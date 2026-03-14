俺たちの旅 スペシャルコンサート　～放送開始51周年！ まだまだ旅はおわらない～　グズ六の妻 紀子さん役、上村香子のゲスト出演が決定！

株式会社サンライズプロモーション

1975年に日本テレビ系列で放送が開始され、一世を風靡したドラマ『俺たちの旅』。

ドラマ放送から50年を記念し、主要キャストを演じた中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々の４人が集結した、「The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」は、2025年9月に4都市5会場で開催。各地で完売し、2026年1月に大阪、東京で行った追加公演も即完するなど、大きな反響を呼びました。

再演を望む多くの皆様の声にお応えし、既に速報として、2026年10月末より東京国際フォーラム ホールAを皮切りに、福岡・広島・兵庫で開催する事を発表していましたが、この度埼玉での公演も決定。更にスペシャルゲストの参加など、コンサートの詳細が明らかになりました。

〇「紀子さん」がスペシャルゲストとして全公演に参加！

左から、中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々

秋野太作扮する「グズ六」の最愛の妻“紀子さん”を演じ、俺旅ファンからも絶大な人気を得ている、

上村香子がスペシャルゲストとして全公演に参加します。今年1月の追加公演にサプライズ出演し、今も変わらぬ愛らしさと、テンポの良い爆笑トークで大いに会場を湧かせた、“紀子さん”。今回は懐かしいドラマの映像と共に当時の知られざるエピソードをたっぷりと語ってもらいます。

スペシャルゲスト：上村香子コメント

50年も前に俺たちの旅をご覧いただき、楽しんで下さった方々に感謝いたします。50年前の12月に世田谷の教会でグズ六さんと私の結婚式のシーンを撮影しました。その約10日後ぐらいに、私と主人、浜畑賢吉の結婚式が目黒の教会でおこなわれました。主人は金婚式を待たずして、その1年前に他界してしまいました。

でもグズ六さんとは、こうして金婚式を迎えられて、とてもうれしいです。

このコンサートもあと10年ぐらいは、なんとか出来そうですね！

■ゲスト プロフィール

上村香子（かみむら きょうこ）

東京都目黒区生まれ。1966年、聖心女子学院英語専攻科を卒業。劇団東宝現代劇入団し、70年に退団。

その後「昭和残侠伝」、「不良番町」などの映画をはじめ、舞台、TVに多数出演。「俺たちの旅」ではグズ六の妻、紀子さんを演じ、明るく爽やかにグズ六を支える姿が人気を博した。現在も「渡る世間は鬼ばかり」への出演をはじめ、精力的に活動を続けている。夫は2024年に惜しまれながら逝去した俳優の浜畑賢吉。「俺たちの旅」撮影中に結婚し、実生活でもおしどり夫婦として知られていた。特技はクラシックバレエ、日本舞踊。趣味は海外旅行と長唄。

〇新たな“思い出名場面”も

これまでの公演で披露してきた、出演者それぞれの「思い出名場面」。今回は全く異なるエピソードから名場面を抽出。

“青春ドラマの金字塔”と言われた名作をダイジェストで楽しみ、懐かしさと新たな感動を味わって頂きます。

〇ドラマを彩った名曲の数々を

主題歌「俺たちの旅」、挿入歌「ただお前がいい」はもちろん、昨年9月の公演で45年振りに披露したと言う、岡田奈々の「青春の坂道」など、ドラマから生まれた名曲や当時のヒット曲をたっぷりと届けます。

2026年1月22日 「俺たちの旅 スペシャルコンサート」 東京国際フォーラム公演より 撮影／山田大輔

■出演者コメント

中村雅俊

日本で一番長く愛され続けて来た作品！その誇りを持ってまた皆さんの前に姿を現します。

また歌わせて下さい！はい！LIVEです。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

秋野太作

「コンサート？歌うの？」と聞かれたので「そうだよ」と答えたら鼻先でプフッと笑われました。（そうだろうなあ）と思いました。

だあれも 私の歌になど期待もしていないのです。ですから私、真面目に歌いました。皆さん何故だかびっくりしておられます。…プフッ。

田中健

長きに渡り皆様に愛していただいている「俺たちの旅」。

公開された映画では、ギネス認定も受け、ますますパワーアップ中で嬉しいです。みんなで歌い、話したりと時間を共有すると、不思議と時の流れが素早く巻き戻ります。再び集えることで更に「俺たちの旅」メンバー共々進化した新しい境地も見てみたい。コンサートでもいつの日かギネス認定となるだろうか！？

