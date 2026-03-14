みんなのワンコにゃんこカフェ 毎月開催中！@東京都町田市
認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ
喫茶店の看板猫めぐみちゃん
保護犬のコテツ
お客さんに可愛がってもらう保護犬ログ
保護施設のネコは等身大のパネルで参加
オリジナルのわんにゃんかるた
2026年も『みんなのワンコにゃんこカフェ』開催しています！
ワンコにゃんこカフェとは・・・
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みんなでおやつを食べて、
動物と触れ合ったり、相談したり、リラックスしたり、勉強したりできる
みんなのイベントです。
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学生ボランティアさんが主体となって活動しています。
◎ 毎月第3日曜日 11～14時 喫茶店『嵐が丘』 (町田市南区小山田)
喫茶店の看板猫めぐみちゃん
保護犬のコテツ
お客さんに可愛がってもらう保護犬ログ
保護施設のネコは等身大のパネルで参加
内容は月によって少しずつ変動しますが、
・ふらっとカフェ ハウス with Cats&Dogs（当団体の保護施設から保護犬が、喫茶店の看板猫が参加します！）
・こども英会話
・カフェピアノ
・わんこしつけ相談
・オリジナルのワンニャンかるた、すごろく
などを実施しています♪
3月は15日（日）、4月は19日（日）、どちらも11~14時の開催です。
オリジナルのわんにゃんかるた
ワンニャンかるた、すごろくは、学生ボランティアさんの手作り！
すごろくは保護犬・保護猫版人生ゲームになっていて、
外で暮らす犬猫の気持ちになれるアイディアが満載です。
かるたは読み札も写真も幸せなものばかり。
お菓子と飲み物を準備してお待ちしています。
保護犬・保護猫を家族に迎えたいとお考えの方、しつけに悩んでいる方、ペットショップを取り巻く現状が気になっている方、動物が好きな方、犬猫と触れ合ってみたい方・・・
どんな方も大歓迎です！
みなさんぜひお越しくださいね～ ︎
Instagram @wanko.nyanko.cafe
https://www.instagram.com/wanko.nyanko.cafe/
主催：認定NPO法人フレンズ・オヴ・アニマルズ、学生有志
https://www.foajp.com/