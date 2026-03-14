【3/14より】「TOTTORI早期決着早い者勝ち大型補助金セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「TOTTORI早期決着早い者勝ち大型補助金セミナー」の無料配信を開始します！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260310_form.php



■申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



今回は、「実は狙い目」と言われる大型補助金について特別セミナーを配信します。



今回ご紹介するのは


鳥取県「持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」


最大1,500万円の補助が受けられる可能性があります。



■この補助金が“狙い目”な理由


実は、補助金の96％は地方自治体案件です。



つまり…


・エリア限定でライバルが少ない


・採択＝交付決定のケースもあり事業開始が早い


・自治体が相談に乗ってくれることもある


国の補助金ばかり見ている企業は、実は損しています。



■補助内容（例）


対象となる取組は幅広く、


・設備投資


・システム導入


・DX化


・販路拡大


・人材育成


などが対象です。



例えば


・宿泊業：予約管理システム導入


・食品製造：自動化設備導入


・小売業：ECサイト構築


といった事業で数百万円規模の補助が出ています。



■申請締切


2026年6月30日



ですが…


この補助金は「早く準備した企業ほど有利」と言われています。



■セミナーで分かること


・補助金の解説


・採択に向けた秘訣


・具体的な事業イメージ


・申請の注意点


などを分かりやすく解説します。



■このような企業におすすめ


・設備投資を検討している


・DXを進めたい


・人手不足を解消したい


・補助金を活用して事業拡大したい



1つでも当てはまる方は無料で視聴できるので、是非お申込みください！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260310_form.php



さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。



■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php




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株式会社 ナビット 助成金なう事務局


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