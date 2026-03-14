春はポカポカ陽気の小豆島　二十四の瞳映画村

一般財団法人岬の分教場保存会長閑な村に菜の花畑と気持ちよく泳ぐ12匹の鯉のぼり(鯉のぼりの掲揚は4月11日～5月6日予定)

ノスタルジックな二十四の瞳映画村も今年開村39年。黄色い絨毯の菜の花は3万本。

子供たちの声や鳥のさえずりが聞こえてくるのどかで懐かしい場所。耳を澄ませば同様や唱歌が聴こえてきそう。

昭和100年を機に改装!

昭和100年を機に物語や映画に没入してほしいことから、村の通りを「二十四の瞳」の世界観に近づけるために松竹撮影所の映画美術・装飾部が改装し、新たな写真スポット「郷愁の村道」。今すぐに撮影の「スタート!」「カット!」の声が聞こえてきそう。

木造校舎からの景観は圧巻!!

昔懐かしい雑貨店や大八車に乾物屋が軒を並べる村の通り懐かしいブリキの生活必需品鯵の干物が並ぶ乾物屋火鉢の縁側

懐かしい村の通りを抜けると海に面した木造校舎。

ここの窓から見渡す景色は、東に向いており、徳島の大鳴門橋や淡路島を望む圧巻の景色。

空の青さは海の青さ。気持ちのいいここだけの一枚が撮れる場所。午前中は逆光になるので、バックショットの1枚もBEST PHOTO！

ＨＰ https:/www.24hitomi.or.jp/

岬の分教場

木造校舎の小さな机と椅子。

懐かしい気持ちと新鮮な空気。そんな集落の先には海に面した小さな学校。

竹馬やリム回し、竹ぽっくりなども。

新発売、極上醤油ソフトクリーム

3月20日より、今までの醤油ソフトのグレードをさらに上げた逸品が映画村チリリン屋に登場。

黒炭のコーンに小豆島の醤油の人気店「ヤマロク醤油」の鶴醤を使用したオリジナルソフトクリーム。

人気の極上醤油ソフトをさらにブラッシュアップ人気の定番

アルマイトの食器が懐かしい給食セット。

アツアツの揚げパン、美味しく作ったカレースープ、冷凍ミカン(シーズンより変更あり)、瓶牛乳(コーヒー牛乳に変更可)

20年間、愛され続けている映画村の給食セット。

蛸づくしが嬉しい!

カフェシネマ倶楽部で人気の「蛸っと丼」。

ブツ切りのゴロゴロした蛸の丼に、上品な蛸のつみれ汁、蛸のうま煮。

瀬戸内国際芸術祭を機に作られたメニューがお客様の支持により定番に。

壺井栄文学館

小説「二十四の瞳」原作者 壺井栄の生原稿や調度品に加え、プロレタリア文学の壺井繁治、黒島伝次を紹介した文学館。

「桃栗三年柿八年柚子の大馬鹿十八年」

オリーブナビから所要約15分の湾をショートカット情緒ある渡し舟

3月14日～11月30日まで運航している渡し舟。

道の駅小豆島オリーブ公園下のオリーブビーチから約15分という早さで二十四の瞳映画村までを結ぶ。オリーブナビで渡し舟往復券と映画村入村券が一緒になったお得なセット券も販売。

(※但し、3月14日はセット券販売なし・現金のみ受付)

不定期航路につき、お客様が来られたら出発するシステム。休航日もあるので映画村HPで確認を。

54Mある日本映画全盛期の映画スチールからなるシネマアートウォール 撮影:中塚英男

ノスタルジー漂う映画館ギャラリー松竹座映画館

タイル貼りにステンドグラスの窓

昭和30年代の名画座を模した映画館のエントランス 昭和の名優たちの写真パネルの数々。

1954年国民映画と云われ、同年のキネマ旬報第一位に輝いた映画『二十四の瞳』。

この作品を事前に観てから来ると一層、没入できること間違いなし。時間のない方にために、映画村の松竹座映画館では映画『二十四の瞳』(1954年松竹株式会社 監督 木下惠介 主演 高峰秀子／繁体字字幕付き)を常時上映しています。

2階はブックカフェ書肆海風堂

女優高峰秀子ギャラリーと劇団☆新感線のコーナーを併設した異空間。コーヒーを飲みながら、好きな映画やアートの本を楽しむ場所。

ジャズが流れるブックカフェ映画・アートなどを中心とした書籍を取り扱う(C)1954松竹株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bLQNIlN5XV4 ]

二十四の瞳映画村生成ＡＩ動画コンテストグランプリ作品

「二十四の瞳」MV Project 作者:Hana Petal

交通 土庄港・池田港から路線バス映画村行き 映画村前下車0分

福田港からは安田バス停乗り換え、映画村行きに。

路線バス便数むが少ないので、オリーブナビ下車で渡し舟が便利。昼過ぎて小豆島に着いた方も

好きな時間に乗れる渡し舟なら時間短縮。

その他、タクシー、レンタカー、シェアサイクルなどで気を付けてお越しください。

休日 なし

営業時間 09:00～17:00(最終入場16:30)

入場料 C期間 ～3月14日 大人850円・小人(小学生) 430円

A期間 3月15日～7月20日 大人900円・小人(小学生) 450円

B期間 7月21日～11月30日 大人1000円・小人(小学生)500円

※未就学児無料

映画村・岬の分教場両方行かれる場合は、セット券がお得

セット券 C期間 ～3月14日 大人 950円・小人(小学生)480円

A期間 3月15日～7月20日 大人 1,040円・小人(小学生)520円

B期間 7月21日～11月30日 大人 1,160円・小人(小学生)580円

渡し舟 オリーブビーチ(オリーブナビ)から約10分・オリーブナビにて映画村入村券とセットになった

お得なチケット販売あり

桟橋完備

桟橋 クルーザー・ヨット（水上バイク不可）でお越しのお客様は事前に予約必要

北緯34度26分43.5秒 東経134度17分6.65秒

係留用桟橋 8M×20M ・水深 -６M～-８M

岬の分教場

明治35年に建造された木造校舎は昭和46年まで苗羽小学校田浦分校として

生徒が通っていた小学校。昭和29年木下惠介監督『二十四の瞳』で撮影に使われた学校。

「教育の原点」として映画公開後、今も全国から多くの教員が訪れる。

二十四の瞳映画村手前700m。映画村とのセット券がお得。

二十四の瞳映画村

香川県小豆郡小豆島町田浦甲931

TEL 0879-82-2455

ＨＰ https:/www.24hitomi.or.jp/