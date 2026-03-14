株式会社ガーラ湯沢

2026年3月28日（土）スキー場の仕事体験する【GALAおしごと体験隊2026】を開催いたします。

「GALAおしごと体験隊」2026

お子さま向けにスキー場ならではのお仕事を体験するプログラム「GALAおしごと体験隊2026」では インフォメーション、レンタル、パトロール、リフトのお仕事を中心に、普段は見ることができないスキー場の裏側を体験・見学しながら、スキー場で働くことの楽しさや魅力を体験していただきます。

子どもたちが“働くこと”を身近に感じ、将来の夢を広げる機会として、 仕事の楽しさや社会のしくみを体感していただけきます。

スキー場での接客やさまざまな作業をGALAスタッフと一緒にご体験いただき、体験や交流を通じて子どもたちが社会のしくみや仕事の魅力を体感できる内容となっています。

「スキー場のお仕事って？」「どんな種類のお仕事があるの？」など、お子さまの好奇心や疑問に答え、可能性を育むことを目的としています。

開催日 2026年3月28日（土）

参加費 5,000円

※参加費の中にはゴンドラ券・昼食・レンタル（ウェア・長靴）が含まれております

定 員 10名（5歳～12歳）

※ご兄弟一緒に参加希望で5歳以下のお子様についてはご相談ください。

※12歳以上でご参加希望があればご相談ください。

イベント詳細詳 :https://gala.co.jp/winter/events/52944/

お申し込みはこちらから :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=0aPitNMAYESf8NDIWxO9isStbcW-EatIlZZz9S-jzVBUQjdORlhRSlE1VjU4REtIU0ZBV0hPUFM3OC4u&route=shorturl

GALA湯沢スキー場 https://gala.co.jp/winter/