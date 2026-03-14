【浜松駅南エリア】24時間営業の無人セルフ脱毛・セルフホワイトニングサロン「Liberte（リベルテ）浜松駅南店」
静岡県浜松市に、無人セルフ脱毛・セルフホワイトニングサロン
「Liberte（リベルテ）浜松駅南店」 がオープンしました。
公式サイト： https://www.liberte-hamamatsu.com/
Liberteは、
「美容をもっと自由に、もっと身近に。」をコンセプトに、
24時間営業・完全個室・無人運営
という新しいスタイルの美容サロンです。
近年、美容への関心は男女問わず高まっており、特に脱毛やホワイトニングは
「清潔感」や「第一印象」を向上させるケアとして需要が拡大しています。
しかし一方で、
・サロンの料金が高い
・予約が取りにくい
・スタッフに施術されるのが恥ずかしい
・忙しくて営業時間に間に合わない
といった理由から、美容ケアを始めることをためらう方も少なくありません。
Liberteはそうした課題を解決するため、
「好きな時間に」「人目を気にせず」「リーズナブルに」
美容ケアができる環境を提供します。
■ Liberte（リベルテ）の特徴
１.24時間営業でライフスタイルに合わせて利用可能
Liberteは24時間営業の美容サロンです。
仕事帰りの深夜や早朝など、ライフスタイルに合わせて好きな時間に利用できます。
忙しい社会人や学生の方でも、無理なく美容ケアを継続できます。
２. 完全個室のプライベート空間
店内は完全個室型サロンとなっており、他のお客様と顔を合わせることなく利用できます。
セルフ脱毛やセルフホワイトニングを、人目を気にせずリラックスして行うことができます。
３. 無人運営で気軽に通える
Liberteは無人運営のセルフサロンのため、スタッフ対応や勧誘などはありません。
美容サロンに初めて通う方や、人に見られることが気になる方でも安心して利用できます。
４. 都度払いで安心の料金システム
美容サロンでは高額なコース契約が一般的ですが、Liberteでは都度払い制を採用しています。
入会金や解約金も不要で、利用したいときに気軽に通える仕組みとなっています。
■ セルフ脱毛について
セルフ脱毛は、専用の脱毛機を使用して自分自身で照射を行う脱毛方法です。
サロン品質の機器を使用しながらも、
低価格で気軽に脱毛を行えるのが特徴です。
また、スタッフによる施術ではないため、
「人に見られるのが恥ずかしい」という心理的なハードルもありません。
■ セルフホワイトニングについて
セルフホワイトニングは、専用の溶液とLEDライトを使用し、
歯の着色汚れを落とし本来の白さへ近づけるケアです。
コーヒーや紅茶、喫煙などによる着色汚れをケアし、清潔感のある口元を目指すことができます。
■ Liberteが目指す美容の新しい形
Liberteでは、これまでの美容サロンの常識にとらわれない、
「もっと自由に美容ケアができる環境」を提供していきます。
・人に見られず利用できる
・好きな時間に通える
・リーズナブルな価格で続けられる
こうした要素を組み合わせることで、美容を特別なものではなく日常の習慣へ
と変えていくことを目指しています。
■ 店舗情報
店舗名：Liberte（リベルテ）浜松駅南店
所在地：静岡県浜松市中央区海老塚1丁目7-17 オスカーマンションT-2
営業時間：24時間営業
サービス：セルフ脱毛 / セルフホワイトニング
特徴：無人サロン / 完全個室 / 都度払い
■ 今後の展望
Liberteでは、地域の皆さまにとって気軽に通える美容サロンとして、
サービスの向上と利用環境の整備を進めてまいります。
今後も、「美容をもっと身近にする新しいスタイルのサロン」として、
多くの方にご利用いただける店舗運営を行ってまいります。
店舗概要
店舗名：Liberte（リベルテ）浜松駅南店
事業内容：セルフ脱毛・セルフホワイトニングサロン
HP：https://www.liberte-hamamatsu.com/
Instagram：https://www.instagram.com/liberte.hamamatsu/