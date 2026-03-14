【楽天イーグルス】『マエケン画伯』グッズ待望の販売決定！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店およびオンラインショップにて、『マエケン画伯』グッズを販売することとなりましたので、お知らせいたします。

プロ野球選手でありながら、その卓越した絵の才能で多くのファンを魅了し、「画伯」との呼び声も高い前田 健太選手。昨年12月に行われた入団会見では、集まった報道陣へ球団公式マスコットのクラッチ、クラッチーナを描いたTシャツをサプライズプレゼントし、ファンの皆さまからグッズ化を望む声が多数寄せられました。さらに、前田選手自身も楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルで「球団公式グッズとして、僕の描いた絵がグッズになるのが夢」と語っており、この度実現に至りました。

販売は3月21日（土）、22日（日）に楽天モバイル 最強パーク宮城で開催するプレオープンデーに合わせて、楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店で行います。また、オンラインショップでは3月21日（土）10:00から4月6日（月）23:59までの期間限定で受注販売いたします。待望の『マエケン画伯』の初グッズ、お見逃しなく！

なお、楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルでは、『マエケン画伯』がグッズ用のイラストを描き下ろす様子を公開しています。

＜『マエケン画伯』グッズ 販売概要＞

■販売店舗・販売日

１.楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店 GATE9付近 ドーム特設テント

・販売日：3月21日（土）13:00～なくなり次第終了

２.楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店 正面広場特設テント

・販売日：3月22日（日）13:00～なくなり次第終了

３.楽天イーグルス グッズショップ オンラインショップ

・受注販売期間：3月21日（土）10:00～4月6日（月）23:59

・商品お届け時期：5月下旬以降順次発送

※3月21日（土）、22日（日）プレオープンデーの詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601012767.html

※１.２.は1会計あたりの購入数を制限する場合があります

※エスパル仙台店での販売はありません

オンラインショップ 購入はこちら :https://item.rakuten.co.jp/rakuteneagles/c/0000011920/?scid=wi_egl_newEgl_goo_1028684

■商品ラインナップ

Tシャツ

3,800円（S／M／L／XL／2XL）

ランチトート

2,200円

トートバッグ

3,000円

フェイスタオル

2,200円

ハンドタオル

1,100円

Tシャツキーホルダー

900円

アクリルキーホルダー

850円

ミニフレームマグネット

700円

ピクチャーボードS

2,000円

ピクチャーボードM

3,000円

（Eコレ）缶バッジ

500円

（Eコレ）アクリルキーホルダー

850円

（Eコレ）ステッカー

400円 ※こちらの商品は受注販売はありません

※画像はイメージです

※価格は全て税込です

『マエケン画伯』グッズ詳細 :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601028684.html

■楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルで『マエケン画伯』イラスト描き下ろしの様子を公開中！

【マエケン画伯】#前田健太 選手の描いた絵がグッズ化（2026/3/13）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=yyMiL_Afw_0 ]

■参考

【“夢”と“名画”を描く】#前田健太 選手 入団会見の1日に密着＆独占インタビュー（2025/12/16）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Am-8c0RMm-c ]

■提供素材

https://rak.box.com/s/vfk8rf8gfqabmwygw87art2c9eyvqzju

※動画をご使用の際は、「楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルより」の表記をお願いいたします

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします