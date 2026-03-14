JOYSOUND LIVER PROMOTION所属のライバー・Yu氏とともにゃ～によるボカロカバーソング2曲がそれぞれ2026年3月25日に同時配信リリースされる。今回リリースされるのは「ELECT covered by Yu氏」と「夢と葉桜 covered by ともにゃ～」の2曲。これまでImgramox Musicからは、JOYSOUND LIVER PROMOTION所属ライバーによるカバー曲が4曲リリースされており、中には再生数10万回を超える楽曲も生まれるなど、既存のリスナー層の枠を超えた広がりを見せている。「ELECT covered by Yu氏」は、同レーベルとして初の男性アーティストによるリリース。また「夢と葉桜 covered by ともにゃ～」では、持ち前の伸びやかな歌声が存分に発揮された仕上がりとなっており、どちらもぜひ注目してほしい。なお、本作はJOYSOUNDの「本⼈映像カラオケ」として全国のカラオケ店舗にて順次配信される予定となっている。＜Yu氏 コメント＞今回JOYSOUNDプロモーション男性初のメジャーデビューという事でこうして発表できる事をとても嬉しく思います。これも普段応援して頂いてる皆様のおかげです。楽曲は今回nikiさんのELECTを自分なりにカッコよくカバーさせていただきました。ここがゴールではなく、やっとスタートラインに立ちました。これからも是非一緒に音楽を楽しんでいきましょう！！ここからが僕の本当の挑戦です！！＜ともにゃ～ コメント＞今回、和風ボカロの名曲として長く愛され続けている「夢と葉桜」をカバーさせていただきました。和の美しい情景とどこか懐かしい空気感が重なるこの楽曲は、聴くたびに季節の風景や思い出をそっと呼び起こしてくれるような魅力があります。歌いながら、静かな川の流れや桜の花びらが舞う景色が自然と浮かび、その儚く優しい世界観を大切に表現しました。普段は配信を中心に歌っていますが、この楽曲の持つ繊細な世界観を、より多くの方に届けられたらと思っています。昔からこの曲が好きだった方にも、今回初めて出会う方にも、桜の景色を思い浮かべながらこの楽曲の世界を感じていただけたら幸いです。

■ リリース情報

◆2026年3月25日配信 「ELECT covered by Yu氏」Pre-add/Pre-save URL：https://imgramox.lnk.to/ELECT_papsMusic Video：https://youtu.be/8M77WtEwi2c《※3月25日(水) 0:00 プレミア公開》

◆2026年3月25日配信 「夢と葉桜 covered by ともにゃ～」Pre-add/Pre-save URL：https://imgramox.lnk.to/yume-to-hazakura_papsMusic Video：https://youtu.be/5C11qj2NRjk《※3月25日(水) 0:00 プレミア公開》

公式ホームページ・各SNS

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Yu：https://x.com/yuuushinanoともにゃ～：https://note.com/tomonyaa◆Imgramox MusicX：https://twitter.com/Imgramox_Musicニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/134081326

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