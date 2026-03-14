【フジテレビ】二大麻雀番組、『THEわれめDEポン』と『極雀』のコラボが今年も実現！『～地上最強位決定戦～「THE極雀DEポン」』生配信・生放送決定！

株式会社フジテレビジョンFOD（配信）／フジテレビONE（放送）：３月20日（金）22時～30時https://fod.fujitv.co.jp/title/00jc（FOD配信ページ）https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/917200057.html（CS放送番組ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODとCS放送フジテレビONE スポーツ・バラエティにて、『～地上最強位決定戦～「THE極雀DEポン」』を、３月20日（金）22時より生配信・生放送することが決定しました。

『～地上最強位決定戦～「THE極雀DEポン」』（C）フジテレビ

フジテレビONEの看板番組『THEわれめDEポン』と、2016年に誕生した麻雀番組『極雀』がタッグを組んで送り出す番組『～地上最強位決定戦～「THE極雀DEポン」』を、FODにて生配信、フジテレビONEにて生放送します。

「われポン」、「極雀」それぞれの番組を代表する雀士が一堂に会し、両番組のルールで対決します。

■番組内容・対戦ルール

歴代番組出演者の中から、選りすぐりの雀士が登場！

われポン代表者２名と極雀代表者の２名で対決！

１. 前半戦＊極雀（東風戦）ルールで対決（４ゲーム）

２. 後半戦＊われポン（東風戦）ルールで対決（４時間）

両方の総得点により順位を決定！

優勝者には「グランドチャンピオン位」の称号と賞金50万円が与えられる。

【出演者】

（左から）＜THEわれめDEポン代表＞宮川一朗太、岡田紗佳プロ（日本プロ麻雀連盟） ＜極雀代表＞見栄晴、内川幸太郎プロ（日本プロ麻雀連盟）

【MC／アシスタント】

（左から）ガダルカナル・タカ／橘 ゆりか

◇ 番組概要

■タ イ ト ル：『～地上最強位決定戦～「THE極雀DEポン」』

■配信・放送：FODプレミアムにて３月20日（金）22時～30時（生配信）

フジテレビONE スポーツ・バラエティにて３月20日（金）22時～30時（生放送）

※配信・放送時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■出 演 者：＜THEわれめDEポン代表＞宮川一朗太、岡田紗佳プロ（日本プロ麻雀連盟）

＜極雀代表＞見栄晴、内川幸太郎プロ（日本プロ麻雀連盟）

＜MC＞ガダルカナル・タカ

＜アシスタント＞橘 ゆりか

＜解説＞土田浩翔プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）

＜実況＞野島 卓、佐伯菜子プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）

＜水着アシスタント＞そちお

＜極雀ガール＞桜 りん

※出演者は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■U R L ：https://fod.fujitv.co.jp/title/00jc（FOD配信ページ）

https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/917200057.html（CS放送番組ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register

◇ フジテレビONE スポーツ・バラエティ概要

東京ヤクルト主催試合を全戦完全生中継！さらに、「プロ野球ニュース」「競馬予TV！」など看板スポーツ番組をはじめ、「ゲームセンターCX」「われめDEポン」

「実話怪談倶楽部」「ノブゴルフクラシック」などオリジナルバラエティも大充実！

地上波フジテレビの人気ニュースバラエティ「全力！脱力タイムズ」も放送中！

■U R L ：https://otn.fujitv.co.jp/