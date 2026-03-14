本日3月14日（土）からスタート！開館1周年展 増田セバスチャン「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN(HELL)-」

株式会社ムーミン物語

株式会社メッツァ（代表取締役社長：望月潔）が運営する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」（埼玉県飯能市）内の現代美術館「HYPER MUSEUM HANNO」（ハイパーミュージアム飯能、館長：後藤繁雄）では、2026年3月13日（金）に、本日14日（土）に開幕する開館1周年記念展 増田セバスチャン「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN(HELL)-」（カワイイトピア ゴー トゥ ヘヴン（ヘル)）の内覧会を実施し、世界各国から集まった150名を超えるKAWAIIカルチャーを愛するファン・報道陣たちを迎えました。

館長の後藤、アーティストの増田によるご挨拶や館内での展示解説、「KAWAII-CORE ISLAND（カワイイコアアイランド）」への上陸ツアーを行ったほか、５月16日（土）に特別運行が決まっている西武鉄道株式会社と連携した1日限りの特急ラビュー「KAWAIIトレイン」の先行体験も行い、西武鉄道池袋駅からKAWAIIのユートピア展示会場である「KAWAIITOPIA」を目指しました。

ハイパーミュージアム飯能の入口に設置された高さ約6メートル のタワー型の作品「Polychromatic Skin -Gender Tower-（ポリクロマティック スキン -ジェンダータワー -）」の横で実施されたセレモニーで、はじめに館長の後藤は、「ハイパーミュージアム飯能は開館してちょうど一周年。増田さんとしては5年ぶりの大規模展であり、原宿の拠点『6％DOKIDOKI』のオープンから30周年という記念の時にここで個展をできるというのは、ハイパーミュージアム飯能として光栄なこと」と述べ、「この30年の間にKAWAIIという考え方は、増田さんが主導してくれて世界に浸透したと思っている。今回の見どころは、まずは宮沢湖に浮かんでいる島。“KAWAIIの聖地化”というのをこの場所でやりたいと考えていた。また、館内には増田さんが考えているKAWAIIの追体験ができる6つの部屋があり、お客さんがそこを巡礼していける空間となっている。ここにある『ポリクロマティック スキン -ジェンダータワー -』や増田さんのアート活動を代表する作品を全部集めているので見どころ満載。KAWAIIの聖地化であることを世界に発信していきたい」と展望を話しました。

続いて増田は「これまでのアーティスト活動の中で、色々なところで展示したものをこうやって一同に集めるのは初めてで、すごい展覧会ができたなと思う。『KAWAIITOPIA』は、KAWAII（カワイイ）とUTOPIA（ユート ピア）をくっつけた造語。今、世界が混乱している状況の中、コロナも落ち着き、私たちは次の時代を探しに行かなければならない。本当のユートピアってどこにあるんだろう。この現実はユートピアではない。ならばせめてKAWAIIカルチャーに共感してくれる人たちに向けて、自分のユートピアのヒントになるような場所になってほしいという思いを込め、この『KAWAIITOPIA』を作った。展覧会では、自分の幼少期からの原体験を一緒に巡ってもらえるような展示になっている」と説明。また、カワイイコアアイランドについては、「足こぎボートで自分で苦労して行かなければならないが、島にぜひ行ってほしい。ユートピアは、遠くて近い。それをこの島で表現した。島には、棘で守られたハートの作品が展示してあるが、この棘は自分自身を守るためのもの。そして作品の中には、問いかけがある。みなさん答えを残してほしい。KAWAIIのユートピアを探す旅、どうか未来に向かって自分の本当のユートピアを見つけるヒントやきっかけにこの展示がなればいいなと思う」と話しました。

今回のメイン展示会場となる館内では、増田自身の記憶を巡りながら進む、7つのエリアから構成されています。

展覧会の入口に設置されている作品「EXPRESS YOURSELF」は、日本初展示。増田が昔から集めてきたおもちゃやアクセサリーのコレクションが人の顔型に作られた透明の輪郭の中に積み重なり、作品の中に内蔵されたモニターに映し出された世界各国のKawaiiコミュニティから提供された約 40 名の「目の映像」がポイントです。

会場内は時計回りに6つの部屋を巡っていく構成です。中でも6の部屋「Colorful Rebellion - Seventh Nightmare - 」は、12 年前のニューヨークで誕生した代表作で、「自分にとってKAWAIIとはなにか」などと思い悩んだ風景を作品にしたと述べます。

今回は、12 年の時を超えた続編であり、ハイパーミュージアム飯能だけの特別バージョンとして、これからの未来に向けて自身で壁に穴を開けて外に出ていく様子を展示しています。

「KAWAIITOPIA」の世界を心行くまで堪能できる展覧会をぜひお楽しみください。

HYPER MUSEUM HANNO（ハイパーミュージアム飯能）

―アートを通じて、北欧と日本、自然とデジタルを融合させ、さらなる文化都市へ―

北欧ライフスタイル体験を通して、人々の暮らしを豊かにすることを目指すメッツァの新時代の提案は、アートを通じた自然とデジタルの融合体験の提供。2025年3月1日（土）に開業した「自然とデジタル」「キャラクターアート」を組み合わせた新時代の現代美術館の館長には、写真家・篠山紀信の美術館展などのアートプロデュースで知られる京都芸術大学教授の後藤繁雄が就任。

アート作品の屋内インスタレーションのみならず、メッツァを舞台に展開さ れていく、森と湖の豊かな自然環境を活用した屋外アートインスタレーションとのコントラストにもご期待ください。

