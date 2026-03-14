【あみやき亭中部】春を彩る新メニュー登場！黒毛和牛×梅の爽やかな味わい。焼肉の合間も〆も楽しめる春限定メニューを販売開始！
今回のテーマは「黒毛和牛のコク」と「梅のさっぱり感」
焼肉を思いきり楽しみながら、合間にさっぱり食べられる一品や、最後まで満足できる〆メニューまで揃えた、この季節だけの春限定ラインナップです。
焼肉の美味しさをさらに引き立てる、春ならではの味わいをぜひお楽しみください。
■焼肉がもっと旨くなる 春のおすすめメニュー
春を彩る新メニュー
■販売開始
2026年3月16日（月）から
■販売店舗
あみやき亭 中部 各店舗
※一部店舗では販売内容が異なる場合があります
ご予約はこちらから :
https://amiyakitei.jp/
■ 春のおすすめメニュー
黒毛和牛ブリスケ
●黒毛和牛ブリスケ（梅おろしダレ付）690円（税込759円）
黒毛和牛の濃い旨みを、梅の爽やかさで一気に引き立てる。
脂のコクと肉の旨みがしっかり味わえるブリスケを、さっぱりとした梅おろしダレで仕上げました。
焼き上がったお肉をタレにくぐらせれば、脂の旨み × 梅の爽快感が絶妙なバランス。
焼肉なのに軽やかに食べられる、春限定のおすすめ焼肉メニューです。
～焼肉の味変にぴったり。さっぱり爽やかな梅ダレ。～
梅おろしダレ
●梅おろしダレ 100円（税込110円）
大根おろしと梅の酸味が、お肉の旨みをぐっと引き立てます。
脂のあるカルビやロースも、さっぱりとした後味で何枚でも食べられる美味しさに。
焼肉をもっと楽しめるおすすめ追加ダレです。
鶏ナンコツの梅水晶風
●鶏ナンコツの梅水晶風 390円（税込429円）
コリコリ食感 × 梅の爽やかさ。おつまみに最高の一皿。
コリコリ食感の鶏ナンコツを、梅の爽やかな風味で仕上げたさっぱり系メニュー。
焼肉の合間の箸休めや、お酒のお供にもぴったりな人気の味わいです。
ネギ塩さくらユッケ
●ネギ塩さくらユッケ 790円（税込869円）
春らしい彩りと、やみつきの旨さ。
ネギ塩のコクと旨みが肉の美味しさを引き立てる、見た目も春らしいユッケ。
さっぱりしながらもしっかり旨い、焼肉のスタートにもぴったりの一皿です。
しらすと梅の春サラダ
●しらすと梅の春サラダ 590円（税込649円）
箸が止まらない、さっぱり系焼肉サラダ。
しらすの旨みと梅の爽やかな酸味が絶妙。焼肉の合間に食べると、口の中がリセットされて
またお肉がどんどん進む一品です。
梅おろし冷麺
●梅おろし冷麺 640円（税込704円）
焼肉の〆はこれ。梅の爽快冷麺。
大根おろしと梅の酸味で、焼肉の後でもするっと食べられるさっぱり冷麺。
食後でも重くならない、春らしい爽やかな〆の一杯です。
出汁る香る石焼梅茶漬け
●出汁香る石焼梅茶漬け 490円（税込539円）
石焼の香ばしさがたまらない、新感覚の〆。
熱々の石焼で楽しむお茶漬け。香ばしいおこげと出汁の旨みが合わさり、最後の一口まで満足できる〆メニューです。
果肉入りいちごアイス
●季節のアイス 果肉入りいちごアイス 300円 （税込330円）
果肉入りいちごアイス。
食後にぴったりな、甘酸っぱく爽やかな春デザート。
■焼肉の時間を、もっと楽しく
焼肉の醍醐味は、お肉も、サイドメニューも、〆まで楽しめること。
今回の春メニューは
・焼肉をもっと美味しくする一皿
・さっぱり楽しめる箸休め
・満足できる〆メニュー
まで揃えた、春だけの特別メニューです。
家族での食事、友人との焼肉、春のちょっとしたごちそうに。
ぜひこの機会に、あみやき亭の春の焼肉をお楽しみください。
■株式会社あみやき亭について
「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。
公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/
公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/