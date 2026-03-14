【3/14より】「TOTTORI早期決着早い者勝ち大型補助金セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「TOTTORI早期決着早い者勝ち大型補助金セミナー」の無料配信を開始します！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260310_form.php

■申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

今回は、「実は狙い目」と言われる大型補助金について特別セミナーを配信します。

今回ご紹介するのは

鳥取県「持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金」

最大1,500万円の補助が受けられる可能性があります。

■この補助金が“狙い目”な理由

実は、補助金の96％は地方自治体案件です。

つまり…

・エリア限定でライバルが少ない

・採択＝交付決定のケースもあり事業開始が早い

・自治体が相談に乗ってくれることもある

国の補助金ばかり見ている企業は、実は損しています。

■補助内容（例）

対象となる取組は幅広く、

・設備投資

・システム導入

・DX化

・販路拡大

・人材育成

などが対象です。

例えば

・宿泊業：予約管理システム導入

・食品製造：自動化設備導入

・小売業：ECサイト構築

といった事業で数百万円規模の補助が出ています。

■申請締切

2026年6月30日

ですが…

この補助金は「早く準備した企業ほど有利」と言われています。

■セミナーで分かること

・補助金の解説

・採択に向けた秘訣

・具体的な事業イメージ

・申請の注意点

などを分かりやすく解説します。

■このような企業におすすめ

・設備投資を検討している

・DXを進めたい

・人手不足を解消したい

・補助金を活用して事業拡大したい

1つでも当てはまる方は無料で視聴できるので、是非お申込みください！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260310_form.php

さらにナビットでは、補助金の申請サポートの無料相談も受付中です。

■本補助金の申請サポートの無料相談はこちら

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