公式サイト：https://metsa-hanno.com/hypermuseumhanno/

公式Instagram：@hypermuseumhanno(https://www.instagram.com/hypermuseumhanno/)

【開館1周年展】増田セバスチャン「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN（HELL）-」

（カワイイトピア ゴー トゥ ヘヴン（ヘル））

日本発のポップカルチャー「KAWAII（カワイイ）」の第一人者であり世界中にファンを持つアーティスト・増田セバスチャン。現在はニューヨークと東京の2拠点で活動し、1990年代前半より演劇や現代アートに関わり、2014年にはNYで個展を開催、国内外のアートスペースや美術館・国際芸術祭での展覧会に次々に参加し、高い評価を得てきました。カラフルな色彩感覚をベースに、自らの表現の場としてのショップ「6%DOKIDOKI」を1995年に原宿にオープン、さらには、ファッション、エンターテ イメント、商品開発にいたるまで、そのクリエイティブを拡大。きゃりーぱみゅぱみゅのデビュー時のMV美術やライブ演出、原宿「KAWAII MONSTER CAFE」のプロデュース等の異才を発揮し、世界に「KAWAII」が知られる多くのきっかけを作りました。

本展覧会は、自身としては5年ぶりの大規模展であり、原宿の拠点「6%DOKIDOKI」オープンから30周年となる特別なタイミングでの開催。

宮沢湖に浮かぶピンク色のKAWAIIの聖地「KAWAII-CORE ISLAND」や、入口に巨大タワー「PolyChromatic Skin - Gender Tower-」が登場し、館内では増田セバスチャンの原体験を辿る「7つのKAWAII地獄巡り」―葛藤の先でKAWAIIの核心に遭遇する没入体験のほか、KAWAIIグッズが揃う限定ポップアップショップや撮影ブースも併設した1周年記念展です。

展覧会概要

タイトル：【開館1周年展】増田セバスチャン「KAWAIITOPIA -GO TO HEAVEN（HELL）-」（カワイイトピア ゴー トゥ ヘヴン（ヘル））

開催期間：2026年3月14日（土）～8月30日（日）

開館時間：10:00～17:00（入館は閉館の30分前まで）

価格：＜前売＞おとな1,000円、こども（4歳～高校生）500円

＜当日＞おとな1,200円、こども（4歳～高校生）700円

販売サイト：詳細は各チケットサイトでご確認ください。

アソビュー！ https://www.asoview.com/channel/ticket/6UpKVvgDWW/ticket0000048520/

ArtSticker https://artsticker.app/events/119363

ローチケ https://l-tike.com/event/mevent/?mid=777064

セブンチケット https://7ticket.jp/sc/fmox(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=777064)

※当日チケットは、ミュージアムチケットブースにて販売（販売時間 10:00～16:30）

特別プログラム：「KAWAII-CORE ISLAND（カワイイコア アイランド）」上陸ツアー

所要時間：約30分 ※ボート移動、上陸見学時間（約10分）を含む

開催時間：11:00～17:00（最終出航は16:30）

販売価格：1,500円/人（サイクルボート）

販売場所：ベネブオクラウス（ボートレンタル受付）

※当日販売のみ、出発の20分前にはボートレンタル受付まで

※強風、雨天時には運行中止

※より多くのゲストにスムーズに上陸をお楽しみいただくため、混雑時は他ゲストとサイクルボートの相乗りをご提案させていただく場合がございます。円滑な運行へのご理解とご協力をお願いいたします

※その他、ボート乗船の利用規約に準じて運航

後援：飯能市、飯能市教育委員会、株式会社FM NACK5、株式会社テレビ埼玉 協力：株式会社サインアーテック

＜増田セバスチャン プロフィール＞

1970年生まれ。ニューヨーク在住。1995年から東京・原宿に拠点を持ち、一貫した独特な色彩感覚からアート、ファッション、エンターテインメントの垣根を越えて作品を制作。きゃりーぱみゅぱみゅ「PONPONPON」MV美術、KAWAII MONSTER CAFEプロデュースなど、世界にKawaii文化が知られるきっかけを作った。世の中に存在する全ての事象をマテリアルとして創造しつづ ける。2017年度文化庁文化交流使/2018年度ニューヨーク大学客員研究員/2019年Newsweek Japan世界が尊敬する日本人100人。

https://sebastianmasuda.com/

＜メッツァビレッジ＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CPDcA0DMu_Y ]

フィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」は、豊かな自然に包まれた湖畔の北欧ライフスタイル体験施設。100種類を超える北欧ブランドの取り扱いがある輸入雑貨を中心としたマーケットホール、レストラン・カフェ、季節ごとのワークショップやイベントも開催しています。湖でのフローティングが楽しめるボートアクティビティ、車中泊が可能なRVパークなど「自然」を身近に感じることができます。

https://metsa-hanno.com/metsa/

＜株式会社メッツァについて＞

株式会社メッツァ（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月潔）はフィンテックグローバル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：玉井信光）のグループ会社として、北欧のライフスタイルを体験できるメッツァビレッジのマーケティング業務ならびにイベント企画、運営、新規事業開発を行います。

https://metsa-hanno.com/metsa/company/

＜公式サイト・公式SNS＞

「メッツァ」公式サイト：https://metsa-hanno.com/

「メッツァ」公式X：https://x.com/Metsa_Official

「メッツァ」公式Instagram：https://www.instagram.com/metsavillage/