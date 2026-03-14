岩手県120プロジェクトから3組が県代表に選出。うち2組がユースセンターミライト利用高校生、全国高校生マイプロジェクトアワード全国Summitへ

特定非営利活動法人miraito

NPO法人miraito（所在地：岩手県岩手郡岩手町、理事長：上田彩果）が運営する「いわてユースセンターミライト」を利用する高校生の2つのプロジェクトが、探究学習の全国大会である「全国高校生マイプロジェクトアワード 全国Summit」に岩手県代表として推薦されました。岩手県内で実践された約120の高校生プロジェクトの中から3組が県代表として選出され、そのうち2プロジェクトがミライトを拠点に活動する高校生の取り組みです。また、地域Summit特別賞には12プロジェクトが選ばれ、そのうち3プロジェクトがミライト利用高校生の活動でした。地域での実践から生まれた高校生の挑戦が、全国の舞台へと進みます。

岩手県120プロジェクトから3組が県代表に選出

”ミライト利用高校生2プロジェクトが全国Summitへ”※マイプロジェクトアワード岩手県summitの集合写真

「全国高校生マイプロジェクトアワード」は、高校生が自ら立ち上げた探究プロジェクトを発表する全国大会です。

岩手県では約120の高校生プロジェクトが実践され、その中から3組が県代表として選出されました。

そのうち2組が、いわてユースセンターミライトを拠点に活動する高校生のプロジェクトです

地域Summit特別賞

”ミライト利用高校生の3プロジェクトが受賞”

地域Summitでは、特別賞として12プロジェクトが表彰されました。

そのうち以下の3プロジェクトが、ミライトを利用する高校生の活動です。

県代表に選ばれたミライト利用高校生のプロジェクト

- かきかき大作戦（全国Summit進出）- コネクターズ（全国Summit進出）- 美味しい交流※コネクターズ7名の集合写真多世代のやってみたいをカタチに！地元岩手と人を繋げるコネクターズ！（岩手町）

このプロジェクトは、いわてユースセンターミライトで行われたイベントへの参加をきっかけに、同級生7人が学校を越えて意気投合し、立ち上がったプロジェクトです。

地域の子どもから大人まで、世代を越えた「やってみたい」をつなぎ、地域の中で新しい挑戦を生み出すことを目指しています。

地域の人と人をつなぐ“コネクター”として、地元岩手での実践を広げています。

※かきかき大作戦かきかき大作戦（一戸町）

このプロジェクトは、一戸町が実施する若者地域活性化事業

「一戸町と僕らの未来開拓プロジェクト」への参加をきっかけに立ち上がりました。

中学3年生の時から2年間にわたり、「普通ってなんだろう？」という問いから探究をスタート。

インクルーシブな地域社会から生まれる町おこしの可能性について、地域で実践しながら探究活動を続けています。

地域Summit特別賞

※地域住民を招待したアクション当日の様子美味しい交流（岩手町）

このプロジェクトは、岩手町が実施する地域人材育成事業

「岩手町と僕らの未来開拓プロジェクト」への参加をきっかけに立ち上がりました。

地域の人が気軽に集まり、食事や交流を通して世代を越えてつながる場をつくることを目的に活動しています。岩手町でイベントや交流の機会を企画し、地域の人と人をつなぐ取り組みを続けています。

ユースセンターが伴走する高校生の挑戦

いわてユースセンターミライトでは、「探究ゼミ」を開催しています。

中高生が自分の関心や地域課題からプロジェクトを立ち上げる

「マイプロジェクト」をサポートしています。

大学生や地域の大人が伴走しながら

- やってみたいことを言葉にする- 小さく実践する- 地域の人とつながる

といった挑戦を後押ししています。今回の地域summit特別賞は、こうした日常的な伴走の中から生まれました。

3周年イベントで全国大会を応援

”パブリックビューイングを開催”

いわてユースセンターミライトでは、2026年3月20日～22日に開催する3周年イベントの中で、全国大会を応援するパブリックビューイングを実施します。

岩手から東京へ、高校生の挑戦を地域のみんなで応援します。

パブリックビューイング概要

マイプロジェクトアワード全国Summit パブリックビューイング

※日時

2026年3月21日(土) 14:00～16:00

※会場

いわてユースセンターミライト

※内容

全国大会のオンライン配信を会場で視聴し、地域から高校生の挑戦を応援します。

「マイプロ体験会」を開催

いわてユースセンターミライトでは、3周年イベントの中で「マイプロ体験会」を3/20~22に開催します。

マイプロジェクトは、中高生が自分の興味関心や地域の課題からテーマを見つけ、小さな実践を通して学びを深めていく探究活動です。

今回の体験会では、実際にマイプロジェクトを行っている高校生の取り組みを紹介しながら、参加者が「自分のやってみたいこと」を見つけるワークショップを実施します。

マイプロジェクトをやってみたい中学生・高校生の参加を歓迎しています。

NPO法人miraitoについて

NPO法人miraitoは、「あらゆるマイノリティユースが自分らしさを諦めなくて大丈夫な社会」をビジョンに掲げ、岩手県岩手町でユースセンター事業を運営しています。

人口約1万人の町で、多世代・多機能・越境的な若者支援拠点として、中高生の探究活動や地域プロジェクトを伴走支援しています。

本件に関するお問い合わせ

NPO法人miraito

いわてユースセンターミライト

・TEL：070-9386-2781

・Email：info@miraito.org