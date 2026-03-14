色鮮やかな春、到来。山上のリゾート″神戸布引ハーブ園″でGARDEN FEST 2026 -Spring-を開催。春色に彩るガーデン、爽やかな風と共に心地よい香りに包まれ、優雅な一日をお過ごしください

神戸リゾートサービス株式会社美しい花々やハーブ、葉や木々の緑など、色彩豊かなハーブガーデンを散策したり、ランチを楽しんだり、写真撮影をしたり、自然に触れたりと心地よい香りに包まれながら「春」を存分に満喫していただけます。優雅にそして素敵な春の1日をお過ごしください

標高約400mの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）は、「GARDEN FEST 2026 -Spring-」を3月14日（土）～7月5日（日）まで開催します

「GARDEN FEST 2026 -Spring- ハーブとともに優雅に過ごす」

期間：3/14（土）～7/5（日）

＜2026春の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_spring/

＜総合パンフレットデジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Pamphlet/

詳細を見る :https://www.kobeherb.com/topics/45643

・色鮮やかなガーデンで「春を満喫」

・グラスワイン片手に優雅にランチ「ハーブマルシェ」

・自然に囲まれながらリゾート気分「ハンモック」

・ハーブや天然のアロマで香りの思い出づくり「体験プログラム」

・苺づくしのスイーツが集合「Strawberry Selection」

・手ぶらでおしゃれにピクニック「ガーデンピクニック2026 -Spring-」

・2026シーズンのナイター営業開始「神戸の夜景&幻想的なイルミネーション」

色鮮やかなガーデンで「春を満喫」

輝く山の緑、フレッシュなハーブ、色鮮やかな花々に心が躍る季節。テーマの異なる12のガーデンをのんびりお散歩しながら、春の訪れを存分にお楽しみください

ガーデン情報の詳細を見る :https://www.kobeherb.com/topics/41742

「春のガーデン」

グラスワイン片手に優雅にランチ「ハーブマルシェ」

神戸布引ハーブ園のコンセプトガーデン「四季の庭-くつろぎの庭-」ウェルカムガーデン山桜（3月下旬～4月中旬）、チューリップ（3月下旬～4月下旬）ネモフィラ（5月上旬～下旬）ポットマリーゴールド（4月下旬～6月上旬）、カモミール（5月上旬～6月上旬）Rose & Lavender Fair :https://www.kobeherb.com/topics/45630ローズ（5月中旬～6月下旬） 「四季の庭-おもてなしの庭-」と「ローズシンフォニーガーデン」趣が異なる2つのガーデンで優雅なイングリッシュローズの色と香りに包まれる四季の庭-おもてなしの庭-ローズシンフォニーガーデンローズシンフォニーガーデン

期間：3/7（土）～7/5（日）

時間：11:00～16:00 ※ナイター営業時は20:00まで

場所：展望プラザ

標高約400m、高台に佇む中世ヨーロッパのドイツの古城をモチーフにした展望レストハウスに囲まれた雰囲気たっぷりの屋外空間。こだわりのドイツワインやビールとの相性抜群のハーブ園オリジナルハーブソーセージや仔羊のブロシェットなど、手軽に優雅なランチを楽しむことができます。ワイン片手に、バーカウンターやチェア、ピクニックテーブルなど、お好きなスタイルで春の心地よいひとときをお過ごしください

自然に囲まれながらリゾート気分「ハンモック」

詳細を見る :https://www.kobeherb.com/topics/45620標高約400mの絶景バーカウンターずらりと並ぶパラソルの下、お昼間から贅沢な1杯をハーブマルシェ

青空の下、木漏れ日の中、香り豊かなガーデンで、リゾート気分をお楽しみいただけるよう、園内各所にハンモックを設置しています。日常を忘れ、緩やかに流れる時間をお楽しみください

場所：フレグラントガーデン、林の小径付近、四季の庭、風の丘芝生広場

詳細を見る :https://www.kobeherb.com/view/hammock/ハンモック風の丘芝生広場フレグラントガーデン

ハーブや天然のアロマで香りの思い出づくり「体験プログラム」

・ハーブガイドツアー ・暮らしのアイテムづくり ・至高の香り探し

・アロマスタジオ ・ハーブの家

「ハーブガイドツアー」※無料 ※毎日開催

各種体験プログラムの詳細 :https://www.kobeherb.com/event_experience/activity/

約100種のハーブがあるハーブミュージアムで、ハーブの活用法や栽培法を実際にハーブに触れながらご紹介

時間：11:30、14:00（各回約45分）

集合場所：展望プラザ ウェルカムガーデン前

場所：ハーブミュージアム

※少雨決行

※天候状況により室内でのガイドに変更

「暮らしのアイテムづくり」※毎日開催

ハーブガイドツアーイメージ暮らしのアイテムづくりイメージ ※お土産やご自宅でゆっくり楽しみたい方に「サシェ（香り袋）づくりキット」の販売も実施（1個／600円）

ハーブ園で育ったハーブ（ドライハーブ）を使ってオリジナルのサシェ（香り袋）づくりをご体験いただけます。自然の恵みに触れながら、誰でも簡単につくることができる人気のイベントです

