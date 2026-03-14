池袋HUMAXシネマズにて「ギヴン」バースデー上映会開催決定！

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株式会社ヒューマックスエンタテインメント




株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて、「映画 ギヴン」キャラクターのバースデー上映会が決定いたしました。


5/8(金)の鹿島柊さんバースデーから、2027/2/28(日)の佐藤真冬さんバースデーまで、計7回の開催予定です。是非ご参加くださいませ。


＜鹿島柊さんバースデー＞上映概要

上映作品・日時

上映作品「映画　ギヴン 柊mix」


5/8(金)19時～


上映劇場

池袋HUMAXシネマズ


料金

1,600円


チケット販売

4/10(金)０時～（＝4/9(木)24時～）


池袋HUMAXシネマズオンラインチケットにて販売開始


オンラインチケットはこちら :
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2026-05-08


入場者プレゼントやロビー装飾なども予定しております！


詳細は確定次第ヒューマックスシネマHPにてご案内いたします。


次回以降のバースデー上映会につきまして

以下の日程で各キャラクターのバースデー上映会を開催予定です。


詳細確定次第、別途ご案内いたします。


6/6(土)／村田雨月さん　


7/13(月)／中山春樹さん　


8/1(土)／上ノ山立夏さん　


10/21(水)／梶秋彦さん


11/22(日)／八木玄純さん


2/28(日)／佐藤真冬さん　


会社概要


株式会社ヒューマックスエンタテインメント


所在地　東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F
代表者　代表取締役社長　秋元 巳智雄
事業内容　シアター事業／ライブハウス事業／アミューズメント事業／メディア事業／ポストプロダクション事業
URL　https://humax-ent.co.jp/