第21回DIXCEL「春」の9時間耐久まつり2026 4月26日（日）開催！
株式会社ツーアンドフォー
9時間耐久まつり」開催時期変更と、春開催のご案内…
これまで真夏の恒例行事として親しまれてまいりました「夏の9時間耐久まつり」でございますが、本年よりその舞台を、
柔らかな陽光が降り注ぐ「春」へと移すことといたしました。近年、夏の日差しはあまりに厳しく、サーキットを取り巻く環境も
大きく変化しております。共に時を重ねてきた大切な仲間たち、そして運営を支えるスタッフの健康を守り、この先もずっと
「走る喜び」を分かち合いたい--。
そんな願いを込めて、本年度より「DIXCEL 春の9時間耐久まつり2026」として、4月26日（日）にセントラルサーキットにて
幕を開けます。ライセンスの有無にかかわらず、誰もが主役になれるこの場所で、新緑の風を感じながら、安全に、そして何より
心ゆくまで笑顔で走り抜ける一日を目指してまいります。
皆様お誘い合わせの上、新たな季節の物語を共に紡いでいただけますと幸いです。
開催概要
名称：第21回DIXCEL「春」の9時間耐久まつり2026
日程：2026年4月26日（日）※雨天決行
会場：セントラルサーキット（兵庫県多可郡多可町中区坂本521ｰ1）
主催：DIXCEL耐久レースシリーズ実行委員会
特別協賛：株式会社ツーアンドフォー
内容：欧州車とクラシックカーによる9時間耐久レースイベント
※ライセンスの必要ない草レース
募集台数：37台
募集方法：申し込みフォームより必要事項を入力
https://forms.gle/dmJs5AcSt19SYWp49