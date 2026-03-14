株式会社韓流村

株式会社韓流村はこのたび、株式会社FUNDINNOにて、

「株式投資型クラウドファンディング」による資金調達を実施することとなりました。

▼ 募集ページ ▼

https://fundinno.com/projects/738(https://fundinno.com/projects/738)

つきましては、下記日程・要領にて今回の募集に関するオンライン事業説明会を実施させて頂きます。

本件にご興味がおありになる方は、この機会にぜひご参加頂き、

弊社及び弊社が実施する今回の募集についてのご理解を深めて頂ければ幸いです。





株式投資型クラウドファンディング説明会弊社及び弊社事業の内容について代表取締役より解説したのち、皆様から頂いたご質問に対して、直接その場でお一人ずつ、丁寧にご回答させて頂く説明会になります。

▼ 日程・説明会URL ▼



3/13(金) 20:00～21:00

https://us02web.zoom.us/j/85214771814(https://us02web.zoom.us/j/85214771814)

3/14(土) 11:00～12:00

https://us02web.zoom.us/j/81848383730(https://us02web.zoom.us/j/81848383730)

3/15(日) 20:00～21:00

https://us02web.zoom.us/j/87320824178(https://us02web.zoom.us/j/87320824178)

3/16(月) 20:00～21:00

https://us02web.zoom.us/j/85616119990(https://us02web.zoom.us/j/85616119990)

3/17(火) 20:00～21:00

https://us02web.zoom.us/j/81895309931(https://us02web.zoom.us/j/81895309931)

3/18(水) 20:00～21:00

https://us02web.zoom.us/j/83286471901(https://us02web.zoom.us/j/83286471901)

3/19(木) 20:00～21:00

https://us02web.zoom.us/j/82257210795(https://us02web.zoom.us/j/82257210795)

3/22(日) 20:00～21:00

https://us02web.zoom.us/j/83424640847(https://us02web.zoom.us/j/83424640847)

3/23(月) 20:00～21:00

https://us02web.zoom.us/j/81201088814(https://us02web.zoom.us/j/81201088814)





※Zoomでの開催となります

※会場URLは各回ごとに異なりますので、お間違いのないようご注意ください

▶ FUNDINNOへの投資家登録はこちら ：https://fundinno.com/users/sign_up?invite_token=r6d53g2szq(https://fundinno.com/users/sign_up?invite_token=r6d53g2szq)



※弊社への50万円以上の投資に興味を持ってくださった方は、

下記よりFUNDINNO様にお問い合わせください。

▶お問い合わせフォーム：https://fundinno.com/contact(https://fundinno.com/contact)



▼ 注意事項 ▼

※発言等は主催者が指名した際のみでお願いいたします。

※上限募集金額を達成した場合や急なトラブルなど、予告なくオンライン事業説明会が中止・日時変更になる場合がございます。

※FUNDINNOの募集ページに記載しております開示情報は、 FUNDINNO投資家登録されている方しか閲覧できない情報もございますので、本オンライン説明会内では共有できない内容がございます。

※ご質問等には個別に回答させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画面オフの参加でも問題ございません。発言時以外はミュートにてお待ちください。

※急な開催となったため少人数でのご参加を見込んでおりますが、 ご参加人数によっては皆様との意見交換などができない場合がございます。

※Zoomのチャット欄で適宜コメント・ご質問を受け付けております。

※終了の時間は予定です。

※途中入室及び途中退室は可能ですが、予定時刻より前に終了している場合がございます。

※主催側の指示に従っていただけない場合、強制退場させて頂くことがございます。以上

何卒ご参加のご検討のほど、よろしくお願いいたします。





株式会社韓流村

代表取締役 任 和彬