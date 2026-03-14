池袋HUMAXシネマズにて「ギヴン」バースデー上映会開催決定！
株式会社ヒューマックスエンタテインメント
上映劇場
料金
チケット販売
オンラインチケットはこちら :
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2026-05-08
所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F
株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて、「映画 ギヴン」キャラクターのバースデー上映会が決定いたしました。
5/8(金)の鹿島柊さんバースデーから、2027/2/28(日)の佐藤真冬さんバースデーまで、計7回の開催予定です。是非ご参加くださいませ。
＜鹿島柊さんバースデー＞上映概要上映作品・日時
上映作品「映画 ギヴン 柊mix」
5/8(金)19時～
上映劇場
池袋HUMAXシネマズ
料金
1,600円
チケット販売
4/10(金)０時～（＝4/9(木)24時～）
池袋HUMAXシネマズオンラインチケットにて販売開始
オンラインチケットはこちら :
https://cinema.humax-cinema.co.jp/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=31000&ymd=2026-05-08
入場者プレゼントやロビー装飾なども予定しております！
詳細は確定次第ヒューマックスシネマHPにてご案内いたします。
次回以降のバースデー上映会につきまして
以下の日程で各キャラクターのバースデー上映会を開催予定です。
詳細確定次第、別途ご案内いたします。
6/6(土)／村田雨月さん
7/13(月)／中山春樹さん
8/1(土)／上ノ山立夏さん
10/21(水)／梶秋彦さん
11/22(日)／八木玄純さん
2/28(日)／佐藤真冬さん
会社概要
株式会社ヒューマックスエンタテインメント
所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F
代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄
事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／アミューズメント事業／メディア事業／ポストプロダクション事業
URL https://humax-ent.co.jp/