【JAPANサッカーカレッジ】サッカー業界に多くの人材を輩出！2025年度は合計54名がJリーグ・WEリーグクラブに内

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの全国唯一のサッカー総合専門学校「ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ」では、JリーグやWEリーグ、JFLなどの各クラブに多くの卒業生を輩出しています。

2025年度の卒業生はJリーグ・WEリーグあわせて34クラブで合計54名が新卒で内定し、新たにサッカー業界へ旅立ちます。

2026年現在は、Jリーグ60クラブ中59クラブ、WEリーグ12クラブ中11クラブに約380名の卒業生が在籍し、フロントスタッフやマネージャー、コーチなどの役割でそれぞれ活躍しています。（JAPANサッカーカレッジ独自調査によるものです）

また、クラブチームのほか、Jリーグやサッカーメディア、レフェリー、VARのリプレイオペレーター、イベント会社などの企業でも働いています。

本校はサッカー日韓ワールドカップが開催された2002年に、選手やコーチ、トレーナー、マネージャー、フロントスタッフなどを育成する全国唯一のサッカー総合専門学校として新潟県北蒲原郡聖籠町に誕生しました。在学時からプロレベルの環境で実践できるカリキュラム・実習を導入し、『現場で即戦力となる力』を育てます。各現場でのプロフェッショナル人材ニーズに応え続け、卒業生のネットワークは年々拡大しています。2025年度より、大学卒業資格を取得できる大学併修学科を新設し、多様な学び方を提供しております。

今後も、サッカー業界を目指すための職業訓練校として、即戦力で輝ける人財を日本サッカー界はもとより海外クラブにも視野を広げて輩出し続けてまいります。

2025年度の就職内定情報はこちらから(https://www.cupsnet.com/blog/school/syusyokujisseki_2025?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260311_pr)

＜JAPANサッカーカレッジについて＞

サッカー日韓ワールドカップが開催された2002年に、選手・コーチ・トレーナー・マネージャー・フロントスタッフなどを育成する全国唯一のサッカー総合専門学校として新潟県北蒲原郡聖籠町に誕生しました。2005年には高等部を設置し高校生年代の受け入れも行っています。2025シーズンはＪリーグ60クラブ中59クラブで卒業生約300名が活躍するなど、サッカー業界・スポーツ業界に広く人材を輩出しています。

学校法人 国際総合学園 JAPANサッカーカレッジ

所 在 地：新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜925-1

代表者名：原 朋洋

URL：https://cupsnet.com/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞ https://www.nsg.gr.jp/