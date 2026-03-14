5月16日（土）アニマックスで最速放送が決定！『天狼群 1st LIVE-フェンリル-』 月額1,242円（税込）で推し、録って何度でも、アニマックスは録画OK！

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

アニメ専門チャンネル『アニマックス』を運営する株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫、以下、アニマックス）は2026年3月14日（日）に開催されるTVアニメ『ばっどがーる』発のキャラソンユニット『天狼群』の1stライブ『天狼群 1st LIVE-フェンリル-』夜公演を2026年5月16日（土）21:00よりアニマックスにてテレビ初放送でお届けします。

■放送作品概要

タイトル：『天狼群 1st LIVE -フェンリル-』

放送日時：2026年5月月16日（土）21:00～

■キャスト

橘杏咲

花宮初奈

松岡美里

花井美春

さらに、放送に関連しプレゼントキャンペーンも開催予定！続報はアニマックス公式X（@ANIMAX_Japan(https://x.com/ANIMAX_Japan)）でお知らせしますのでご期待ください！

アニマックスご視聴方法：https://www.animax.co.jp/

【アニマックスについて】

アニメ専門チャンネル「アニマックス」は、1998年の開局以来、『機動戦士ガンダム』『ちびまる子ちゃん』『ルパン三世』といった不朽の名作から、最新のヒットアニメまで、幅広いジャンルの良質な作品を24時間365日お届けしています。また、2009年に開始したアニメミュージックイベント「ANIMAX MUSIX」をはじめ、「朗読劇」や「eスポーツイベント」などアニメの魅力を多角的に発信しています。2024年、家電専門店・ノジマのグループ会社として、新たな取り組みにも積極的に挑戦しています。

公式サイト：https://www.animax.co.jp/

アニマックス公式X：https://x.com/ANIMAX_Japan