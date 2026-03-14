石垣島のラグジュアリーホテル「seven × seven ISHIGAKI」とコラボしたフォトウェディングプランをMARBLE RESORT WEDDING沖縄が提供開始

株式会社MARRY MARBLEseven × seven ISHIGAKI 館内(プールサイド)

株式会社MARRY MARBLEの沖縄のリゾートフォトウェディングブランド

MARBLE RESORT WEDDING 沖縄（所在地：沖縄県宜野湾市）は、石垣島に誕生したラグジュアリーホテル 「seven × seven ISHIGAKI」 とコラボレーションし、ホテルステイとフォトウェディングを組み合わせた特別プランの提供を開始しました。

https://marble-resortwedding.jp/campaign/seven-x-seven-ishigaki-mrwo

本プランでは、石垣島の美しいビーチロケーションと、ホテルの洗練された空間を舞台に撮影を行い、

**“旅そのものが思い出になるフォトウェディング体験”**を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oytJcHFOxJM ]

↑映像で見るseven × seven ISHIGAKIのフォトウェディング

石垣島のラグジュアリーホテルとコラボ

「seven × seven ISHIGAKI」は、石垣島・真栄里エリアに誕生したラグジュアリーホテルです。

全客室テラス付きの客室をはじめ、インフィニティプールやサウナなど、リゾート滞在を楽しめる設備が充実しており、石垣島の新しいリゾートステイとして注目を集めています。

今回のコラボレーションでは、

ホテルの洗練された空間と石垣島の自然を活かし、リゾートならではのフォトウェディング体験を提供します。

商品概要 -フォトスポットが点在する館内での撮影-

seven × seven ISHIGAKIseven × seven ISHIGAKI 敷地内ザ・セブン オーシャンスイート（オーシャンビュー）ザ・セブン オーシャンスイート（オーシャンビュー）ザ・セブン オーシャンスイート（オーシャンビュー）seven × seven ISHIGAKI 館内seven × seven ISHIGAKI 館内seven × seven ISHIGAKI 館内(プールサイド)

「旅」と「撮影」を同時に楽しむフォトウェディング

MARBLE RESORT WEDDING 沖縄は、沖縄本島や離島でのロケーション撮影を中心に、リゾートフォトウェディングを提供しています。

衣装、ヘアメイク、撮影データなどを含むトータルプロデュースにより、

旅行とフォトウェディングを同時に楽しめる体験型ウェディングを提案しています。

今回のコラボプランでは

石垣島のビーチロケーション撮影

ラグジュアリーホテルでの滞在

旅の思い出として残るフォトウェディング を組み合わせ、石垣島ならではの特別なウェディングフォトを実現します。

石垣島の絶景ビーチビーチでの撮影はもちろん緑豊かなスポットでも雰囲気を変えて、衣装＆ヘアチェンジも可能美しいサンセット撮影も選べます沖縄のリゾートフォトウェディングの魅力を発信

沖縄は国内外から多くの観光客が訪れる日本有数のリゾート地であり、近年はフォトウェディングの人気エリアとしても注目を集めています。

MARBLE RESORT WEDDING 沖縄は、沖縄本島だけでなく、石垣島・宮古島・与論島・南大東島など、沖縄および周辺離島でのフォトウェディングを数多く手がけてきた、離島フォトウェディングに強みを持つブランドです。

それぞれの島が持つ個性豊かなロケーション

エメラルドグリーンの海と緑豊かな木々が広がる石垣島、

透明度の高いビーチで知られる宮古島、

「死ぬまでに行きたい世界の絶景」と称された与論島、

手付かずの大自然が今も尚残る南大東島など、

離島ならではの自然を活かした撮影をプロデュースしています。

観光地として訪れるだけでなく、**“旅を目的にしたフォトウェディング”**という新しい体験価値を提供することで、多くのカップルに選ばれています。

今後も沖縄本島だけでなく、石垣島・宮古島・与論島をはじめとした離島の魅力を発信しながら、国内外のカップルへ、その土地だからこそ叶う特別なフォトウェディング体験を提供していきます。

商品詳細

＜2026年3月6日より販売開始＞

seven × seven ISHIGAKIのスイートルーム、ホテル館内と

石垣島のプライベートビーチ１ヶ所を巡るフォトプラン

プランに含まれるもの

>seven × seven ISHIGAKI＆ビーチ 1 箇所 撮影

>新郎新婦様衣装各 1 点

>新婦様ヘアセット&フルメイク

>小物一式（ブーケ・アクセサリー・靴など）

>100カットデータ納品

>アテンドスタッフ同行

>データ明るさ＆お色味補正

>雨天時補償

価格

seven×seven石垣＆ビーチ１ヶ所プラン\229,900

（税込・宿泊クーポン3万円付き）

今後の展開

MARBLE RESORT WEDDING 沖縄は、2026年3月6日にサービス開始から8周年を迎えました。

これまで沖縄本島や石垣島、宮古島、与論島などの美しいロケーションを舞台に、多くのカップルのフォトウェディングをプロデュースしてきました。

同ブランドでは、沖縄の自然やリゾート施設と連携しながら、フォトウェディングの新しい可能性を広げる取り組みを進めています。

また、撮影という特別な体験を通して、「また沖縄に戻ってきたい」と感じてもらえるきっかけとなる時間を提供することも大切にしています。

フォトウェディングが、ふたりにとって沖縄との新しい思い出のはじまりとなり、将来またこの場所へ帰ってきたくなる――そんな体験づくりを目指しています。

今後も石垣島をはじめとする沖縄の魅力を発信しながら、国内外のカップルに向けて、旅の目的地となるフォトウェディングを提案してまいります。

ザ・セブン オーシャンスイート（オーシャンビュー）

ザ・セブン オーシャンスイート（オーシャンビュー）

seven × seven ISHIGAKI 館内(プールサイド)

サンセット撮影

MARBLE RESORT WEDDING 沖縄

（宜野湾サロン）

〒901-2226

沖縄県宜野湾市嘉数1丁目16番1号

TEL：098-987-6266

フリーコール：0800-919-4122

FAX：098-987-6267

E-mail mrw-okinawa@marry-marble.com

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デジタルパンフレット

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