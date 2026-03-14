豊田市にあるBESS単独展示場「LOGWAY BESS東愛知」では、モデルハウスの１棟を地域文化の発信拠点として新たに活用していきます。

株式会社BESSパートナーズ

株式会社BESSパートナーズ（本社東京都渋谷区猿楽町/代表取締役社長：井上大輔）が運営する「 LOGWAY BESS東愛知」は、このたび住宅展示場の枠を超え、地域文化の発信・交流拠点として展示場を開放していく取り組みを開始いたします。

BESS東愛知は、5棟の個性豊かなモデルハウスを通して、住まいの新しい価値観を体感できる空間を提供してまいりました。今後はその一棟、ドーム型モデルハウスを「文化交流の場」として地域に開放し、人・アート・暮らしが交差する場へと進化させてまいります。

2026年３月20日から、第一弾プロジェクトをスタート

本取り組みの第一弾として、2026年3月20日より3ヶ月間、アーティスト・松尾英範氏による個展「connecting the dots」を開催いたします。

本展では、名作家具や照明として知られるバブルランプやシェルチェアなど、壊れてしまったプロダクトに対し、日本の伝統技法「金継ぎ」の思想を応用して修復したアートピースを展示予定です。

割れや傷を「なかったこと」にするのではなく、その痕跡を新たな美として昇華させる松尾氏の作品は、「永く住み継ぐ」「経年変化を楽しむ」というBESSの住まいづくりの思想とも深く響き合います。

樹脂を用いてリペアしたバブルランプ

住まいは単なる建物ではなく、時間とともに育ち、物語を重ねていくもの。 本展示を通して、暮らし・ものづくり・文化の価値を見つめ直すきっかけを地域の皆さまに提供してまいります。

【開催概要】

企画名：松尾秀範氏個展「connecting the dots」

会期：2026年3月20日（金）～6月28日（日）予定

会場：LOGWAY BESS東愛知 BESSDOME

入場：無料（展示場営業時間に準ずる）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

松尾英範（Hidenori Matsuo）氏のプロフィール

松尾英範「リペアをアートに戻す。」を掲げ、USED品の修復・再生・リノベーションを作品化。大量生産大量消費へのアンチテーゼとして、修復後の違和感を現代の「景色」として提示する。

WEBサイト：https://hidenorimatsuo-art.com/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

カルチャースペース棟「BESSドーム」について

・特長

BESSドームは、数学者・建築家バックミンスター・フラー氏が考案したジオデシック・ドーム理論をベースに、三角形105枚を組み合わせた半球体の住宅です。家は四角くなければならない、という常識を覆し、自然の合理性を宿した丸いフォルムが、強烈な存在感を与えます。

・写真

・間取り図

〔お問合せ先〕

BESS東愛知/株式会社BESSパートナーズ

担当 ： 村松、石井

Tel. 050-3821-4440 Mail. k-ishii@bess-partners.co.jp

〔BESS東愛知とは〕

BESS東愛知はBESSの家の単独展示場です。敷地内には５棟のBESSの家が建ち並び、実際の暮らしをイメージしながら、誰でも気軽にログハウスや木の家の暮らしを体験できます。

〔BESSの家 ラインナップ〕

●BESSの家 ホームページ

https://www.bess.jp/

●BESS東愛知 ホームページ

https://higashiaichi.bess.jp/