大観覧車「コスモクロック21」でSTPR特別演出が決定！STPR Family×横浜市コラボイベントの一環として実施！Kアリーナ横浜内外では、ライブ開催に合わせ連動企画を展開

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、横浜市と連携して開催中のコラボイベント「STPR Family×Yokohama」(2026年3月13日(金)～3月29日(日))の一環として、横浜・みなとみらいのランドマークである大観覧車「コスモクロック21」にて、STPR Family※の特別演出を実施します。

本企画は、2026年3月20日(金・祝)より約1週間にわたりKアリーナ横浜で開催されるSTPR Familyのライブイベントにあわせて展開されるものです。大観覧車の特別演出をはじめ、横浜市内各所での装飾、スタンプラリーやOOH展開など、街全体でSTPR Familyの世界観を楽しめる企画を実施しています。

さらにKアリーナ横浜の会場内では、コラボドリンク販売や「推し部屋」展示、オリジナルラベル缶の専用自販機設置など、来場者向けの連動企画も展開。1日中STPR Familyに染まる横浜の街とともに、ライブイベントをお楽しみいただけます。

※STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイターを指します。2026年3月1日現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属しています。

■横浜のランドマーク「コスモクロック21」でSTPR特別演出を実施

横浜・みなとみらいの景観を象徴する大観覧車「コスモクロック21」にて、「STPR Family×Yokohama」を記念した特別演出のライトアップを実施します。

ライトアップでは、STPR Familyの象徴的なデザインである「STPRロゴ」をはじめ、STPR Familyの「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」各グループをモチーフとしたアイコンが横浜の夜空に浮かび上がります。

全高112.5mを誇る世界最大級の時計機能付き大観覧車に映し出される迫力の演出は、横浜の夜景とともにSTPR Familyの世界観を楽しめる特別な演出となります。

【特別演出スケジュール】

2026年3月19日(木)～3月29日(日) 18:00～21:30

※毎時00分・30分から60秒間点灯

※最終点灯は21:30

※天候等により予告なく中止となる場合があります

協力：よこはまコスモワールド／泉陽興業株式会社

■横浜市内ではスタンプラリー、コラボバスなどの企画を実施＆OOHを展開中！

現在開催中の「STPR Family×Yokohama」コラボイベントでは、コスモクロックの特別演出を含め、横浜市内各所でSTPR Familyの世界観を楽しめる企画の実施や商業施設・駅などでの大型広告掲示、アドトラックの走行などを展開しています。

横浜を訪れるファンの皆さまはもちろん、来街者にもSTPR Familyの世界観を体験いただけます。

【企画一覧】

- オリジナル「チケット風カード」プレゼントキャンペーン- 全６種類のフォトスポットを設置！！（５グループ＋全員集合パネル）- 隠れミニキャラを探そう！(市内のいたるところにSTPR Familyのミニキャラが…！)- デジタルスタンプラリーに参加してオリジナル壁紙をダウンロードしよう！- 横浜赤レンガ倉庫 光の階段特別装飾！- 「あかいくつ」バスとのコラボ！各グループの特別コラボバスが周遊！- みなとみらい線とのコラボ！みなとみらい駅改札機がSTPR Family仕様に！- 「STPR Family×Yokohama」オリジナル描き起こしグッズを販売！

【特設サイト】https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=389

【OOHの様子】

※各企画・OOHの詳細は、以下のプレスリリースをご参照ください。

(既出プレスリリースより再掲)すとぷりなどが所属するSTPR、横浜市とコラボイベント『STPR Family×Yokohama』を実施！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000657.000059399.html

１２．STPR Familyから横浜市コラボ開催の喜びコメントが到着 ― 第2弾 ―

●ばぁう（騎士X - Knight X -）

横浜市コラボ、マジでアツすぎるだろ。

コスモクロックがSTPR Family仕様になるとかヤバすぎ。

俺もしれっとバレないように忍び込んどくわw

コラボ企画も盛りだくさんだから、全力で楽しめよ。

俺のミニキャラ、どっかで隠れんぼしてるらしい。

まあ見つけられるかは知らんけどな？笑 出来るかな？？

一緒に楽しもーぜ。

その瞬間全部、お前との思い出にしような。

●ちぐさくん（AMPTAKxCOLORS）

実はAMPTAKはとっても横浜に思い出がありまして、初ライブがパシフィコ横浜、そして昨年ぴあアリーナMM、今回Kアリーナでライブをさせていただけるとのことで、思い出の地にてコラボをさせていただけるとのこと、心から嬉しく思います！！

今回のコラボ、横浜市中に様々なものが展開されてるとか…！？

おすすめは～！MMテラスに、コスモワールドに… え、知ってる？！観覧車の模様がSTPR仕様になっちゃうらしいよ！？！

絶対グッズと写真撮ってX上げてほし～！！！

どこかにいる俺の隠れミニキャラも探してね見つけたら、ちょーはっぴーだにょ～！

●らお（すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC）

実は横浜は、俺にとって思い出深いの場所！

ちぐさくんと昔、1日丸々横浜一緒に遊んだなあ…

その時赤レンガ倉庫にスケートリンクもあって

初スケートで生まれたての小鹿状態…爆笑された（笑）

実は中華街も！すにすてで食べ歩きした思い出もあって…

「小籠包、うーまー！」ってみんなで叫んでた

今回色んな所で、STPRが君を楽しませちゃうよ

運行中のバスの中…はたまた、みんなが通るであろう駅の改札からも！？

散策もたくさんするならスニーカーも履いちゃって？一緒に思い出、作ろうな！

※メンバーコメント第1弾は、以下のプレスリリースをご参照ください。

(既出プレスリリースより再掲)すとぷりなどが所属するSTPR、横浜市とコラボイベント『STPR Family×Yokohama』を実施！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000657.000059399.html

