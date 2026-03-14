「やってみたい！」を応援します。『春休み キッズ・ジュニア短期集中レッスン』コーチがいっしょだから初めてでも大丈夫！

株式会社ITC【リリース概要】

関西を中心にテニス施設を運営するITCテニススクール（―SDC グループ― 株式会社ITC 本社：兵庫県神戸市長田区、代表取締役：中村 久仁子）は、今年も「春休み キッズ・ジュニア短期集中レッスン」を開催します。春休み期間を利用し、3～5日間でテニスの基本を楽しく学べる特別プログラム。スポーツの楽しさを体感しながら、初心者でも無理なく上達できる内容となっています。

対象は、まったく初めて～経験の浅い小学生。詳細は各校要項をご確認下さい。

1回限りの体験イベントとは違う、春休みならではの特別プログラムです。

見学や質問だけでもお気軽にお立ち寄りください。

（毎年好評企画につき、定員に達し次第申し込みを終了致します。）

■ もうすぐ楽しみな春休み お子様が新しいことにチャレンジする、絶好のタイミングです

春休みは、新しいことに挑戦したり、体を思いきり動かしたりするのにぴったりの季節です。

学校の授業が一段落するこの時期は、普段なかなかできない体験に挑戦できる貴重な時間でもあります。

一方で、スマートフォンやゲームなど室内で過ごす時間が増え、子どもたちが思いきり体を動かす機会は年々少なくなっているとも言われています。だからこそ、春休みの数日間を使って、体を動かす楽しさや新しい挑戦のワクワクを体験してみませんか。

ITCテニススクールでは、この春「春休み キッズ・ジュニア短期集中レッスン」を開催します。

初めてラケットを握るお子さまから、もっと上達したいジュニアまで、それぞれのレベルに合わせて楽しくテニスに取り組める特別プログラムです。

広いテニスコートで思いきり体を動かしながら、「できた！」「楽しい！」という体験を積み重ねることで、自然と自信や達成感が生まれていきます。

春休みの数日間が、お子さまにとって新しい一歩になる。

そんな特別な時間を、テニスを通じて体験してみませんか。

■ テニスが初めてでも安心 レベルに合わせて楽しく学べる短期集中レッスン

目指せレベルアップ！「春休みキッズ・ジュニア短期集中レッスン」

「春休み キッズ・ジュニア短期集中レッスン」は、春休み期間を利用してテニスを気軽に体験できる短期プログラムです。

テニスが初めてのお子さまでも安心して参加できるよう、経験豊富なコーチが基本から丁寧に指導します。

レッスンでは、ラケットの持ち方やボールの打ち方といった基礎からスタートし、遊びの要素を取り入れながら、テニスの楽しさを自然に体験できる内容になっています。運動が得意なお子さまはもちろん、「スポーツを始めてみたい」「新しいことに挑戦してみたい」というお子さまにもおすすめです。

また、短期間でも上達を実感できるよう、年齢やレベルに合わせたクラス編成でレッスンを行います。コーチや仲間と一緒に体を動かすことで、楽しみながら自然とテニスの基礎が身についていきます。

元気なあいさつからスタート！

テニスは、男の子も女の子も、大人になっても楽しめるスポーツです。

まずは気持ちよくプレーできるよう、しっかりとあいさつをすることから始めます。スポーツを通じて自然と礼儀やマナーも身につきます。

ラケットと友達になろう

「ラケットがまるで自分の体の一部のように」――。まずは遊びながら、ラケットに親しみます。

ボールを転がしたり、ついてみたり、高くバウンドさせたり。

ITF（国際テニス連盟）推奨の「Play+Stay」プログラム を採用し、子どもたちが無理なく楽しめる工夫を取り入れています。

練習の成果はゲームで試そう

ポイントを競うゲーム形式は、子どもたちにとって大きな楽しみのひとつです。

・勝って喜ぶ

・負けて悔しがる

・作戦を立てる

・緊張に向き合う

・仲間を応援する

こうした経験のすべてが、お子さまの成長につながります。

保護者の皆さまも、お子さまが短期間で変化していく様子をぜひ見守ってください。

お申し込みについて

毎年、多くの方にご参加いただいている人気プログラムです。

定員に達し次第、受付を終了しますので、お早めにお申し込みください。

詳細は各校の募集要項をご確認ください。

■ 【ただいま同時募集中】「春休み特別企画 なかよし親子テニス無料体験会」

春のテニスコートで、スポーツを通じた家族の思い出づくり。広くて安全なテニスコートで、親子で楽しく体を動かしませんか？

お子さまがのびのびと走り回り、保護者の方もマイペースに運動不足を解消できる機会です。

ITCテニススクールでは、地域の皆さまにスポーツをより身近に感じていただくため、「なかよし親子テニス無料体験会」を毎年開催しています。

ラケットは無料で貸し出し、動きやすい服装があればご参加いただけます。

ITCの人気企画 なかよし親子テニス無料体験会

令和8年3月20日(金・祝)～4月5日(日)の期間で、各校順次開催。

お申込み・詳しくは下記プレスリリースをご確認ください。

【イベント詳細・お申込みはこちらから】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000353.000021838.html

