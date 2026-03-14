【ダイエットモニター】募集開始!!入会金無料＆コース料金４０％OFF｜原宿・表参道ダイエット専門パーソナルトレーニングジム″808TOKYO”

H1GLOBAL株式会社

明治神宮前駅(7番出口)から徒歩1分(原宿駅徒歩7分)、丁寧できめ細やかな指導に定評があるダイエット専門パーソナルトレーニングジム”808TOKYO”がダイエットモニター募集を開始いたします。

入会金無料・コース料金４０％割引となる、大変お得で人気のあるキャンペーンです。パーソナルトレーニングに高い壁を感じる方や、初めてパーソナルトレーニングに通う為お得に始めてみたい方におすすめの内容となっております。

【 こんな方にオススメ!! 】

★初めてのジム入会でどこに通ってよいか迷われる方

★健康的に確実に痩せたい方

★リバウンドを繰り返してしまう方

★一人だとダイエットが続かない方

★トレーニングを見られる事に抵抗がある方

初回カウンセリングは無料で行っておりますので、まずはお気軽にご予約下さい。ダイエットの悩みを打ち明ける事に抵抗がある方も多くいらっしゃいますが、様々なお悩みや目標・ご希望を伺い叶えてきた経験豊富なトレーナーが担当させて頂きますので、安心してどんなお悩みも私たちにお聞かせ下さい。お一人お一人の目標・体質・生活に寄り添ったトレーニングと食事指導を、ホスピタリティ溢れる女性パーソナルトレーナーがサポートさせて頂きます。(※無理な勧誘は一切ございません。安心してお越し下さい。)

勿論、ダイエットモニター料金でも、通常料金のお客様と同じ高水準の指導とサービスをご提供させて頂きますので、確実な身体の変化を感じて頂けます。

トレーナーは全員女性。他のお客様と顔を合わせること無く過ごせる完全予約制のプライベート空間で誰の目線も気にせず過ごせる為『集中してトレーニングできる』と、特にジム初心者さんや子供連れのママさん、忙しい経営者の方々に人気のジムです。

トレーニングウェア・シューズ・水・プロテインドリンクなどトレーニングに必要なものは全てレンタル無料です。お買い物や仕事の合間や通勤のついでにお気軽にお越し頂けます。

報われるダイエットを私たちと!!

健康的でスムーズなダイエットを目指す方は是非808TOKYOへお越し下さい。

皆さまのご予約・ご来店を心よりお待ちしております。

【 ダイエットモニター詳細 】

●入会金…無料 (50,000円(税込) → ０円)

●コース料金…各コース 顔出しモニター４０％割引

(16回以上のコースで60分・90分よりお好きな時間をお選び頂けます。)

●募集人数…限定３名 (性別不問)

(定員に達した時点で締め切らせて頂きます。)

●期間…2026年3月15日(日) ～ 2026年4月19日(日) 迄

●詳細…コース始め・終了時・トレーニング中の写真並びに動画を、当ジムホームページやSNS・広告などに掲載させて頂く代わりに割引料金にてトレーニングを受けて頂くシステムです。ご希望の方は、ホームページ予約フォームより無料カウンセリング又は体験トレーニングのご予約をお願いいたします。ご予約の際、備考欄に【ダイエットモニター希望】とご入力下さい。



※その他、詳細は無料カウンセリングの際お伝えさせて頂きます。

※現在の体型や健康状態によってはお断りする場合もございます。予めご了承下さい。

※他のキャンペーン・割引サービスとの併用はできません。



＜体験トレーニング・無料カウンセリング 予約受付中＞

無料カウンセリング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html体験トレーニング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html

【 808TOKYOの特徴 】

■個別プログラム…丁寧なカウンセリングで個別プログラムを作成。完全プライベート空間で自分のペースでトレーニングを行えます。

■NOリバウンド…食事トレーニング付きの為、３食食べながら健康的に身体を変化させ、リバウンドしない食事法を伝授します。

■手ぶらでジム…ウェア・シューズ・タオル・水・プロテインなど全て無料貸出し＆無料提供。シャワーも完備しております。

■ホスピタリティ…女性トレーナーならではのきめ細やかな目線で、あなたのお悩みにしっかり寄り添い、目標に向けてサポートいたします。

808TOKYOホームページ :https://studio808-tokyo.com/

◆トレーナー：808TOKYO 代表 - 稲田 亜矢子 -

2000年シドニーオリンピック新体操団体総合5位

マッスルミュージカルに出演 ※東京.ラスベガス

【資格】

NESTA PFT認定、JOPH肥満予防健康管理士

JOPHダイエットアドバイザー

【メッセージ】

現役時代に無知で無茶なダイエットを繰り返し痩せにくい体質に変わってしまった自身の経験を活かし、正しい知識で身体を変え、持続可能な健康的な身体づくりを目標に指導しております。ダイエット成功は勿論、お客様にハワイへ行った時のような温かさや癒し、そして帰ったらまた頑張ろうと思える活力を与えられる存在、まさに東京のハワイでありたいと思い日々取り組んでおります。私たちと一緒に人生最後のダイエットを始めましょう。

＜体験トレーニング・無料カウンセリング 予約受付中＞

無料カウンセリングご予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/counseling/index.html体験トレーニング予約フォーム :https://studio808-tokyo.com/experience/index.html

808TOKYOホームページ :https://studio808-tokyo.com/

【店舗アクセス】

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前6丁目28-5 宮崎ビルB-205

(明治道路沿いTEDDY’S BIGGER BURGERSの奥の建物２階となります。）

明治神宮前駅：徒歩１分 (7番出口)

原宿駅：徒歩７分

※近隣にコインパーキング多数あり

◆本件に関するお問合せ

担当：庄子

Tel：03-6419-7755

Mail：info@h1-global.com

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９- 901

TEL：03-6419-7755