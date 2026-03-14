【世界を魅了するブレンデッドの最高峰】デュワーズの真髄をアンバサダーが語る、10名限定の特別テイスティングセミナー！超希少な32年熟成を含む豪華8種飲み比べ

株式会社ロイヤルマイル

4月12日(日)、六本木ウイスキーサロンにて、世界的に高い評価を受けるスコッチウイスキー「デュワーズ（Dewar's）」にスポットを当てた特別テイスティングセミナーを開催いたします。

1846年の創業以来、独自の「ダブルエイジ製法」を守り続け、現在は女性マスターブレンダーの先駆者ステファニー・マクラウド氏の手によって進化を続けるデュワーズ。本セミナーでは、その卓越したブレンド技術を余すところなく体感いただくため、希少な「ダブルダブルシリーズ」の32年・27年・21年を含む、かつてない豪華8種類のラインナップをご用意いたしました。

バカルディ ジャパンのウイスキーアンバサダー、田中大智氏を講師に迎え、少人数制（各回10名）の落ち着いた空間で、一杯ごとに異なる表情を見せるデュワーズの奥行きをじっくりと探求いただけます。週末の午後、六本木の隠れ家サロンで、芳醇な香りに包まれる至福の時間をお過ごしください。

セミナー申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/1RP8NX5VQpH-lQ89dt_1fAmbgIfq0-N5-Il0FPvBhybo/viewform?edit_requested=true

イベント概要

開催日：2026年4月12日（日）

時間：2部制（各回120分）

1部 13:00～15:00（受付12:45～）

2部 16:00～18:00（受付15:45～）

内容：ウイスキー8種類テイスティング、アンバサダーによる解説、質疑応答

テイスティング・ラインナップ：

デュワーズ 15年 / 18年

デュワーズ ダブルダブル 21年 / 27年 / 32年

ロイヤルブラックラ 12年 / 18年 / 21年

セミナー料金：5,000円（税込・当日支払い）

定員：各回10名（先着順）

場所：BAR ROPPONGI WHISKY SALON

アクセス：東京都港区六本木6-7-17

お問い合わせ：070-6559-6790（店舗直通）

ご予約は下記フォームよりお願いいたします：

セミナー申し込みはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/1RP8NX5VQpH-lQ89dt_1fAmbgIfq0-N5-Il0FPvBhybo/viewform?edit_requested=true

講師：田中 大智 氏

田中 大智 氏（バカルディ ジャパン ウイスキーアンバサダー）

バカルディ ジャパン株式会社にて、デュワーズをはじめとするウイスキーブランドのアンバサダーを務める。深い知識と卓越したプレゼンテーションで、ウイスキーの魅力を多角的に発信。全国のバーやイベントで講師として活躍し、多くのウイスキーファンを魅了している。

デュワーズについて

1846年にジョン・デュワーによって設立。ウイスキーを瓶詰めして販売する先駆けとなり、1893年にはヴィクトリア女王からロイヤルワラント（王室御用達）を賜りました。熟成した原酒をブレンドした後、再び樽に戻して数ヶ月間熟成させる「ダブルエイジ製法」により、どこまでもスムースな味わいを実現。現在、マスターブレンダーのステファニー・マクラウド氏は、世界的なコンペティションで前人未到の「マスター・ブレンダー・オブ・ザ・イヤー」を複数回受賞するなど、世界で最も注目されるブレンデッドスコッチの一つです。

実施場所：BAR ROPPONGI WHISKY SALON （六本木ウイスキーサロン）１Fカクテルバー

六本木の喧騒を離れた路地裏に位置する、オーセンティックなウイスキーバーです。選び抜かれた希少なオフィシャルボトルから、世界中のボトラーズブランドまで、ウイスキー愛好家を唸らせる珠玉のラインナップを取り揃えております。スタッフは英語にも対応し、国内外のゲストに最高の一杯を提供。六本木の夜を彩る、大人のための隠れ家的な空間です。

営業時間：18:00～25 :00

ウイスキーサロンFC発起人 静谷 和典

■ 現職・公職

・ オーナー店舗: 「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「東京バーボンクラブ」

・ 業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員

・ 公式職務: ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン

・ プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役

■ 研鑽と称号：圧倒的な専門知識

ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。

また、ウイスキーのみならずワインの専門資格も所持し、酒類全般に対する深い造詣を持つ。現場主義を貫き、これまでに国内外100ヶ所近い蒸留所を歴訪。

2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。

■ 世界的評価とコンペティション実績

2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。

以降、同コンペティションでは6年連続で審査員およびチェアマンを務める。

カクテルにおいても「Bols Around The World 2019」日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。

■ 事業展開とサステナビリティ

運営会社「株式会社ロイヤルマイル」代表として、「BAR 新宿 ウイスキーサロン」にて初代「The Bar World of Tomorrow」を受賞。

東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。

現在は、直営の「東京バーボンクラブ」に加え、「六本木ウイスキーサロン」「大宮ウイスキーサロン（FC）」と展開を加速。全国、そして海外進出を見据えた“Destination Bar（目的地となるバー）”構想を牽引している。

■ メディア・開発活動

SNSでは「しずたにえん」として情報を発信し、総フォロワー数は270万人を突破。

BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。

関連リンク

デュワーズブランド 公式ウェブサイト

https://www.dewars-jp.com/

株式会社ロイヤルマイル 公式ウェブサイト

https://www.royalmile.tokyo/

YouTubeチャンネル「バーテンダーしずたにえん」

https://www.youtube.com/@bar-channel