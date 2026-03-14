仕出し文化の日常化を目指すミライトリンクが「健康経営優良法人2026（ブライト500）」に認定

株式会社ミライトリンク

株式会社ミライトリンク（本社：奈良県奈良市、代表取締役：中本和昭）は、経済産業省および日本健康会議が認定する 「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」 において、全国上位500法人に付与される 「ブライト500」 に認定されました。

健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に健康経営に取り組む企業を評価する制度です。その中でも「ブライト500」は、特に優れた健康経営を実践している企業として選定されるものです。

ミライトリンクでは、「仕出し文化を日常に。」というビジョンのもと、従業員一人ひとりが安心して働ける環境づくりを企業経営の重要なテーマとして取り組んできました。

飲食業界は長時間労働や人手不足などの課題がある中で、従業員の健康維持と働きがいのある職場環境づくりを進めています。

具体的には、

・健康診断受診の徹底

・働きやすい職場環境の整備

・従業員の健康意識向上の取り組み

・衛生管理体制の強化

などを通じて、社員の心身の健康を支える経営を推進しています。

また当社は、企業の社会的責任と持続可能性を重視し、国際認証である B Corp(TM)（ビーコープ）認証 を取得しています。

食を通じた社会課題の解決にも取り組み、フードバンクやTABLE FOR TWOへの協力など、地域社会への貢献活動も進めています。

今後は、仕出し文化の普及を通じて高齢化社会における 買い物弱者問題へのアプローチ など、地域社会の課題解決にも取り組みながら、従業員・地域・社会にとって価値ある企業を目指してまいります。

会社概要

会社名：株式会社ミライトリンク

代表者：代表取締役 中本 和昭

所在地：奈良県奈良市

事業内容：仕出し屋専門アトツギ支援、寿司・会席の仕出し、カフェ、婚活、イベント企画・運営、健康補助厨房機器の販売

代表取締役 中本 和昭 コメント

「私たちは『仕出し文化を日常に。』という理念のもと、地域に根ざした食文化を大切にしながら事業を続けてきました。

お客様に良い商品やサービスをお届けするためには、まず従業員が健康で安心して働ける環境が必要です。

今回のブライト500認定を励みに、従業員の健康と地域社会への価値提供を両立する企業を目指してまいります。」