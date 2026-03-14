【あみやき亭中部】春を彩る新メニュー登場！黒毛和牛×梅の爽やかな味わい。焼肉の合間も〆も楽しめる春限定メニューを販売開始！

株式会社あみやき亭

今回のテーマは「黒毛和牛のコク」と「梅のさっぱり感」

焼肉を思いきり楽しみながら、合間にさっぱり食べられる一品や、最後まで満足できる〆メニューまで揃えた、この季節だけの春限定ラインナップです。

焼肉の美味しさをさらに引き立てる、春ならではの味わいをぜひお楽しみください。

■焼肉がもっと旨くなる 春のおすすめメニュー

春を彩る新メニュー

■販売開始

2026年3月16日（月）から

■販売店舗

あみやき亭 中部 各店舗

※一部店舗では販売内容が異なる場合があります

■ 春のおすすめメニュー

ご予約はこちらから :https://amiyakitei.jp/黒毛和牛ブリスケ●黒毛和牛ブリスケ（梅おろしダレ付）690円（税込759円）

黒毛和牛の濃い旨みを、梅の爽やかさで一気に引き立てる。

脂のコクと肉の旨みがしっかり味わえるブリスケを、さっぱりとした梅おろしダレで仕上げました。

焼き上がったお肉をタレにくぐらせれば、脂の旨み × 梅の爽快感が絶妙なバランス。

焼肉なのに軽やかに食べられる、春限定のおすすめ焼肉メニューです。

～焼肉の味変にぴったり。さっぱり爽やかな梅ダレ。～梅おろしダレ●梅おろしダレ 100円（税込110円）

大根おろしと梅の酸味が、お肉の旨みをぐっと引き立てます。

脂のあるカルビやロースも、さっぱりとした後味で何枚でも食べられる美味しさに。

焼肉をもっと楽しめるおすすめ追加ダレです。

鶏ナンコツの梅水晶風●鶏ナンコツの梅水晶風 390円（税込429円）

コリコリ食感 × 梅の爽やかさ。おつまみに最高の一皿。

コリコリ食感の鶏ナンコツを、梅の爽やかな風味で仕上げたさっぱり系メニュー。

焼肉の合間の箸休めや、お酒のお供にもぴったりな人気の味わいです。

●ネギ塩さくらユッケ 790円（税込869円）

ネギ塩さくらユッケ

春らしい彩りと、やみつきの旨さ。

ネギ塩のコクと旨みが肉の美味しさを引き立てる、見た目も春らしいユッケ。

さっぱりしながらもしっかり旨い、焼肉のスタートにもぴったりの一皿です。

しらすと梅の春サラダ●しらすと梅の春サラダ 590円（税込649円）

箸が止まらない、さっぱり系焼肉サラダ。

しらすの旨みと梅の爽やかな酸味が絶妙。焼肉の合間に食べると、口の中がリセットされて

またお肉がどんどん進む一品です。

●梅おろし冷麺 640円（税込704円）

梅おろし冷麺

焼肉の〆はこれ。梅の爽快冷麺。

大根おろしと梅の酸味で、焼肉の後でもするっと食べられるさっぱり冷麺。

食後でも重くならない、春らしい爽やかな〆の一杯です。

●出汁香る石焼梅茶漬け 490円（税込539円）

出汁る香る石焼梅茶漬け

石焼の香ばしさがたまらない、新感覚の〆。

熱々の石焼で楽しむお茶漬け。香ばしいおこげと出汁の旨みが合わさり、最後の一口まで満足できる〆メニューです。

●季節のアイス 果肉入りいちごアイス 300円 （税込330円）

果肉入りいちごアイス

果肉入りいちごアイス。

食後にぴったりな、甘酸っぱく爽やかな春デザート。

■焼肉の時間を、もっと楽しく

焼肉の醍醐味は、お肉も、サイドメニューも、〆まで楽しめること。

今回の春メニューは

・焼肉をもっと美味しくする一皿

・さっぱり楽しめる箸休め

・満足できる〆メニュー

まで揃えた、春だけの特別メニューです。

家族での食事、友人との焼肉、春のちょっとしたごちそうに。

ぜひこの機会に、あみやき亭の春の焼肉をお楽しみください。

■株式会社あみやき亭について

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/