【浜松駅南エリア】24時間営業の無人セルフ脱毛・セルフホワイトニングサロン「Liberte（リベルテ）浜松駅南店」

Liberte 浜松店

静岡県浜松市に、無人セルフ脱毛・セルフホワイトニングサロン

「Liberte（リベルテ）浜松駅南店」 がオープンしました。

公式サイト： https://www.liberte-hamamatsu.com/

Liberteは、

「美容をもっと自由に、もっと身近に。」をコンセプトに、

24時間営業・完全個室・無人運営

という新しいスタイルの美容サロンです。

近年、美容への関心は男女問わず高まっており、特に脱毛やホワイトニングは

「清潔感」や「第一印象」を向上させるケアとして需要が拡大しています。

しかし一方で、

・サロンの料金が高い

・予約が取りにくい

・スタッフに施術されるのが恥ずかしい

・忙しくて営業時間に間に合わない

といった理由から、美容ケアを始めることをためらう方も少なくありません。

Liberteはそうした課題を解決するため、

「好きな時間に」「人目を気にせず」「リーズナブルに」

美容ケアができる環境を提供します。

■ Liberte（リベルテ）の特徴

１.24時間営業でライフスタイルに合わせて利用可能

Liberteは24時間営業の美容サロンです。

仕事帰りの深夜や早朝など、ライフスタイルに合わせて好きな時間に利用できます。

忙しい社会人や学生の方でも、無理なく美容ケアを継続できます。

２. 完全個室のプライベート空間

店内は完全個室型サロンとなっており、他のお客様と顔を合わせることなく利用できます。

セルフ脱毛やセルフホワイトニングを、人目を気にせずリラックスして行うことができます。

３. 無人運営で気軽に通える

Liberteは無人運営のセルフサロンのため、スタッフ対応や勧誘などはありません。

美容サロンに初めて通う方や、人に見られることが気になる方でも安心して利用できます。

４. 都度払いで安心の料金システム

美容サロンでは高額なコース契約が一般的ですが、Liberteでは都度払い制を採用しています。

入会金や解約金も不要で、利用したいときに気軽に通える仕組みとなっています。

■ セルフ脱毛について

セルフ脱毛は、専用の脱毛機を使用して自分自身で照射を行う脱毛方法です。

サロン品質の機器を使用しながらも、

低価格で気軽に脱毛を行えるのが特徴です。

また、スタッフによる施術ではないため、

「人に見られるのが恥ずかしい」という心理的なハードルもありません。

■ セルフホワイトニングについて

セルフホワイトニングは、専用の溶液とLEDライトを使用し、

歯の着色汚れを落とし本来の白さへ近づけるケアです。

コーヒーや紅茶、喫煙などによる着色汚れをケアし、清潔感のある口元を目指すことができます。

■ Liberteが目指す美容の新しい形

Liberteでは、これまでの美容サロンの常識にとらわれない、

「もっと自由に美容ケアができる環境」を提供していきます。

・人に見られず利用できる

・好きな時間に通える

・リーズナブルな価格で続けられる

こうした要素を組み合わせることで、美容を特別なものではなく日常の習慣へ

と変えていくことを目指しています。

■ 店舗情報

店舗名：Liberte（リベルテ）浜松駅南店

所在地：静岡県浜松市中央区海老塚1丁目7-17 オスカーマンションT-2

営業時間：24時間営業

サービス：セルフ脱毛 / セルフホワイトニング

特徴：無人サロン / 完全個室 / 都度払い

■ 今後の展望

Liberteでは、地域の皆さまにとって気軽に通える美容サロンとして、

サービスの向上と利用環境の整備を進めてまいります。

今後も、「美容をもっと身近にする新しいスタイルのサロン」として、

多くの方にご利用いただける店舗運営を行ってまいります。

店舗概要

店舗名：Liberte（リベルテ）浜松駅南店

事業内容：セルフ脱毛・セルフホワイトニングサロン

HP：https://www.liberte-hamamatsu.com/

Instagram：https://www.instagram.com/liberte.hamamatsu/