■Kアリーナ横浜 会場内外でも見て楽しい、飲んで食べて楽しいさまざまな連動企画を実施！

Kアリーナ横浜のライブ会場内や会場付近でも、コラボドリンクやオリジナルラベル缶、「推し部屋」展示など来場者の皆さまにお楽しみいただけるさまざまな企画を実施します。

●ライブ開催を記念し、ステッカー付きSTPR Familyコラボドリンク販売

― Kアリーナ横浜会場内 ―

各公演の開催を記念し、限定ステッカー付きコラボドリンクを公演ごとに2種ずつ販売いたします。ドリンク1杯ご購入ごとに、お好きな絵柄のステッカーを1枚お選びいただけます。

販売場所：Ｋアリーナ横浜 場内売店「Arena Bar 7」

販売日時：対象公演の開催日・開場～終演後1時間程度を予定

対象公演：

・AMPTAKxCOLORS（2026年3月20日(金・祝)～3月21日(土)）

・めておら -Meteorites-（2026年3月22日(日)～3月23日(月)）

・STPR Family Festival!!（2026年3月28日(土)～3月29日(日)）

※ドリンク詳細、開場時間は、『STPR Family Festival!! 2026』特設サイトでのお知らせをご確認ください

※特典はなくなり次第終了となります

※1会計につき4杯まで購入可能です

※お支払いはクレジットカード、電子マネー、二次元コード決済のみとなり、現金はご利用いただけません

※不良品以外の返品・交換はできません

※会場周辺および店舗内でのトレーディング行為はご遠慮ください

●STPR Family各グループの世界観がひと部屋につまった「推し部屋」展示

STPR Family各グループの世界観を表現した「推し部屋」展示を実施！Pixio製品を使用したカラフルなデスク空間で、理想の「推し部屋」を体験できる展示となっています。会場では、部屋のコンセプトをまとめたオリジナルパンフレットを無料配布するほか、Pixio製品が当たるキャンペーンも実施予定です。

実施場所：Kアリーナ横浜 LEVEL5

実施期間：2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日)

※STPR主催のライブイベント開催日時に合わせて実施予定

●STPR Familyオリジナルラベル缶専用自販機を設置

― Kアリーナ横浜会場外 ―

各グループカラーに彩られた専用自販機を会場に設置し、オリジナルラベル缶のドリンクを販売！ライブ参戦の記念としてお楽しみいただけます。

販売期間：2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日)

※STPR主催のライブイベント開催日時に合わせて販売予定

販売時間：詳細はTAG LIVE LABEL公式Ｘ( https://x.com/TAGLIVELABEL )にてお知らせいたします

価格：各800円

●カレーを食べてSTPR Familyオリジナルポストカードをゲット！

― Kアリーナ横浜会場付近 ―

カレーハウスCoCo壱番屋との連動コラボ企画を実施！対象店舗ではコラボポスターを掲出するほか、対象条件を満たしたお客様に先着でSTPR Familyオリジナルポストカードをプレゼント！税込1,100円以上のお食事をお楽しみのうえ、お会計時に「ポストカードをください！」とお声がけいただいた方が対象となります。

※ポストカードはなくなり次第終了となります。

実施店舗：カレーハウスCoCo壱番屋3店舗

JR桜木町駅前店(神奈川県横浜市中区花咲町１丁目４８番４ ロゼ桜木町 １階)

中区本町店(神奈川県横浜市中区本町２丁目１８ 横浜ＨＩビル １Ｆ)

JR石川町駅南口店(神奈川県横浜市中区石川町１丁目１０－２ 小菅第二ビル １階)

実施期間：2026年3月20日(金・祝)～3月29日(日)

■Kアリーナ横浜にて開催予定のSTPRライブイベント一覧

●AMPTAKxCOLORS ワンマンライブ『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』

-2026年3月20日(金‣祝) 開場 12:00/開演 13:30

-2026年3月21日(土) 開場 12:00/開演 13:30

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000610.000059399.html

公式サイト：https://amptak-colors-k-arena2026.stpr.com/

●めておら - Meteorites -ワンマンライブ『Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-』

-2026年3月22日(日) 開場14:30／開演16:00

-2026年3月23日(月) 開場16:30／開演18:00

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000612.000059399.html

公式サイト：https://meteorites-k-arena2026.stpr.com/

●STPR Family Thanks Party ハイタッチ会＆握手会 in Kアリーナ横浜

-2026年3月25日(水)

-2026年3月26日(木)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000645.000059399.html

公式サイト：https://2025-thanks-party.stpr.com/

●STPR Family Festival!! Kアリーナ横浜公演

- 2026年3月28日(土) 開場 16:00/開演 17:30

- 2026年3月29日(日) 開場 11:30/開演 13:00

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000627.000059399.html

公式サイト：https://festival.stpr.com/2026

■出演者 Profile

― STPR Family ―

株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2026年3月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月に東京ドーム・ベルーナドームで5日間連続ライブイベントを開催。2026年2月には再び東京ドーム公演を開催。

すとぷり

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

騎士X - Knight X -

“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、ビジュアル系2.5次元歌い手グループ。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

AMPTAKxCOLORS

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

めておら - Meteorites -

数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。

公式X：https://x.com/Sneaker_Step

株式会社STPR企業情報

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。





所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

代表者：柏原 真人

公式サイト：https://stprcorp.com/