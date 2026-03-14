【3/14より】「TOTTORI早期決着早い者勝ち大型補助金セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「TOTTORI早期決着早い者勝ち大型補助金セミナー」の無料配信を開始します！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260310_form.php
■申請サポートの無料相談はこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
今回は、「実は狙い目」と言われる大型補助金について特別セミナーを配信します。
今回ご紹介するのは
鳥取県「持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」
最大1,500万円の補助が受けられる可能性があります。
■この補助金が“狙い目”な理由
実は、補助金の96％は地方自治体案件です。
つまり…
・エリア限定でライバルが少ない
・採択＝交付決定のケースもあり事業開始が早い
・自治体が相談に乗ってくれることもある
国の補助金ばかり見ている企業は、実は損しています。
■補助内容（例）
対象となる取組は幅広く、
・設備投資
・システム導入
・DX化
・販路拡大
・人材育成
などが対象です。
例えば
・宿泊業：予約管理システム導入
・食品製造：自動化設備導入
・小売業：ECサイト構築
といった事業で数百万円規模の補助が出ています。
■申請締切
2026年6月30日
ですが…
この補助金は「早く準備した企業ほど有利」と言われています。
■セミナーで分かること
・補助金の解説
・採択に向けた秘訣
・具体的な事業イメージ
・申請の注意点
などを分かりやすく解説します。
■このような企業におすすめ
・設備投資を検討している
・DXを進めたい
・人手不足を解消したい
・補助金を活用して事業拡大したい
1つでも当てはまる方は無料で視聴できるので、是非お申込みください！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260310_form.php
さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。
■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら
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