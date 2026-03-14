「HARNEY & SONS Tea Salon KITTE大阪店」が「観音山フルーツパーラー」とのコラボパフェを提供開始。

有限会社柑香園

報道関係者各位 2026年3月14日

【PRESS RELEASE】

天保時代から続く伝統と、NYの感性が融合。

「HARNEY & SONS Tea Salon KITTE大阪店」にて、

和歌山で大行列の「観音山フルーツパーラー」とのコラボパフェを提供開始

HARNEY & SONS Tea Salon KITTE大阪店観音山フルーツパーラーのパフェ

ニューヨーク発のプレミアムティーブランド「HARNEY & SONS（ハーニーアンドサンズ）」は、天保時代より180年以上の歴史を持つ和歌山県の老舗果樹園が展開する「観音山フルーツパーラー」とコラボレーション。JR大阪駅直結・KITTE大阪内の「HARNEY & SONS Tea Salon KITTE大阪店」にて、コラボレーションメニューの提供を開始いたします。

本企画では、厳選されたプレミアムティーと季節ごとに移り変わる旬の最高級フルーツをペアリングした「プレミアムティー×農園直送フルーツパフェ」を提供。通年でお楽しみいただける常設メニューとして展開します。

世界で愛される紅茶と和歌山で育った至高のフルーツ。大阪で出会うグローカルな一杯をぜひ体験してください。

■ コラボレーションの背景

天保時代（1840年代）より和歌山の地で農業を営む「観音山フルーツガーデン」。その直営店である「観音山フルーツパーラー」の妥協なき果実選定と、世界中で愛される「HARNEY & SONS」のユニークで創造的なブレンド技術。 両者に共通する「本物へのこだわり」が共鳴し、大阪の玄関口である梅田の地で、これまでにないラグジュアリーなティー＆デザート体験を提供いたします。

■ 提供メニューのこだわり

天保時代から続く農園直送の完熟フルーツ: 観音山フルーツガーデンが厳選した、市場には出回りにくい希少な完熟果実のみを使用。果実本来の濃厚な甘みと香りをお楽しみいただけます。 旬のフルーツと香り高い紅茶: HARNEY & SONSを代表するプレミアムティーと農園パフェをセットで提供することで、果実の酸味と茶葉の香りが高め合う、贅沢な「マリアージュ」を提案します。 季節の移ろいを愛でる: 年間を通じて、その時々に最も美味しい果実を主役にしたパフェへと順次切り替わります。

■ 店舗情報

場所: HARNEY & SONS Tea Salon KITTE大阪店

（大阪市北区梅田3-2-2KITTE大阪1F）

提供開始日: 2026年3月20日（金）より

営業時間: 9:00～20:00（L.O. 19:00）

TEL:06-6147-2382

運営元:八木春株式会社

【観音山フルーツパーラーについて】

和歌山県紀の川市に拠点を置く、天保時代（1840年代）創業の老舗農園「観音山フルーツガーデン」が手掛けるパーラー。「果物の美味しさをそのまま伝えたい」という想いから、樹上でしっかり完熟させ、糖度と香りが最高潮に達した果実のみを試食しながら収穫と手選別を徹底するスタイルは、全国のフルーツファンから絶大な支持を得ています。