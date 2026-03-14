【あみやき亭中部】春を彩る新メニュー登場！黒毛和牛×梅の爽やかな味わい。焼肉の合間も〆も楽しめる春限定メニューを販売開始！

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株式会社あみやき亭

今回のテーマは「黒毛和牛のコク」と「梅のさっぱり感」


焼肉を思いきり楽しみながら、合間にさっぱり食べられる一品や、最後まで満足できる〆メニューまで揃えた、この季節だけの春限定ラインナップです。


焼肉の美味しさをさらに引き立てる、春ならではの味わいをぜひお楽しみください。


■焼肉がもっと旨くなる 春のおすすめメニュー


春を彩る新メニュー

■販売開始
2026年3月16日（月）から


■販売店舗
あみやき亭 中部　各店舗
※一部店舗では販売内容が異なる場合があります


ご予約はこちらから :
https://amiyakitei.jp/

■ 春のおすすめメニュー


黒毛和牛ブリスケ

●黒毛和牛ブリスケ（梅おろしダレ付）690円（税込759円）

黒毛和牛の濃い旨みを、梅の爽やかさで一気に引き立てる。


脂のコクと肉の旨みがしっかり味わえるブリスケを、さっぱりとした梅おろしダレで仕上げました。


焼き上がったお肉をタレにくぐらせれば、脂の旨み × 梅の爽快感が絶妙なバランス。


焼肉なのに軽やかに食べられる、春限定のおすすめ焼肉メニューです。


～焼肉の味変にぴったり。さっぱり爽やかな梅ダレ。～

梅おろしダレ

●梅おろしダレ　100円（税込110円）

大根おろしと梅の酸味が、お肉の旨みをぐっと引き立てます。


脂のあるカルビやロースも、さっぱりとした後味で何枚でも食べられる美味しさに。


焼肉をもっと楽しめるおすすめ追加ダレです。




鶏ナンコツの梅水晶風

●鶏ナンコツの梅水晶風　390円（税込429円）

コリコリ食感 × 梅の爽やかさ。おつまみに最高の一皿。


コリコリ食感の鶏ナンコツを、梅の爽やかな風味で仕上げたさっぱり系メニュー。


焼肉の合間の箸休めや、お酒のお供にもぴったりな人気の味わいです。




ネギ塩さくらユッケ

●ネギ塩さくらユッケ　790円（税込869円）


春らしい彩りと、やみつきの旨さ。


ネギ塩のコクと旨みが肉の美味しさを引き立てる、見た目も春らしいユッケ。


さっぱりしながらもしっかり旨い、焼肉のスタートにもぴったりの一皿です。




しらすと梅の春サラダ

●しらすと梅の春サラダ　590円（税込649円）

箸が止まらない、さっぱり系焼肉サラダ。


しらすの旨みと梅の爽やかな酸味が絶妙。焼肉の合間に食べると、口の中がリセットされて
またお肉がどんどん進む一品です。




梅おろし冷麺

●梅おろし冷麺　640円（税込704円）


焼肉の〆はこれ。梅の爽快冷麺。


大根おろしと梅の酸味で、焼肉の後でもするっと食べられるさっぱり冷麺。


食後でも重くならない、春らしい爽やかな〆の一杯です。




出汁る香る石焼梅茶漬け

●出汁香る石焼梅茶漬け　490円（税込539円）


石焼の香ばしさがたまらない、新感覚の〆。


熱々の石焼で楽しむお茶漬け。香ばしいおこげと出汁の旨みが合わさり、最後の一口まで満足できる〆メニューです。




果肉入りいちごアイス

●季節のアイス　果肉入りいちごアイス　300円　（税込330円）


果肉入りいちごアイス。


食後にぴったりな、甘酸っぱく爽やかな春デザート。


■焼肉の時間を、もっと楽しく

焼肉の醍醐味は、お肉も、サイドメニューも、〆まで楽しめること。


今回の春メニューは


・焼肉をもっと美味しくする一皿
・さっぱり楽しめる箸休め
・満足できる〆メニュー


まで揃えた、春だけの特別メニューです。


家族での食事、友人との焼肉、春のちょっとしたごちそうに。


ぜひこの機会に、あみやき亭の春の焼肉をお楽しみください。


■株式会社あみやき亭について

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。


公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/


公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/