みんなのワンコにゃんこカフェ 毎月開催中！@東京都町田市

認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ

2026年も『みんなのワンコにゃんこカフェ』開催しています！

ワンコにゃんこカフェとは・・・

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みんなでおやつを食べて、

動物と触れ合ったり、相談したり、リラックスしたり、勉強したりできる

みんなのイベントです。

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学生ボランティアさんが主体となって活動しています。

◎ 毎月第3日曜日 11～14時 喫茶店『嵐が丘』 (町田市南区小山田)

喫茶店の看板猫めぐみちゃん保護犬のコテツお客さんに可愛がってもらう保護犬ログ保護施設のネコは等身大のパネルで参加

内容は月によって少しずつ変動しますが、

・ふらっとカフェ ハウス with Cats&Dogs（当団体の保護施設から保護犬が、喫茶店の看板猫が参加します！）

・こども英会話

・カフェピアノ

・わんこしつけ相談

・オリジナルのワンニャンかるた、すごろく

などを実施しています♪

3月は15日（日）、4月は19日（日）、どちらも11~14時の開催です。

オリジナルのわんにゃんかるた

ワンニャンかるた、すごろくは、学生ボランティアさんの手作り！

すごろくは保護犬・保護猫版人生ゲームになっていて、

外で暮らす犬猫の気持ちになれるアイディアが満載です。

かるたは読み札も写真も幸せなものばかり。

お菓子と飲み物を準備してお待ちしています。

保護犬・保護猫を家族に迎えたいとお考えの方、しつけに悩んでいる方、ペットショップを取り巻く現状が気になっている方、動物が好きな方、犬猫と触れ合ってみたい方・・・

どんな方も大歓迎です！

みなさんぜひお越しくださいね～ ︎

Instagram @wanko.nyanko.cafe

https://www.instagram.com/wanko.nyanko.cafe/

主催：認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ、学生有志

https://www.foajp.com/