FM AICHI「アスナル金山 presents ASUNAL TREASURE」が20年目のリニューアル！11代目パーソナリティは「平野莉玖」「WITHDOM」「林祐衣」！

株式会社エフエム愛知

名古屋市中区金山「金山総合駅」北口にある複合商業施設「アスナル金山」で毎月2回公開録音イベントを開催。その模様をFM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）で毎週金曜20:30～21:00に放送するラジオ番組「ASUNAL TREASURE（読み：アスナルトレジャー）」。2007年4月の放送開始から丸19年、初代パーソナリティのPaniCrewからはじまり、奥華子、Sonar Pocket、ケラケラ、SOLIDEMOなどがパーソナリティを歴任し、2025年までは須田亜香里、大倉士門の2人が担当してきました。

その「ASUNAL TREASURE」が、20年目を迎える2026年度に装い新たにリニューアルします！11代目のパーソナリティを務めるのは「平野莉玖」「WITHDOM」「林祐衣」の3組！番組初回放送は4月3日（金）20:30から。初回イベントは4月9日（木）アスナル金山「明日なる広場」で18:30スタートです！

進化する20年目の「ASUNAL TREASURE」にご期待下さい！

番組公式ブログ：https://fma.co.jp/f/prg/asunal/

番組公式X：https://x.com/asunal807/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/asnltr807/

アスナルトレジャー概要

テーマは “日常のお宝探し!!アスナル金山で見つけた!!”

“毎日の私のヨリドコロ”がコンセプトの商業施設、名古屋市中区にある“アスナル金山”を舞台に、ファッション・グルメ・雑貨・エンターテイメントの“お宝”を発掘!! また音楽ゲストを招いてのライブやトークショー、アスナル金山の最新情報をイベント・ラジオでお届け！

アスナル金山発の総合エンターテイメントイベント!! それが「アスナル金山 presents アスナルトレジャー」です。

- イベント

会場：アスナル金山 明日なる広場

開催日時：毎月第二・第四木曜日 18：30-スタート ＊予定/特別開催時は事前告知あり

- ラジオ番組

番組タイトル：アスナル金山 presents ASUNAL TREASURE

放送日時：毎週金曜 20:30～21:00

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

新パーソナリティ プロフィール

平野莉玖

1999年3月1日生まれ、愛知県名古屋市出身。アーティスト兼アパレルブランド「RKS RICKY」代表取締役。2020年に株式会社R・EMBLEMを設立し、同年ブランドを立ち上げる。2021年よりアーティスト「RIKU」として音楽活動を本格再開し、2023年12月『Doubt it』でCDデビュー。2024年には1stアルバム『Just The Way We Are』でメジャーデビュー。名古屋を拠点に、音楽・ファッション・俳優業を通じて“人生に寄り添う彩り”を届ける。

公式HP：https://hiranoriku-official.com/

WITHDOM

京都で結成の4人組ヴォーカルパフォーマンスグループ。

プロ野球公式戦の国歌斉唱に抜擢されるなど歌唱力が高く評価されており、3Vocalと1Rap＆Choによるヴォーカル・コーラスワークやR＆BやJ-POP等の多彩な音楽性とライヴが人気のグループ。

公式HP：https://rob.boo.jp/artist/withdom

林祐衣

愛知県出身。テーマパークのダンサー・MCとして話題となり注目を集める。

近年では舞台、CM、イベントアンバサダーなど幅広く活動。待機作として映画やドラマが控えており女優としても活動中。

公式HP：https://mallow-st.com/artist/yui_hayashi