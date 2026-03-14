第21回DIXCEL「春」の9時間耐久まつり2026 4月26日（日）開催！

株式会社ツーアンドフォー

9時間耐久まつり」開催時期変更と、春開催のご案内…

これまで真夏の恒例行事として親しまれてまいりました「夏の9時間耐久まつり」でございますが、本年よりその舞台を、

柔らかな陽光が降り注ぐ「春」へと移すことといたしました。近年、夏の日差しはあまりに厳しく、サーキットを取り巻く環境も

大きく変化しております。共に時を重ねてきた大切な仲間たち、そして運営を支えるスタッフの健康を守り、この先もずっと

「走る喜び」を分かち合いたい--。

そんな願いを込めて、本年度より「DIXCEL 春の9時間耐久まつり2026」として、4月26日（日）にセントラルサーキットにて

幕を開けます。ライセンスの有無にかかわらず、誰もが主役になれるこの場所で、新緑の風を感じながら、安全に、そして何より

心ゆくまで笑顔で走り抜ける一日を目指してまいります。

皆様お誘い合わせの上、新たな季節の物語を共に紡いでいただけますと幸いです。

開催概要

名称：第21回DIXCEL「春」の9時間耐久まつり2026

日程：2026年4月26日（日）※雨天決行

会場：セントラルサーキット（兵庫県多可郡多可町中区坂本521ｰ1）

主催：DIXCEL耐久レースシリーズ実行委員会

特別協賛：株式会社ツーアンドフォー

内容：欧州車とクラシックカーによる9時間耐久レースイベント

※ライセンスの必要ない草レース

募集台数：37台

募集方法：申し込みフォームより必要事項を入力

https://forms.gle/dmJs5AcSt19SYWp49