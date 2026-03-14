池袋HUMAXシネマズにて「ギヴン」バースデー上映会開催決定！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて、「映画 ギヴン」キャラクターのバースデー上映会が決定いたしました。

5/8(金)の鹿島柊さんバースデーから、2027/2/28(日)の佐藤真冬さんバースデーまで、計7回の開催予定です。是非ご参加くださいませ。

＜鹿島柊さんバースデー＞上映概要

上映作品・日時

上映作品「映画 ギヴン 柊mix」

5/8(金)19時～

上映劇場

池袋HUMAXシネマズ

料金

1,600円

チケット販売

4/10(金)０時～（＝4/9(木)24時～）

池袋HUMAXシネマズオンラインチケットにて販売開始

オンラインチケットはこちら :https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2026-05-08

入場者プレゼントやロビー装飾なども予定しております！

詳細は確定次第ヒューマックスシネマHPにてご案内いたします。

次回以降のバースデー上映会につきまして

以下の日程で各キャラクターのバースデー上映会を開催予定です。

詳細確定次第、別途ご案内いたします。

6/6(土)／村田雨月さん

7/13(月)／中山春樹さん

8/1(土)／上ノ山立夏さん

10/21(水)／梶秋彦さん

11/22(日)／八木玄純さん

2/28(日)／佐藤真冬さん

会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F

代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄

事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／アミューズメント事業／メディア事業／ポストプロダクション事業

URL https://humax-ent.co.jp/