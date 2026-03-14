無料ダウンロード「物流企業の勝ち筋キーワード2026-ダイジェスト版-」を公開いたしました｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 直行、以下「船井総研SC」）は、物流企業の経営持続性を高めるための戦略をまとめた資料『物流企業の 勝ち筋キーワード2026』を公開いたしました。

■背景：

物流業界は「2024年問題」を経て、さらなる変革期を迎えています。トラック運送事業の適正化を図る「物流二法（流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律）」の施行や、高まる労働コスト、深刻化する人手不足など、経営を取り巻くリスクは複雑化しています。

本資料は、船井総研SCが年に一度開催する「物流革新セミナー」の要点を凝縮した抜粋版です。激動する2026年の物流業界において、古い体制を脱却し、新たな成長軌道を描くための不可欠な戦略を解説しています。



■資料を読むと、下記のようなことがわかります

・古い体制を完全に捨て去る「蛻変」の決断とAI導入戦略

・トラック新法・未払賃金訴訟から守る、経営者のための「先制防衛」

・賃上げ時代を勝ち抜く、「エンゲージメント（士気）」強化戦略

■資料概要

タイトル：災害×システム障害×人手不足 複合リスクを見据えた「物流BCP」の教科書

公開日：2026年3月

料金：無料

対象：物流企業・運送会社の経営者・役員

URL：https://logiiiii.sc.funaisoken.co.jp/documents/text/winning-keywords2026/

※資料内の数値は特定の条件下でのモデルケースであり、成果を保証するものではありません。

※本資料は船井総研SC作成のイメージ図および指針であり、実在の企業事例とは一部内容を加工して記載している場合があります。

■会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/