TIMEWELLが共同運営するEMC GLOBALのグローバル起業家支援プログラムからCleanSpotGlobal,Inc 首藤賢吾氏をSXSW 2026へ派遣

株式会社TIMEWELL

株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：濱本隆太）が共同運営する一般社団法人EMC GLOBAL（以下「EMC GLOBAL」）は、グローバル起業家支援プログラムの一環として、EMC GLOBALが支援するCleanSpotGlobal,Inc創業者・首藤賢吾氏を、2026年3月15日～18日に米国テキサス州オースティンで開催される「SXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）2026」へ派遣いたします。

派遣の背景

EMC GLOBALは、武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（武蔵野EMC）を母体とするグローバル起業家コミュニティです。日本とアジアを中心に、起業家の育成・メンタリング・海外展開支援を行っています。TIMEWELLはEMC GLOBALの共同運営パートナーとして、AI研修プログラム「WARP」をはじめとする事業創造支援を提供しています。

本派遣は、EMC GLOBALの起業家支援で培われた成果を世界の舞台で発信するとともに、SXSWにおけるグローバルなテック・スタートアップトレンドの知見をコミュニティへ還元することを目的としています。

首藤賢吾氏について

首藤氏は、EMC GLOBALのグローバル起業家支援プログラムを通じて事業開発を進めてきたCleanSpotGlobal,Incの創業者です。カリフォルニアを拠点にプレミアムポータブルバスルーム事業を展開し、野外フェス、イベント、結婚式を想定したハイエンドな移動式高級トイレ空間の開発から、日本式のサービス・メンテナンスの運営を手がけ、「日本のトイレ体験を、世界の当たり前に」することを目指しています。JETRO（日本貿易振興機構）のBeyond Japanプログラムに採択され、LaunchStarz Inc.の支援のもと北米市場開拓を推進中。2026年1月にはロサンゼルスのテレビ番組「Creative World TV Hollywood Episode」（KXLA）にて事業ピッチが取り上げられるなど、日米双方で実績を重ねています。

SXSW 2026での活動予定

首藤氏は3月14日～18日の5日間、SXSW 2026に参加し、以下の活動を行います。

1. CleanSpotGlobal事業の北米市場における競合調査・パートナー候補との面談

2. スタートアップ関連セッション・ピッチイベントへの参加およびレポート作成

3. AI・テクノロジー分野の最新トレンド調査

4. 現地からのSNS・ライブ配信による情報発信

5. 帰国後の報告イベント開催（2026年4月予定）

EMC GLOBALのグローバル起業家支援について

EMC GLOBALは、3ヶ月1タームのプログラムを通じて、起業家の課題発見からソリューション設計、ピッチまでを一貫して支援しています。また、構想した事業を掲げてアジア各地域に行き、ピッチでの交流を通して仲間やロールモデル、投資家等と出会うGlobal DiscoveryTourも提供しています。本派遣は、EMC GLOBALの支援を受けた起業家のグローバル展開を加速する取り組みとなります。

TIMEWELLについて

TIMEWELLは、AI研修プログラム「WARP」の運営を通じて、企業・個人のAI活用スキル向上と新規事業創造を支援しています。WARPプログラムからは累計約200件のPOC（概念実証）、13社の法人設立、15件のパートナーシップが創出されています。EMC GLOBALの共同運営パートナーとして、起業家のグローバル展開支援にも取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TIMEWELL / 一般社団法人EMC GLOBAL

担当：安藤晃規

E-mail：timewell@timewell.jp

URL：https://timewell.jp/