【コミュニティ時代到来】コミュニティ運営者に特化したインタビューメディアを公開

株式会社AI Docks

株式会社AI Docks（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松永勇樹）は、コミュニティ運営者へのインタビューを中心に情報発信を行うメディア「コミュニティ運営ラボ」を公開したことをお知らせいたします。

株式会社AI Docksはコミュニティ運営支援を行う企業として自社コミュニティの運営や既存コミュニティへの運営支援サービスを提供しています。

近年、オンラインサロンや業界コミュニティ、地域コミュニティなど、共通の価値観を持つ人々が集まる「コミュニティ」が大きな注目を集めています。一方で、「最初のメンバーをどのように集めたのか」「コミュニティをどのように継続的に運営しているのか」といった実践的なノウハウは、外部からは見えにくいのが現状です。

本メディアでは、実際にコミュニティを運営するオーナー・運営者へのインタビューを通じて、コミュニティの立ち上げ背景や運営の工夫、マーケティング施策などを発信していきます。

参考：コミュニティ運営ラボ(https://noxtech.biz/)

■ コミュニティ運営ラボとは

コミュニティ運営ラボは、注目のコミュニティとその運営者に焦点を当て、立ち上げの背景や運営の工夫、集客方法、今後の展望などを取材・発信するコミュニティ運営特化メディアです。

YouTubeで公開したインタビュー動画をもとに記事として整理し、コミュニティの魅力を紹介する記事と、集客やマーケティング施策などの実務的なノウハウに焦点を当てた記事の2つの切り口で情報を発信していきます。

また、コミュニティの立ち上げを検討している方に向けて、実際の事例をもとにした実践的な情報を届けることを目的としています。

■ なぜメディアを作ったのか

近年、コミュニティは単なる交流の場ではなく、学びや情報共有、ビジネス機会の創出など、多様な価値を生み出す場として注目されています。

一方で、コミュニティの運営には

- 最初のメンバーの集め方- 参加者の満足度を高める仕組み- 継続的に活動を活性化させる工夫- コミュニティの価値の伝え方- コミュニティマネージャーの育成

など、多くの課題や試行錯誤が存在します。

こうしたリアルな経験やノウハウを共有することで、これからコミュニティを立ち上げたい方や、運営をより良くしたい方にとって役立つ情報を提供したいという想いから、本メディアを立ち上げました。

■ 発信内容

本メディアでは、主に以下の内容を発信していきます。

- コミュニティオーナーへのインタビュー動画- コミュニティの特徴を紹介する記事- 集客やマーケティング施策に関する記事- コミュニティ運営ノウハウの解説記事

また、メディア運営者自身もコミュニティを運営している経験を活かし、コミュニティの始め方や運営のポイントなど、実践的な記事も公開予定です。

■ 今後の展望

参考：【7ステップ】コミュニティの作り方を現役オーナーが解説！メリットや運営のコツも紹介！(https://noxtech.biz/community-create/)参考：【実体験付き】コミュニティマネージャーとは？役割と求められるスキルを徹底解説！(https://noxtech.biz/community-manager/)

今後は、さまざまなジャンルのコミュニティ運営者への取材を通じて、注目のコミュニティが集まるメディアへと成長させていく予定です。

また、

- コミュニティ運営ノウハウの体系化- コミュニティオーナー同士の認知拡大支援- コミュニティ運営に関する情報発信の強化

を進め、コミュニティ運営の実践知が循環する環境づくりを目指してまいります。

■株式会社AI Docksについて

株式会社AI Docksは現役コミュニティオーナーによるコミュニティ運営支援を行う企業です。

コミュニティ立ち上げ支援・既存コミュニティへの集客・仕組化支援を中心に戦略×実行支援を幅広く展開しています。

■会社概要

会社名 ：株式会社AI Docks（エーアイドックス）

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 ：松永勇樹

設立 ：2025年

事業内容：コミュニティ運営支援

URL ：https://noxtech.biz/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社AI Docks 広報担当

E-mail：support@ai-docks.co.jp

URL：https://noxtech.biz/