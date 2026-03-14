【春を彩る日本酒フェア】十四代や新政、季節限定酒含む希少酒特別企画｜日本酒原価酒蔵5店舗で開催

株式会社ビリオンフーズ

【5店舗限定！】春を彩る日本酒フェア

三月も後半に入り、春のやわらかな空気が街を包み始めました。

少しずつ暖かさを感じるこの季節、日本酒の魅力をより深く楽しめる時期となっております。



日本酒原価酒蔵では、3月後半限定・全5店舗それぞれ内容の異なる特別プランをご用意いたしました。

この季節ならではの銘柄や入手困難な希少酒を、一度にお楽しみいただける特別な内容となっております。





冬の余韻と春の訪れが重なるこの時期だからこそ味わえる一杯とともに、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。各店先着順でのご案内となりますので、ぜひお早めにご予約ください。皆様のご来店を、心よりお待ち申し上げております。

［目次］

１.十四代付プレミアム飲み放題プラン（実施店舗：池袋西口店、渋谷本店）

２.豪華！新政6種飲み比べプラン（実施店舗：新宿総本店）

３.希少酒5種飲み比べプラン（実施店舗：新宿総本店）

４.十四代3種飲み比べ＋杉玉コース（実施店舗：新宿総本店）

５.入手困難！希少酒祭！（実施店舗：神保町店）

６.超豪華！而今9種飲み比べコース（実施店舗：大宮店）

プラン内容

１.十四代付プレミアム飲み放題プラン（実施店舗：池袋西口店、渋谷本店）

池袋西口店渋谷本店

◆飲み放題ラインナップ

※入荷状況により変動いたします。

※十四代は全て50mlでの提供となります。

※十四代以外の飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

《池袋西口店》

・十四代 角新 本丸または本丸

《渋谷本店》

・十四代 本丸

《池袋西口店・渋谷本店共通》

・仙禽

・東洋美人

・写楽

・鳳凰美田

・獺祭

・赤武

・黒龍

・鍋島

・作

・風の森

・紀土

・三井の寿

・甲子

・サササンデー

・イットキー

・讃岐くらうでぃ

・季節のおすすめ日本酒10種類

・その他限定流通商品12種類

・生ビールやハイボール、サワー、ソフトドリンク等23種類

◆開催期間

2026年3月15日（日）～3月31日（火）



◆料金

\3,600(税込)

※その他お料理コースのプレミアム飲み放題にも+\550で十四代飲み放題に変更可能です。



◆定員

なし



◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【十四代付プレミアム飲み放題プラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

池袋西口店：03-5927-1087

渋谷本店：03-5422-3383

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【池袋西口店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/ikebukuro_west/plan_list/?seats=1&time=15:00【渋谷本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shibuya/plan_list/?seats=1&time=15:00

２.豪華！新政6種飲み比べプラン（実施店舗：新宿総本店）

◆飲み比べラインナップ（全40ml）

・新政 No.6 ランダムスペック2種

・新政 Colors ランダムスペック2種

・新政 PRIVATE LAB ランダムスペック2種

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

◆お料理

なし



◆開催期間

2026年3月14日(土)～3月31日（火）

◆料金

\4,800(税込)

◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【豪華！新政6種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

03-6908-7635

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【新宿総本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/plan_list/?seats=1&time=15:00

３.希少酒5種飲み比べプラン（実施店舗：新宿総本店）

◆飲み比べラインナップ（全40ml）

・十四代 本丸

・田酒 特別純米

・而今 特別純米

・飛露喜 特別純米

・新政 ランダムスペック

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

◆お料理

なし



◆開催期間

2026年3月14日(土)～3月31日（火）

◆料金

\3,280(税込)

◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【希少酒5種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

03-6908-7635

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【新宿総本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/plan_list/?seats=1&time=15:00

４.十四代3種飲み比べ＋杉玉コース（実施店舗：新宿総本店）

◆飲み比べラインナップ（全40ml）

・十四代 播州山田錦 中取り上諸白

・十四代 播州愛山 中取り上諸白

・十四代 赤磐雄町 中取り上諸白

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です

◆お料理

杉玉コース

・パリパリピーマン

・合鴨の燻製炙り

・あん肝ポン酢

・自家製ぽてさら

・鶏もも肉の山椒焼き

・おでん三種盛り

・塩麹バターポテト

・おでん出汁ちゃんぽんラーメン



◆開催期間

2026年3月14日(土)～3月31日（火）

◆料金

\4,800(税込)

◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【十四代3種飲み比べ＋杉玉コース】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

03-6908-7635

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【新宿総本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/plan_list/?seats=1&time=15:00

５.入手困難！希少酒祭！（実施店舗：神保町店）

◆飲み比べラインナップ（全100ml）

・十四代 龍の落とし子 大極上諸白 \1,120（税込）

・花陽浴 The Premium 雄町 \650（税込）

・寒菊 晴日 Special Yell \410（税込）

・而今 雄町 生 \450（税込）

・ソガペールエフィス ヌメロシス \440（税込）

・No6 S-type 2025 \690（税込）

・新政 アース 2024 \830（税込）

・産土 香子 五農醸 \880（税込）

※上記日本酒はセットではなく単品注文になります

◆お料理

お一人様につきアラカルト2品以上のご注文をお願いいたします



◆開催期間

2026年3月28日(土)～3月31日(火)



◆予約方法

◯Web予約

※お取り置きは承っておりませんのでご来店時に在庫状況をご確認ください。お席のみのご予約は可能です。

◯電話予約

03-6272-9600

◆備考

・ご予約なしでのご来店でもご注文可能です。

・お取り置きは承っておりませんのでご来店時に在庫状況をご確認ください。お席のみのご予約は可能です。

・混雑時のみ、お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可、同卓の方全員の登録が必要となります）

・1種類2名様につき100mlずつの提供となります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・お一人様につきご注文いただく種類、本数に関係なくお料理2品以上のご注文をお願いします。

【神保町店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/jinbocho/plan_list/?seats=1&time=15:00

６.超豪華！而今9種飲み比べコース（実施店舗：大宮店）

◆飲み比べラインナップ（全50ml）

・而今 にごりざけ生

・而今 千本錦

・而今 八反錦

・而今 雄町

・而今 愛山

・而今 酒未来

・而今 朝日

・而今 山田錦

・而今 白鶴錦

※上記日本酒は飲み放題ではございません

◆お料理

杉玉コース（全8品）

パリパリピーマン

合鴨の燻製炙り

あん肝ポン酢

自家製ポテサラ

鶏もも肉の山椒焼き

濃厚あおさ豆腐

塩麹バターポテト

おでんちゃんぽん麺

◆飲み放題

120分通常飲み放題

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

※お一人様＋550円(税込)でプレミアム飲み放題に変更可能です



◆開催期間

2026年3月5日(木)～予約埋まり次第終了

◆料金

\7,700(税込)

◆定員

限定36名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

店舗のネット予約のコース選択に【超豪華！而今9種飲み比べコース】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

048-871-5243

◯LINEオープンチャット予約

https://line.me/ti/g2/GA7nmHKTs-dC4TgmcLYcP7akJIDtIybrbkFlUw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/GA7nmHKTs-dC4TgmcLYcP7akJIDtIybrbkFlUw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・1名様からご注文可能です。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・飲み比べの日本酒は飲み放題ではございません。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

【大宮店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/omiya/

飲み放題メニュー

◯通常飲み放題メニュー

◯プレミアム飲み放題メニュー

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025