小柳ゆき 25周年記念ツアー「Orchestra」をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！過去のライブ＆MV36本一挙配信スタート！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、本日開催された『小柳ゆき 25th Anniversary Live Tour「Orchestra」』の模様を5月1日（金）に独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)2026 VaiJee Records

1999年のデビュー曲「あなたのキスを数えましょう～You were mine～」が45週連続チャートインする異例のロングヒットを記録し、瞬く間に日本中を魅了した実力派シンガー小柳ゆき。昨年8月、デビュー25周年を記念して、タイムレスな名曲をオーケストラで再現したセルフカバーアルバム「Orchestra」をリリース。本作を携えた全国ツアーを現在開催中です。

この度U-NEXTでは、本日開催された『小柳ゆき 25th Anniversary Live Tour「Orchestra」』埼玉公演の模様を5月1日（金）に独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は2週間の見逃し配信を予定しています。オーケストラの音色で懐かしさと新たな感動が交錯する名曲づくしのセットリストでお届けするライブはファン必聴です。ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、ライブ配信を記念して、本日より「小柳ゆき KOYANAGI THE BUDOKAN - KOYANAGI THE LIVE IN JAPAN 2000」のライブ映像や、「あなたのキスを数えましょう～You were mine～」「愛情」「be alive」「remain～心の鍵」等の大ヒット曲を含む、MV36本をU-NEXTで配信いたします。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

小柳ゆき 25th Anniversary Live Tour「Orchestra」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Oak_tOsWzJQ ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013580

ライブ配信：5月1日（金）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月15日（金）23:59まで

配信公演：3月14日 埼玉会館 大ホール 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【小柳ゆき 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012696

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。