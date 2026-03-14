【3月14日はシリカの日】“持ち歩くシリカ習慣”が新登場。『“飲む”BEAUTIFUL SILICA 50ml』新発売、期間限定で500mlをご購入の方にミニボトルをプレゼント

F.I.S.株式会社※こちらの写真はデータが出来上がり次第差し替える予定です

F.I.S.株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川淳）が展開する植物性シリカブランド「BEAUTIFUL SILICA」は、毎月14日の『シリカの日』キャンペーン第3弾として、2026年3月14日より、「“飲む”BEAUTIFUL SILICA（500ml）」をご購入いただいた方に『50mlミニボトル』をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

また同日より、新商品『“飲む”BEAUTIFUL SILICA 50ml』の販売も開始いたします。

これまで多くのお客様から寄せられていた「まずは試してみたい」「持ち運びできるサイズがほしい」

という声にお応えし、今回新たにミニボトルサイズが誕生しました。

植物性シリカによるインナーケアを、より気軽に、そして日常生活のさまざまなシーンで取り入れていただく新しい美容習慣として提案いたします。

■キャンペーン概要

期間：2026年3月14日（土）～2026年4月13日（月）

対象商品：“飲む”BEAUTIFUL SILICA 500ml

内容：“飲む”BEAUTIFUL SILICA 500mlをご購入の方にミニボトル（50ml）をプレゼント※おひとり様1本限り

購入方法：公式オンラインショップ（https://beautifulsilica.com/collections/nomu-beautifulsilica）

※本キャンペーン対象商品には数に限りがございます。

※在庫がなくなり次第、予定より早くキャンペーンを終了させていただく可能性がございますので、

あらかじめご了承ください。

■新登場『“飲む”BEAUTIFUL SILICA 50ml』

BEAUTIFUL SILICAが展開する「“飲む”BEAUTIFUL SILICA」は、植物由来のシリカを独自技術で液体化したインナーケア商品です。

お飲み物やお料理に数滴加えるだけで、手軽にシリカ習慣を取り入れることができます。

今回新たに登場する『50mlミニボトル（プッシュ式）』は、従来の500mlボトルと同様の品質を保ちながら、持ち運びやすいコンパクトサイズを実現しました。

・旅行や出張先

・ジムやオフィス

・外出時の美容習慣

など、ライフスタイルに合わせて取り入れやすい設計となっています。

シリカは、コラーゲンやエラスチンを支える「美の土台」となる重要なミネラルです。しかし年齢とともに減少してしまうことが知られています。その不足しがちな成分を、上質な植物由来のシリカで補っていただくことは、世代を問わず皆様に喜んでいただけるのではないかと考えました。「KIRAKIRA」シリーズが、あなたと、あなたの周りの大切な人たちの毎日を輝かせるきっかけになることを願っています。

■ なぜ「14日」はシリカの日なのか

シリカは、私たちの体にとって欠かせないミネラルの一種です。このシリカ（Si、ケイ素）の元素番号が「14」であることから、BEAUTIFUL SILICAでは毎月14日を「自分自身の内側と向き合い、健やかさを取り入れる日」として、特別な発信を行っていくことにいたしました。

■今後の「14日＝シリカの日」の取り組み：先行情報をいち早くお届け

今後、毎月14日の「シリカの日」には、公式Instagramフォロワー様および公式LINEお友だち限定で、特別なキャンペーン情報をどこよりも早く優先的に配信いたします。限定価格でのご案内や、即完売が予想される特別セット、さらには内側からからだを整えるための美容知識など、健やかな毎日をサポートする情報を定期的にお届けしてまいります。商品をただ販売するだけでなく、お客様の日常に寄り添うことで、理想の自分への道のりをいつもサポートするパートナーとして、今後とも情報発信いたします。

■商品詳細

※シリカ濃度19260ppmは、植物性シリカ商品として国内でも屈指の高水準です。“飲む”BEAUTIFUL SILICA

価格：11,000円（税込）／1,320円（税込）

内容量：500ml／50ml

40年余りにわたり植物性シリカの研究を続けてきた専門機関の製品開発をもとにブランド化し、特許技術によって高濃度19260ppmを配合した植物性シリカの溶液化を実現しました。

業界屈指の高水準を誇る濃度設計により、効率的な摂取を実現する高濃度配合にこだわっています。水に溶けやすい形状にすることで、スムーズな取り入れやすさが期待できるのが特長です。

■植物性シリカ濃縮液サプリメント「“飲む”BEAUTIFUL SILICA」の特徴

１.業界屈指の高水準・吸収率の高さへの工夫

40年余りに渡り研究を続ける専門メーカーの製品開発をブランド化し、特許技術による高濃度19260ppmを配合(※1)した植物性シリカの溶液化を実現。水に溶けやすい形で安定化させることで、摂取しやすさと吸収性に配慮した設計にこだわりました。

