デザイナーの手描きから始まる服。レディースブランド「AAYUSHI」が提案する“心が浮き立つ服”、百貨店・大手セレクトで展開拡大

株式会社エヌディシージャパン

ブランドについて

AAYUSHI（アユーシ）は、現代女性に向けたエレガンスを提案するレディースファッションブランドです。

デザイナーが一点一点手作業で描くラインから生まれる繊細なデザインは、日常に凛とした空気をもたらす、心が浮き立つ服。

受け継がれる時間の中で育まれた美意識を礎に、現代を生きる感性でかたちづくる。

私たちが目指すのは、装うことで心がふわりと浮き立ち、日常が静かに輝きはじめる服です。

SFN0219 ボリュームフレアハーフスリーブワンピース(https://www.aayushi-official.com/items/131474247)

\31,900

SFN0715 レイヤードラッフルブラウス(https://www.aayushi-official.com/items/131474991)

\26,400

SGN0779 デニムピンタックブラウス / BLUE(https://www.aayushi-official.com/items/131459168)

\27,500

SGN0780 イスラミックノースリーブブラウス(https://www.aayushi-official.com/items/131464059)

\31,900

手描きから始まるデザイン

すべてのデザインは、

デザイナーの手から始まります。

線を引き、余白を感じ、

わずかな曲線に宿るニュアンスに心を澄ませながら、一着に息を吹き込んでいきます。

そうして生まれるのは、時を越えて愛される佇まいと、今という瞬間に似合う洗練。

それは単なる衣服ではなく、着る人の人生に寄り添い、記憶とともに深まっていく存在でありたいと願っています。

生産背景について

AAYUSHIの服づくりは、

生地生産、刺繍、縫製まで、現地の生産背景と直接連携することで成り立っています。

生産の各工程を深く理解し、

職人や工場と直接コミュニケーションを重ねることで、品質を保ちながら適正な価格で商品を届けることを可能にしています。

それは単なるコストの調整ではなく、ものづくりの背景と向き合うことで実現している価値でもあります。

展開の広がり

近年、AAYUSHIはそのものづくりの背景とデザイン性が評価され、

大手セレクトショップや百貨店での展開も広がっています。

手仕事の温度と現代的なデザインのバランスが、多くの顧客から支持を集めています。

スタイリスト大草直子氏のYouTubeで紹介

スタイリスト大草直子氏が主催するライフスタイルメディア「AMARC（アマーク）」のYouTubeチャンネル「AMARC CHANNEL」にて、AAYUSHIのアイテムが紹介されました。

動画では、大草氏の視点から、“大人の効かせ服”として、AAYUSHIのデザインやディテールの魅力について触れていただいています。また、AAYUSHIのアイテムを取り入れたコーディネートも紹介しています。

AMARCは、スタイリスト大草直子氏が主宰するライフスタイルメディアで、ファッションや美容、

暮らしをテーマに大人の女性に向けたスタイルを提案しています。

動画内では、AAYUSHIのデザインやディテールの魅力についても触れていただいています。

【YouTube動画】

https://youtu.be/3W1dbUU1siI

POP UP / 展開情報

AAYUSHIは全国のセレクトショップ・百貨店およびオンラインストアにて

POP UP展開を行っています。

■ douce Harmonie 全店舗

■ RADICA douce Harmonie

期間：3月13日～3月23日

■ IENA ルミネ新宿店

■ IENA名古屋タカシマヤゲートタワーモール店

期間：3月12日～3月22日

■ Spick & Span 新潟店

期間：4月9日～4月26日

■ HAPPY PLUS STORE（集英社）WEB POP UP

期間：4月17日～5月31日

■ ジェイアール名古屋タカシマヤ 4F POP UP SPACE

4階 POP UP SPACE

期間：6月3日～6月26日（予定）

今後の展開

AAYUSHIはこれからも、デザインと品質に誠実であることを大切にしながら、

現代女性の日常に寄り添う服づくりを続けていきます。

AAYUSHI公式サイト

https://www.aayushi-official.com/

株式会社エヌディシージャパン

https://www.ndcjapan.jp/