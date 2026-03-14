【名古屋市/天白区】全国50店舗以上・月間利用者数8万人の“時間無制限”無人カフェ「セルフカフェ」、原駅徒歩1分に新店舗「セルフカフェ原店」3月14日OPEN ― “日常に溶け込む無人カフェ”

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鈴木大基）は、全国50店舗以上を展開し、月間利用者数8万人を超える無人カフェブランド「セルフカフェ」の新店舗「セルフカフェ原店」を、2026年3月14日、名古屋市天白区にオープンしました。

地下鉄鶴舞線「原駅」から徒歩1分の立地にあり、ドリンクを1杯購入するだけで、時間を気にせず過ごせるカフェです。店内にはWi-Fiや電源を完備しており、勉強や仕事、PC作業など、日常のさまざまなシーンで利用できます。

ドリンク1杯で時間を気にせず過ごせる、原駅徒歩1分のカフェ

セルフカフェ原店は、地下鉄鶴舞線「原駅」から徒歩1分の場所にあり、通勤・通学の途中や移動の合間にも立ち寄りやすい立地です。

ドリンクを1杯購入するだけで時間制限なく利用でき、時間制のカフェやコワーキングスペースとは異なり、時間を気にせず自分のペースで過ごすことができます。

店内にはWi-Fiや電源を完備しており、勉強や仕事、PC作業、資格試験の勉強など、さまざまな用途で利用できます。

「少し集中して作業したい」「静かな場所で勉強したい」「空き時間を有効に使いたい」といったときに、気軽に立ち寄って自分の時間を過ごせるカフェです。

原駅周辺は住宅地や学校も多く、通勤・通学の途中や勉強の合間など、日常の中で気軽に立ち寄れるカフェとしての利用が期待されています。

広がる「作業できる場所」へのニーズ

近年、カフェを作業スペースとして利用する人が増えています。リモートワークの普及やオンライン学習の広がりにより、自宅以外で集中できる場所を求める人が増えているためです。

しかし、一般的なカフェでは長時間の利用が難しかったり、コワーキングスペースでは利用料金が時間制である場合も多く、気軽に使える作業場所が不足しているという声もあります。

セルフカフェは、こうしたニーズに応える場所として生まれたカフェです。ドリンクを1杯購入するだけで時間を気にせず利用できるシンプルな仕組みにより、勉強や仕事、PC作業など、日常のさまざまな場面で利用できる場所を提供しています。

通勤・通学の途中や、ちょっとした空き時間に気軽に立ち寄れる場所として、日常の中で利用できるカフェを目指しています。

朝5時から深夜2時まで利用可能

セルフカフェ原店の営業時間は朝5:00から翌2:00まで。早朝の勉強や仕事前の作業、夜の集中したい時間など、それぞれの生活リズムに合わせて利用できます。

通勤・通学前の短時間の作業や、帰宅前のちょっとした作業スペースとしても利用でき、日常のさまざまな場面で活用できます。

日常の中で使える「生活インフラのようなカフェ」へ

セルフカフェは、特別な場所としてのカフェではなく、日常の中で気軽に利用できる存在を目指しています。

「少し集中したい」「空き時間に作業をしたい」「静かな場所で勉強したい」。そんなときにコンビニのように自然と立ち寄れる場所として利用してほしいという想いから生まれました。

通勤・通学の途中や仕事や勉強の合間、移動の空き時間など、生活のさまざまな場面で気軽に利用できる場所として、セルフカフェは日常に溶け込むカフェを目指しています。

『セルフカフェ原店』店舗概要

店舗名：セルフカフェ原店

オープン日：2026年3月14日（土）9:00

所在地：〒468-0015 愛知県名古屋市天白区原1-207 原駅前ビル1階

アクセス：名古屋市営地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩1分

営業時間：5時～翌2時・年中無休

席数：全38席

決済方法：キャッシュレス決済のみ（交通系IC・QRコード・タッチ決済など）

利用方法：ドリンク購入後、時間制限なく利用可能。会員登録・アプリ不要

会社概要

運営会社：ウッドデザインパーク株式会社

代表取締役：鈴木 大基

所在地：〒458-0023

愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地 ベルインビルB棟3階

公式サイト：https://selfcafe.jp