今秋もまた、ご一緒に時間を巻き戻しつつ、進化する僕らに是非お付き合いください。まずは健康でいなければだね！！！

岡田奈々

秋からのドリームステージに、再び胸がワクワクしています。

いつも変わらぬ優しさで迎えて下さる、温かい三人のお兄様。そして、会場へお越しくださる皆様とのコラボレーション。

夢のようなひとときを、私も楽しませていただきたいです。

■出演者プロフィール

中村雅俊（なかむら まさとし）

1951年2月1日 宮城県出身。1973年、慶應義塾大学在学中、文学座附属演劇研究所に入所。1974年、NTV「われら青春！」の主役に抜擢されデビュー。 挿入歌「ふれあい」で歌手デビューし、売り上げが100万枚突破。現在までに連続ドラマ34本を含め、主演作品は100本以上。歌手としてもコンスタントに曲を発表し、現在シングル55枚、アルバム42枚をリリース。デビューから毎年行う全国コンサートも1,500回を超える。

秋野太作（あきの たいさく）

1943年2月14日 東京都出身。俳優座養成所第15期生、俳優座で舞台経験を積む。その後、1966年ドラマ「記念樹」でデビュー。以降「俺たちの旅」「男はつらいよ」など、多数のドラマ、映画に出演している。近年も「あきない世傳 金と銀」（2023年 NHK BS）、「グランマの憂鬱」（2023年CX）などのテレビドラマや映画「てっぺんの剣」（2024年公開）に出演するなど、精力的に活動を続けている。

田中健（たなか けん）

1951年3月6日 福岡県出身。1972年、歌手デビュー。その後俳優に転身。 1975年「青春の門」で主人公として脚光を浴び、ドラマ「俺たちの旅」シリーズは代表作となる。1993年「望郷」では「日本映画批評家大賞」、「報知映画賞」最優秀主演男優賞を受賞。2012年グッドエイジャー賞受賞。

現在は大河ドラマをはじめとした時代劇、映画、ドラマ、舞台など数々の作品で活躍中。歌手、日本屈指のケーナ奏者としても活動。娘へのお弁当作りや暮らしをブログで毎日更新中。

岡田奈々（おかだ なな）

1959年2月12日 岐阜県出身。1975年5月にシングル「ひとりごと」でレコードデビュー。

直後から人気が爆発、テレビが生んだ国民的アイドルとして「俺たちの旅」をはじめとするドラマ、CM、映画などで活躍。歌手としての代表曲は、1976年に発売され、「俺たちの旅」の挿入歌としても使われた「青春の坂道」。以降「スクールウォーズ」「戦国自衛隊」など数多くのドラマや映画に出演。今年芸能生活50周年を迎え、デビュー50周年CD-BOXと記念写真集が発売されるなど、再び注目を集めている。

■ドラマ 『俺たちの旅』とは

1975年10月5日に日本テレビ系列で放送が開始された青春ドラマの傑作。全46話。

三流私学・修学院大学の学生カースケ(中村雅俊)と、その同級生オメダ(田中健)と、カースケの同郷の先輩グズ六(秋野太作)が中心に織りなす友情と青春群像を映し出し、生きることの意義・悩み・喜びなどを問いかけた。岡田奈々はオメダの妹真弓役で出演。デビュー直後の抜擢だったが、多感な10代の少女を演じ鮮烈な印象を残した。

脚本:鎌田敏夫・畑嶺明・大原豊 ほか 監督:齋藤光正・恩地日出夫・小山幹夫 ほか

製作：ユニオン映画

(C)ユニオン映画(C)ユニオン映画旺文社刊行「高一時代」 １９７５年１１月号（現在休刊）

■公演概要

【公演名】The 51st Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート ～まだまだ旅は終わらない～

【出演】中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々

【スペシャルゲスト】 上村香子

【音楽監督】大塚修司

【演奏】 大塚修司（Key, Gt） 柳沢二三男（Gt） 小塚泰（Vn.Gt)

【公演日程】

2026年10月29日（木）17:00開演 東京公演 東京国際フォーラム ホールA

2026年11月9日（月）18:00開演 埼玉公演 大宮ソニックシティ

2026年11月12日（木）15:30開演 福岡公演 福岡サンパレス ホテル＆ホール コンサートホール

2026年11月13日（金）18:00開演 広島公演 広島文化学園HBGホール

2026年11月17日（火）18:00開演 兵庫公演 神戸国際会館こくさいホール

【チケット販売情報】

2026年4月23日(木) 10:00～ ぴあ最速先行受付

2026年5月23日(土) 12:00～ (10/29フォーラム、11/9埼玉) 一般発売

2026年6月6日(土) 12:00～ (11/12福岡、11/13広島、11/17兵庫) 一般発売

【公式サイト】 https://oretabi50th.srptokyo.com/

【X（旧Twitter）】 @oretabi50th

【主催・企画制作】サンライズプロモーション

【協力・監修】ユニオン映画