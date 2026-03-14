みんなのワンコにゃんこカフェ 毎月開催中！@東京都町田市

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認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

2026年も『みんなのワンコにゃんこカフェ』開催しています！




ワンコにゃんこカフェとは・・・


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みんなでおやつを食べて、


動物と触れ合ったり、相談したり、リラックスしたり、勉強したりできる


みんなのイベントです。


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学生ボランティアさんが主体となって活動しています。



◎ 毎月第3日曜日 11～14時 　喫茶店『嵐が丘』　(町田市南区小山田)




喫茶店の看板猫めぐみちゃん

保護犬のコテツ

お客さんに可愛がってもらう保護犬ログ

保護施設のネコは等身大のパネルで参加

内容は月によって少しずつ変動しますが、


・ふらっとカフェ ハウス with Cats&Dogs（当団体の保護施設から保護犬が、喫茶店の看板猫が参加します！）


・こども英会話


・カフェピアノ


・わんこしつけ相談


・オリジナルのワンニャンかるた、すごろく　


などを実施しています♪



3月は15日（日）、4月は19日（日）、どちらも11~14時の開催です。




オリジナルのわんにゃんかるた

ワンニャンかるた、すごろくは、学生ボランティアさんの手作り！



すごろくは保護犬・保護猫版人生ゲームになっていて、


外で暮らす犬猫の気持ちになれるアイディアが満載です。



かるたは読み札も写真も幸せなものばかり。





お菓子と飲み物を準備してお待ちしています。


保護犬・保護猫を家族に迎えたいとお考えの方、しつけに悩んでいる方、ペットショップを取り巻く現状が気になっている方、動物が好きな方、犬猫と触れ合ってみたい方・・・



どんな方も大歓迎です！



みなさんぜひお越しくださいね～ ︎



Instagram @wanko.nyanko.cafe


https://www.instagram.com/wanko.nyanko.cafe/



主催：認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ、学生有志


https://www.foajp.com/