時間：12:00～16:00※土日祝、4/25（土）～5/6（水・祝）は11:00～16:00

料金：1個／600円

場所：グラスハウス1F クラフトコーナー

「至高の香り探し」※無料 ※常設展示

約80種の天然エッセンシャルオイルを展示。様々な香りに出合って好きな香りを探しませんか。神戸布引ハーブ園がおすすめする「暮らしに役立つ精油の活用術とブレンド術」の展示とあわせてお楽しみください

時間：10:00～17:00

※ナイター営業時は20:30まで

場所：森のホール1F 香りの資料館

「アロマスタジオ」※毎日開催

至高の香り探しアロマスタジオイメージ

お客様のお好きな香りで、ルームスプレーやネイルフレグランス、モイストポプリづくりなどを体験。 精油がもたらす癒しの香りをご来園した想い出とともにお持ち帰りいただけます

時間：11:00～15:00

※ナイター営業時は16:00まで

場所：森のホール1F

「ハーブの家」

ドライハーブをお洒落に暮らしに取り入れた展示スぺ―スが、2026年春仕様になって登場。リビング、ダイニング、キッチン、バスルームなど暮らしを華やかに、豊かにするアイデアが満載です

場所：グラスハウス1F

苺づくしのスイーツが集合「Strawberry Selection」

「ハーブの家」ドライフラワーイメージStrawberry Selection

レストラン「ザ・ハーブダイニング」やカフェラウンジ、テラス「ザ・ヴェランダ神戸」各所で「苺づくし」の特別メニューが登場。大人気のオリジナルパフェ風スイーツ「季節のスペシャルサヴァラン（あまおう苺8個使用）」、旬の苺をふんだんに使用し春をイメージした一皿「季節のクリエーション」、「あまおう苺のブレンドハーブティー」、「苺ティーソーダ」など人気の苺スイーツやドリンクが今年も華やかに登場しています

期間：5/31（日）まで

手ぶらでおしゃれにピクニック「ガーデンピクニック2026-Spring-」

詳細を見る :https://www.kobeherb.com/topics/45812

※1日限定10組様 事前予約制

期間：3/14（土）～6/28（日）

※GW期間（4/25～5/6）は除く

料金：ピクニックバスケット2名様分 7,000円（税込）

申込方法：ご利用日の2日前の15時までにお電話でお申し込みください

電話番号：078-271-1160

ガーデンピクニックイメージ

手ぶらでワンランク上のピクニックを「春色たっぷり」のガーデンの中でお楽しみいただけます。 オリジナルのお弁当、焼き菓子、ワイン、ミネラルウォーター、カトラリー、レジャーシート、ガーランド、アルファベットオブジェ、黒板、ドライフラワー（お持ち帰り可）、シャボン玉（お持ち帰り可）がセットになっています。お好きなロケーションで素敵なピクニックをお楽しみください

2026シーズンのナイター営業開始「神戸の夜景&幻想的なイルミネーション」

詳細を見る :https://www.kobeherb.com/event_experience/garden_picnic/

2026シーズン初のナイター営業がスタート。土日祝日とゴールデンウィーク（4/25～5/6）は、標高約400mの展望プラザやロープウェイから、神戸、京阪神の煌めく夜景をお楽しみいただけます。また、ハーブ園ならではの自然空間を光と音楽で演出するイルミネーション「光の森～Forest of Illuminations～」も同時に開催。昼は春の花々たちと優雅に、夜は幻想的な空間で特別なひとときをお過ごしください

ロープウェイからの神戸・京阪神の夜景光の森～Forest of Illuminations～

ナイター営業期間：3/14（土）～7/5（日）の土日祝日、4/25（土）～5/6（水・祝）の全日

ナイター営業時間：9:30～21:00（ロープウェイ上り最終20:15）

※17:00以降は、展望エリアのみのご入園となります

※イルミネーション点灯：日没～21:00

■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて ■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

URL：https://www.kobeherb.com/