液体状にすることで吸収率を大幅に向上させ、効率的な摂取を可能にしています。

２.植物由来の安全性とトレーサビリティ

原料はお米のもみ殻由来。鉱物性原料を一切使用せず、無香料・人工添加物不使用というこだわりの設計で製造されており、人の身体との親和性が高く、優れた吸収性を誇ります。また、日本国内のHACCPに準拠した工場にて製造され、ロットごとの成分分析を徹底することで、常に高水準の品質を保持。原料の産地から製造・検査・出荷に至るまでのすべての工程において透明性とトレーサビリティを確保し、安心して選べる製品づくりを実現しています。

３.生活に取り入れやすいシンプルな“飲む”習慣

毎日の食事や飲み物に加えるだけで、無理なく体の内側から美と健康をサポート。忙しい現代人のライフスタイルにもなじみやすく、これからの新しい健康習慣として注目を集めています。

４.サステナブルなものづくり

100％リサイクル可能なパッケージを採用し、自然の恩恵を受けて生まれた製品として、持続可能な社会の実現に貢献し、未来世代にも安心して受け継がれるブランドを目指しています。

■“飲む”BEAUTIFUL SILICAの使い方

本品をよく振ってから200～500ml程度のお好みのお飲み物などに混ぜ、十分に希釈してご使用いただくのがおすすめです。1日あたり約5.5mlを目安に、数回に分けて取り入れることで、効率よくシリカ（ケイ素）を補給することができます。

■主な使用シーン

・いつものお味噌汁やスープに

・ご飯を炊く際のお水に

・お好みの飲み物（お茶やアルコールなど）に

・マイボトルのお水に加えて、外出先でも手軽に

・愛犬のお水やシャンプーに

毎日のお食事や生活リズムに"ちょい足し"スタイルで無理なく続けられるのが特長です。

■お客様からのお声

「毎日の飲み物に入れるだけなので続けやすい」

美容や健康のためにいろいろサプリメントを飲んでいましたが、数が増えてしまうのが悩みでした。これは普段飲んでいるお水やコーヒーに入れるだけなので、無理なく続けられるのが嬉しいです。習慣として取り入れやすいところが気に入っています。

（40代／女性）

「お米に入れて炊くと、ふっくら炊ける気がします」

炊飯器に数滴入れて炊くと、お米がふっくら美味しく炊ける気がします。ご飯なら家族全員で自然に取り入れられるので、とても使いやすいですね。

（50代／女性）

「髪のハリやツヤが出てきたように感じています」

毎日の飲み物に入れて続けています。使い始めてから、髪のコシやツヤが以前より良くなったように感じています。美容習慣としてこれからも続けたいと思っています。

（40代／女性）

「爪の健康のために飲み始めました」

ネイルによるダメージで爪が割れやすいのが悩みでしたが、シリカを取り入れるようになってから以前より割れにくくなったように感じています。

（30代／女性）

「ペットと一緒に使っています」

口臭予防と毛並み改善を目的に愛犬のお水にも少量混ぜて使っていますが、ペットも含め家族全員で使えるのが嬉しいですね。

（40代／男性）

■BEAUTIFUL SILICAについて

「BEAUTIFUL SILICA」は、お米のもみ殻をアップサイクルして抽出した植物性シリカ（整肌成分）を配合した「高機能自然派スキンケアシリーズ KIRAKIRA」と、独自の特許技術により植物性シリカを液体化し、環境にも、からだにもやさしい“飲むシリカ習慣”を提案するサプリメント「“飲む”BEAUTIFUL SILICA」を展開。内側と外側の両面から、現代のライフスタイルに寄り添う新しい美容習慣を提案します。シリカ（ケイ素）は、皮膚や髪、爪、骨などに含まれるミネラルの一種で、からだを形づくるさまざまな組織に存在しています。年齢や生活環境によって体内のシリカ量は変化するとされ、その重要性から美容や健康の分野で近年ますます注目を集めています。

■BEAUTIFUL SILICAの想い

「BEAUTIFUL SILICA」は、「本当に良いものだけをお届けしたい」という真摯な想いから、

植物性シリカに関する40年の研究実績を持つ専門メーカーとの共同開発により誕生しました。

日本の伝統的な稲作文化と、革新的な特許技術を融合させた植物性シリカの新たな可能性に着目。

日々を心地よく過ごすためのケアを通じて、ひとりひとりが自分らしく輝けるライフスタイルを提案します。製品を通じて、内外の両面から健やかな美しさを見つめ直し、お客様の日常に寄り添うブランドを目指しています。

【公式ブランドWebサイト】

https://beautifulsilica.com

【公式LINE】

https://line.me/ti/p/%40741ncqch

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/beautiful_silica/

【BEAUTIFUL SILICA お問合せ先】

TEL：050-1724-4503