■ スポーツと礼儀で子供は変わる。 ITCテニススクールは「公益社団法人 マナーキッズプロジェクト」を応援しています。

公益社団法人マナーキッズプロジェクトでは、子供達にスポーツを通じて挨拶､礼儀作法の基本的マナーを習得する、文武両道で世界に通用する背骨ある人材育成を目指しています。

株式会社ITCは同プロジェクトの兵庫支部として教育委員会や地域の幼稚園・小学校と協議をおこない、積極的に実施しています。

ITCテニススクールは「公益社団法人 マナーキッズプロジェクト」を応援しています。■ ITCテニススクールからお客様への５つのお約束。

私たちITCは、 テニスのスキルだけを提供したいのではありません。

あいことばは ”ハートフル テニス コミュニケーション”（テニスであたたかいふれあいを！） 。

テニスのある暮らしで、健やかな人生をお送りするお手伝いをします。

- たのしみながらうまくなることをお手伝いしますITCテニススクールでは、常にテニスを愛する・たのしむというこころを上達の土台にして、レッスンや施設運営に工夫を重ねています。- おひとりおひとりの体力や目的に合わせたレッスンをしますテニスのたのしみ方は人それぞれ。健康維持やなかまづくり、大会へのチャレンジ。誰もがご自分の目標に向かって、マイペースで継続できる環境を提供しサポートします。- 利用者の皆様、地域の皆様とあたたかいこころの交流をします私たちはあの阪神淡路大震災を経験し、地域社会での役割、つながりの大切さを深くこころに刻みました。今後もこの経験を胸に、スポーツイベントや学校部活動支援、トライやる活動、指定事業者制度などを通じ、地域社会に貢献します。- テニスの指導だけでなくチャレンジする姿勢や思いやる心を育てます「殻（カラ）を打ち破ろう！」 それがITCテニススクール・ジュニアクラブのメインテーマ。テニスを通じて挑戦する気持ち・感謝や礼儀・フェアな精神、なかまを思いやるこころを育みます。また公益社団法人マナーキッズプロジェクト兵庫支部として、その活動を推進します。- テニスや運動を生涯たのしんでいただけるようにサポートしますテニスは生涯スポーツ。ずっとたのしみたいからこそからだに無理な負担がないよう最新の運動理論をとり入れながらレッスンを行います。シニアやキッズ、親子三世代が一緒にたのしめる”イージーテニス”や、カラダに利と輝きをもたらすフィットネス ”LinoFit -リノフィット- トレーニング”をとリ入れています。

- 春休み キッズ・ジュニア短期集中レッスン 2026年 ｜募集要項

□ 実施日程／時間／開催地／参加費用： 下記各校要項PDFをご確認ください。

□ 当日ご用意していただくもの：

・ラケット（無料貸し出しあり）、普段お使いの動きやすい運動着、ジャージ、シューズ

・汗拭きタオル

・お飲み物（飲料販売機は併設しています。 ）

□ イベントへの申込み方法：

・以下の各スクール・要項PDFご確認の上、各校フロントまで直接またはお電話にてお申し込みください。

□ 実施校一覧：

【兵庫県】

■ スカイテニスリラ

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/sky.pdf

〒651-1302 神戸市北区藤原台中町1-2-2(エコールリラ本館6階)

TEL：078-982-4005

■ 掖谷(ねぶたに)公園テニススクール

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/nebutani.pdf

〒651-1514 神戸市北区鹿の子台南町5-2

TEL：078-951-0061

■ 大原山公園テニススクール

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/oharayama.pdf

〒651-1222 神戸市北区大原2-31

TEL：078-583-4820

■ 西神ニュータウンテニスガーデン

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/seishin.pdf

〒651-2271 神戸市西区高塚台4-12

TEL：078-991-2477

■ 名谷テニスガーデン

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/myodani.pdf

〒654-0142 神戸市須磨区友が丘9

TEL：078-792-8080

■ ITCいぶきの森インドアテニススクール

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/ibukinomori.pdf

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町7

TEL：078-997-2727

■ ITCユニバー神戸テニス倶楽部

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/univer.pdf

〒651-2108 神戸市西区伊川谷町前開1800

TEL：078-975-3313

■ 神戸西テニススクール

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/kobenishi.pdf

〒651-2132 神戸市西区玉津町森友7-1

TEL：078-924-4544

■ ITC六甲アイランドテニススクール

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/rokkou.pdf

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中1

TEL：078-857-3556

■ 城北グリーンテニスクラブ

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/johoku.pdf

〒670-0881 姫路市峰南町1-45

TEL：079-288-0432

【関西】

■ ITC京都西インドアテニスクラブ

［要項PDF］

https://www.i-tennis.co.jp/pdf/tanki/kyotonishi.pdf

〒615-0056 京都市右京区西院西貝川町39

TEL：075-864-2422

SDCグループは

プロ車いすテニスプレーヤーの

小田凱人を応援しています

株式会社ITCはSDCグループの一員です

株式会社ITC｜" ハートフル テニス コミュニケーション"

株式会社ITCはSDCグループの一員です

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営業時間 09:00～18:00

定休日 毎週 土・日曜日