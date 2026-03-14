海鮮居酒屋「鮨のえん屋」春の宴会メニュー 3月16日（月）より開始いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

東京と埼玉で展開する海鮮居酒屋「鮨のえん屋」5店舗では、春の美味しさをそろえた宴会コース５種類を3月16日（月）より開始いたします。全コース飲み放題付きで提供したします。歓送迎会シーズンにぴったりで、大人数でのご利用、また最少2名様からご利用も可能で、ご友人様などとの語らいにもご利用ください。皆様のご来店・ご予約をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

春の宴会メニュー 令和8年３月16日（月）～ 5月下旬

※ 仕入れ状況により一部料理が変更になる場合がございます。

実施店舗

・中野北口店 東京都中野区中野5-60-15岩間ビル1階・2階 03-3388-5188

・東京調布店 東京都調布市小島町1-35-3濱の家ビル1階 0424-40-3321

・東京三鷹店 東京都三鷹市下連雀3-27-9ニューエミネンス2階 0422-72-8116

・玉深谷店 埼玉県深谷市西島町2丁目14-9 048-572-9955

・東京荻窪店 東京都杉並区上荻1-13-10 共栄ビル1階 03-5335-5639

※新高円寺店では実施いたしません。

■ 鮨のえん屋 春の宴会メニュー

各コース2時間制

※画像はイメージでございます。

お手軽コース お料理 全6品 飲み放題付き

3,990円（税込）・「浜名湖産」青のりたっぷり豆腐・「藁焼き」初かつおの叩き・根菜パリパリサラダ・焼きあご出汁鶏鍋・海老フライ・〆のうどん

三元豚の蒸籠蒸しコース お料理 全7品 飲み放題付き

4,990円（税込）・蟹味噌ポテサラバケット・かつお藁焼きと鮮魚2種盛り・釜揚げしらすのサラダ

・三元豚の蒸籠蒸し・焼き竹の子・鶏の天ぷら ～みぞれ餡かけ～・にぎり寿司盛り合わせ

桜鯛の鯛出汁 しゃぶしゃぶコース お料理 全7品 飲み放題付き

4,990円（税込）・蟹味噌ポテサラバケット・かつお藁焼きと鮮魚2種盛り・釜揚げしらすのサラダ

・桜鯛の鯛出汁しゃぶしゃぶ・焼き竹の子・鶏の天ぷら ～みぞれ餡かけ～・にぎり寿司盛り合わせ

国産牛の蒸籠蒸しコース お料理 全7品 飲み放題付き

5,990円（税込）・蟹味噌ポテサラバケット・本マグロ2種と鮮魚2種盛り・ネギトロといくらのサラダ・国産牛の蒸籠蒸し・竹の子木の芽焼き・旬菜と海老の天ぷら盛り合わせ・こぼれ巻き寿司と1本穴子にぎり

海鮮 寄せ鍋コース お料理 全7品 飲み放題付き

5,990円（税込）・蟹味噌ポテサラバケット・本マグロ2種と鮮魚2種盛り・ネギトロといくらのサラダ・海鮮寄せ鍋・竹の子木の芽焼き・旬菜と海老の天ぷら盛り合わせ・こぼれ巻き寿司と1本穴子にぎり

プレミアム飲み放題 コース料金に＋800円（税込）で人気の日本酒「獺祭」なども飲み放題になります。

※各宴会コース、飲み放題プランは2名様以上でご予約ください。

※各宴会コースの写真はイメージです。

※各宴会コースの価格は1名様の価格です。

※仕入れ状況により一部料理が変更になる場合がございます。

※写真と盛り付けが異なる場合がございます。

※米類の産地情報については店員までお問い合わせください。

■ 鮨のえん屋について

1995年、東京都中野区に1号店をオープンいたしました。新鮮な魚介類を職人の手さばきによって調理、素材の風味をたっぷり楽しんでいただけるお料理を提供しています。東京都に5店舗、埼玉県に1店舗。店内は和を基調としたモダンで凛とした空間を演出しています。お部屋も少人数、大人数、多様な用途にも対応いたしております。ごゆっくりくつろぎください。また、和食と言えば、「日本酒」「焼酎」。季節限定など様々な種類の日本酒をご用意しています。食と空間とおもてなしの接客。「満腹、満福」をモットーにお客様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

鮨のえん屋 HP https://ys-holdings.co.jp/enya/(https://ys-holdings.co.jp/enya/)

鮨のえん屋 公式インスタグラム https://www.instagram.com/enya_koushiki/?hl=ja