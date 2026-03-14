【フジテレビ】二大麻雀番組、『THEわれめDEポン』と『極雀』のコラボが今年も実現！『～地上最強位決定戦～「THE極雀DEポン」』生配信・生放送決定！
https://fod.fujitv.co.jp/title/00jc（FOD配信ページ）
https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/917200057.html（CS放送番組ページ）
フジテレビが運営する動画配信サービスFODとCS放送フジテレビONE スポーツ・バラエティにて、『～地上最強位決定戦～「THE極雀DEポン」』を、３月20日（金）22時より生配信・生放送することが決定しました。
『～地上最強位決定戦～「THE極雀DEポン」』（C）フジテレビ
フジテレビONEの看板番組『THEわれめDEポン』と、2016年に誕生した麻雀番組『極雀』がタッグを組んで送り出す番組『～地上最強位決定戦～「THE極雀DEポン」』を、FODにて生配信、フジテレビONEにて生放送します。
「われポン」、「極雀」それぞれの番組を代表する雀士が一堂に会し、両番組のルールで対決します。
■番組内容・対戦ルール
歴代番組出演者の中から、選りすぐりの雀士が登場！
われポン代表者２名と極雀代表者の２名で対決！
１. 前半戦＊極雀（東風戦）ルールで対決（４ゲーム）
２. 後半戦＊われポン（東風戦）ルールで対決（４時間）
両方の総得点により順位を決定！
優勝者には「グランドチャンピオン位」の称号と賞金50万円が与えられる。
【出演者】
（左から）＜THEわれめDEポン代表＞宮川一朗太、岡田紗佳プロ（日本プロ麻雀連盟） ＜極雀代表＞見栄晴、内川幸太郎プロ（日本プロ麻雀連盟）
【MC／アシスタント】
（左から）ガダルカナル・タカ／橘 ゆりか
◇ 番組概要
■タ イ ト ル：『～地上最強位決定戦～「THE極雀DEポン」』
■配信・放送：FODプレミアムにて３月20日（金）22時～30時（生配信）
フジテレビONE スポーツ・バラエティにて３月20日（金）22時～30時（生放送）
※配信・放送時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。
■出 演 者：＜THEわれめDEポン代表＞宮川一朗太、岡田紗佳プロ（日本プロ麻雀連盟）
＜極雀代表＞見栄晴、内川幸太郎プロ（日本プロ麻雀連盟）
＜MC＞ガダルカナル・タカ
＜アシスタント＞橘 ゆりか
＜解説＞土田浩翔プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）
＜実況＞野島 卓、佐伯菜子プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）
＜水着アシスタント＞そちお
＜極雀ガール＞桜 りん
※出演者は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。
■U R L ：https://fod.fujitv.co.jp/title/00jc（FOD配信ページ）
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◇ FOD 概要
FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる
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◇ フジテレビONE スポーツ・バラエティ概要
東京ヤクルト主催試合を全戦完全生中継！さらに、「プロ野球ニュース」「競馬予TV！」など看板スポーツ番組をはじめ、「ゲームセンターCX」「われめDEポン」
「実話怪談倶楽部」「ノブゴルフクラシック」などオリジナルバラエティも大充実！
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