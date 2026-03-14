【累計1,000万回突破】ネイティブキャンプ、人気No.1レッスン「フリートーク」が大台を記録。回数無制限が支える圧倒的なアウトプット量

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、人気No.1レッスン「フリートーク」の累計受講回数が1,000万回を突破したことをお知らせいたします。

特定の教材を使用せず、世界140カ国以上の講師と自由なトピックで対話する実践形式のレッスンとして、多くのユーザーにご利用いただいています。今回の1,000万回突破は、「レッスン回数無制限」という独自の学習環境が、日本人の英語アウトプット不足を解消するインフラとして機能してきた結果といえます。

■なぜ「1,000万回」もの対話が生まれたのか

英語学習において「話す量」の確保は重要である一方、日本では依然としてアウトプットの機会不足が課題とされています。ネイティブキャンプは、学習者が“話すこと”を日常化できる環境づくりに取り組んできました。

・「失敗」を許容するレッスン回数無制限の仕組み

定額で何度でもレッスンを受講できるため、「うまく話せなかったからもう一度挑戦する」といった試行錯誤が可能です。レッスン回数を気にせず挑戦できる環境は、日本特有の「完璧に話さなければならない」という心理的ハードルを下げ、英語を話す行為そのものへの抵抗感を軽減します。1,000万回という数字は、ユーザーが失敗を恐れず挑戦し続けてきた「試行回数」の積み重ねでもあります。

・「タイパ（タイムパフォーマンス）」の最大化

予約不要で、最短5分から受講可能。通勤時間や休憩時間など、日常の隙間時間をそのまま「英語を話す時間」へと変換できる仕組みが、継続的なアウトプットを後押ししてきました。学習を特別なイベントにせず、生活の一部として組み込める点が、多くの利用につながっています。

・実社会に即した「即興力」の養成

フリートークは台本のない自由な会話形式です。趣味や旅行、ビジネス、時事問題まで、ユーザーの関心に合わせてテーマを選択できます。決まった回答を暗記するのではなく、その場で考え、英語で表現する経験を繰り返すことで、実際のコミュニケーションに不可欠な「即座に打ち返す力」を養います。

■フリートークレッスンについて

・形式

講師と1対1で実施。ユーザーの希望に合わせた自由なトピック（Free Conversation）で会話を行います。

・対象

初心者（自己紹介や日常挨拶）から上級者（複雑な社会問題の議論）まで、全レベルに対応。

英語力や目的に応じて柔軟に活用できます。

・学習効果

語彙・表現の定着： 習ったフレーズを実際の会話で「使ってみる」ことで、記憶に定着しやすくなります。

リスニング力の向上： 多様な国籍・アクセントの講師との対話を通じて、実践的な聞き取り力と適応力を養います。

ネイティブキャンプは今後も、「いつでも・何度でも・気軽に話せる」環境を通じて、学習者の英語アウトプット機会を最大化し、実践的な英語力の向上を支えてまいります。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids(https://nativecamp.net/kids)

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business(https://nativecamp.net/business)

ビジネスパーソンが選ぶNo.1オンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad(https://nativecamp.net/study_abroad)

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate(https://nativecamp.net/corporate)

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school(https://nativecamp.net/school)

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global(https://nativecamp.net/going-global)

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media