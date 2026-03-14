空山基　自身最大の回顧展『SORAYAMA　光・透明・反射　ーTOKYOー』開幕。渋谷PARCOにてPOP UP EVENTの開催も決定

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

このたび、アーティスト空山基による過去最大規模の回顧展『SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―』が、2026年3月14日（土）にCREATIVE MUSEUM TOKYO（東京・京橋）にて開幕しました。

本展は、空山基が長年追求してきた「光」「透明」「反射」の美学を体感できる大規模回顧展として、国内外から大きな注目を集めています。本リリースでは、開幕直後の会場写真とともに、展覧会の様子をいち早くお届けいたします。

『SORAYAMA 光・透明・反射 ーTOKYOー』開幕

渋谷PARCO POP UP EVENT開催決定

また、本展の開幕を記念し、2026年3月25日（水）から4月7日（火）までの期間限定で、渋谷PARCO 1F「DAIROKKAN（ダイロッカン）」にてPOP UP EVENTを開催いたします。

本POP UP EVENTでは、展覧会の世界観を渋谷の街なかでも感じていただける特別な空間を展開いたします。会場内には、空山作品を象徴する等身大「SEXY ROBOT」をはじめ、絵画作品も展示。展覧会本会場へとつながるような空気感のなかで、空山基の作品世界をより身近にご体感いただけます。

さらに、本POP UP EVENTでは、展覧会会場でしか手に入らない公式グッズの一部を、期間限定で特別に販売いたします。アパレル、雑貨、プリント作品など、多彩なラインナップを取り揃え、展覧会の魅力を渋谷でもお楽しみいただけます。

加えて、渋谷PARCOでは、『SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―』で初披露となる草薙素子の新作立体作品「Sexy Robot_The Ghost in the Shell type 2」（2026年）をモチーフにしたTシャツを先行販売いたします。空山のメタリックな表現と『攻殻機動隊』の世界観が交差する、特別な一着です。

商品名：SORAYAMA 光・透明・反射 ーTOKYOー 空山基×攻殻機動隊（原作）

販売予定価格：8250円（税込）

サイズ：M,L,XL

(C)Hajime Sorayama. Courtesy of NANZUKA

(C)Shirow Masamune / KODANSHA

※本POP UP EVENTで展開される『攻殻機動隊』関連アイテムは、このTシャツ1型のみとなります。

POP UP EVENT 開催概要

名称：SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO― POP UP EVENT

日程：2026年3月25日（水）～4月7日（火）

会場：DAIROKKAN（ダイロッカン）

住所：東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 1F

営業時間：11:00～21:00

渋谷PARCO WEB：https://shibuya.parco.jp/

展覧会チケット情報

【入館料】

※チケット価格はすべて税込み

＜当日券＞

一般：\2,500 / 学生（大学）：\1,800 / 学生（高校）：\1,500 / 子ども（小中学生）：\1,000

販売期間：発売中

販売場所：CREATIVE MUSEUM TOKYO チケットカウンター＆イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/

【スペシャルチケット】

＜クリスタルストロベリーチケット＞ 全2種

\25,000

販売期間：発売中 ※なくなり次第終了

販売場所：イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/）のみ

＜オリジナルトートバッグ＆限定チャーム付きチケット＞ 全2種

\7,000

販売期間：発売中 ※なくなり次第終了

販売場所：イープラス（https://eplus.jp/hajimesorayama/）のみ

開催概要

タイトル：SORAYAMA 光・透明・反射 ーTOKYOー

期間：2026年3月14日（土）～2026年5月31日（日）

※休館日なし

時間：10:00～18:00

※金・土および祝前日、GW4/28（火）～5/6（水）および5/31（日）は10:00～20:00

※最終入場は閉館30分前

会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO

（〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7-1 TODA BUILDING 6階）

企画：NANZUKA

主催：ソニー・ミュージックエンタテインメント

企画協力：ソニー・クリエイティブプロダクツ

特別協賛：ソニー・ホンダモビリティ

展覧会ウェブサイト：https://sorayama2026.jp/

チケット販売サイト：https://eplus.jp/hajimesorayama/

X：@sorayama_2026 https://x.com/sorayama_2026

Instagram：@sorayama_2026 https://www.instagram.com/sorayama_2026/

TikTok：@sorayama_2026 https://www.tiktok.com/@sorayama_2026

コピーライト表記：(C)SORAYAMA