「一石三鳥グループ」にて海を越えた食のコラボレーションが実現。台湾・台東県の食材を使用した「台東祭」開催

株式会社Human Qreate

一石三鳥グループは、台湾・台東県の豊かな食材を使用した期間限定フェア「台東祭」を、2026年3月14日（土）から6月13日（土）まで開催。東京・京都・大阪の計10店舗にて、台東の魅力を表現した特別メニューを提供いたします。

本企画は、代表が2024年に台東を訪れたことをきっかけに生まれました。

雄大な自然に育まれた台東の食材と、情熱あふれる生産者の方々との出会いを通じ、「この素晴らしい食材を日本で紹介したい」という想いが芽生えました。

その想いに台東県政府の協力が加わり、このたび一石三鳥グループ各店でのフェアとして実現。

単なる食材フェアではなく、土地と人とのつながりから生まれた食文化交流プロジェクトとして、日本の料理人たちが台東の魅力をそれぞれのスタイルで表現します。

フェアでは、台湾・台東の代表的な食材である

紅烏龍、ローゼル（洛神花）、アワ、赤キヌア、シイラ（鬼頭刀）などを使用。



焼鳥、和牛料理、鮨、焼肉、バーなど多様なジャンルの店舗で、限定メニューとして展開します。

紅烏龍（こううーろん）

台湾・台東を代表する烏龍茶。一般的な烏龍茶よりも発酵度が高く、ほんのり甘くフルーティーな香りが特徴です。紅茶のような華やかさと烏龍茶の奥行きを併せ持つ、香り豊かなお茶です。

ローゼル（洛神花）

ハイビスカスの仲間の花で、台湾ではお茶やジャムとして親しまれる食材。鮮やかな赤色と、クランベリーのような爽やかな酸味が特徴で、料理やドリンクに華やかなアクセントを添えます。

アワ（粟）

古くから台湾原住民族の食文化を支えてきた雑穀のひとつ。ほのかな甘みと香ばしさがあり、プチプチとした食感が魅力です。栄養価も高く、穀物本来のやさしい風味を楽しめます。

赤キヌア

キヌアの中でも赤色の品種で、ナッツのような香ばしさとしっかりした食感が特徴。一般的なキヌアよりも粒感があり、料理に食感のアクセントを加えるスーパーフードとして注目されています。

シイラ（鬼頭刀）

太平洋沿岸で獲れる白身魚で、台湾では「鬼頭刀」と呼ばれる人気の魚。淡白ながらも旨味があり、ふっくらとした身質が特徴で、焼き物や揚げ物など幅広い料理に適しています。

アテモヤ

台湾でも栽培される南国フルーツで、釈迦頭（バンレイシ）とチェリモヤを掛け合わせた品種。とろけるようにクリーミーな果肉と、バナナやパイナップルを思わせる甘く華やかな香りが特徴です。濃厚でありながら後味は爽やかで、デザートやカクテル素材としても人気があります。

台東の風土が育んだ味わいと、

日本の料理人の技が融合した特別な一皿を、この機会にぜひお楽しみください。

一石三鳥「台東祭」

開催期間：2026年3月14日（土）～2026年6月13日（土）

使用食材：紅烏龍、ローゼル（洛神花）、アワ、赤キヌア、シイラ（鬼頭刀）、アテモヤ

📍参画店舗一覧

【東京エリア】

厳選焼鳥一石三鳥 本店

港区新橋4-20-2

03-5843-8909

営業／17:00 - 23:00

（L.O. 料理22:00 ドリンク22:30） 不定休

赤坂焼肉 八面六秘

港区赤坂4-3-13 堀口ビル 1F

03-6277-7255

営業／17:00 - 22:30

（L.O. 料理21:30 ドリンク22:00）

一石三鳥別邸

港区西麻布1-8-12 ARISTO西麻布 1F

03-6434-9495

営業／「ランチ」11:30 - 15:00（L.O. 14:00）

「ディナー」17:00 - 23:00（L.O. 22:00）

焼鳥 一石三鳥 勝どき

中央区勝どき2-9-2

03-5534-8827

営業／月・金・祝日・祝前日・祝後日17:00 - 23:00

火～木・土・日「ランチ」11:30 - 14:00

「ディナー」17:00 - 23:00

和牛料理 一石三鳥 総本店

港区新橋4-22-1 新虎あずまビル 1F

03-6435-6129

営業／17:00 - 23:00（L.O. 料理22:30）

Bar Trillion

港区新橋4-22-1

新虎あずまビル 2F

03-5843-8819

営業／20:30 - 05:00

※2026年3月28日(土)をもって無期限休業

Mixology Station 舶来

港区新橋4-22-1 新虎あずまビル 3F

03-6453-0629

営業／月～木・日18:00 - 01:00（L.O. 00:00）

金・土・祝日・祝前日18:00 - 02:00（L.O. 01:00）

祝後日18:00 - 03:00（L.O. 02:00）

鮨 八咫烏

港区新橋4-20-2フォーワンビル 2F

03-6435-9471

営業／17:00 - 23:00

【京都エリア】

京都 和牛料理 一石三鳥

京都市下京区大宮3-24 オークハウス 1F

075-585-2422

営業／17:00 - 23:00（L.O. 料理22:00）

【大阪エリア】

鮨処 一石三鳥 大阪

大阪市福島区福島2-6-20

050-5462-8564

営業／16:30 - 23:00

木休