【労働組合の健康経営】TOA労働組合にて「ボクシング × Offi-Stretch(R)」特別ワークショップを実施

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水野純一・吉村直途）は、TOA労働組合にて、企業向けフィジカルケアイベント「Offi-Stretch(R) Session（オフィストレッチ セッション）」の一環として、ストレッチとボクシングを融合させた特別ワークショップを開催いたしました。

本イベントでは、医療国家資格を有する専門家による医学的根拠に基づいた身体ケアに加え、ボクシングエクササイズを取り入れることで、従業員の身体的不調改善だけでなく、運動習慣のきっかけづくりと組織内コミュニケーションの活性化を実現しました。

イベント概要

日時：2月13日（金）15:00～16:00

場所：兵庫県某所

参加者：約60名

講師：金 起徹、新谷 晃輔

開催の背景

本ワークショップは、これからの会社を担う若手社員が中心となる会合の中で開催されました。会社の働き方やキャリアだけでなく、健康やウェルビーイング、働く環境づくりについても主体的に考えるきっかけを提供したいという思いから実施に至りました。

身体を整えることは、日々のパフォーマンス向上や組織の活力につながります。本イベントは、健康意識の向上とあわせて、参加者同士の前向きなコミュニケーションを促進する機会となりました。

医学的視点から、働く中で起こりうるフィジカルリスクを解説

当日はまず、肩こり・腰痛の原因となる血流低下状態、いわゆる「酸欠コリ」について医学的観点から解説。

・長時間同一姿勢による筋緊張

・呼吸の浅さによる酸素供給不足

・姿勢崩れによる循環不良

といったメカニズムを理解した上で、業務の合間に実践できる短時間ストレッチを紹介しました。

ボクシングを応用した「動ける身体づくり」

後半は、理学療法士×プロボクサーという異色の経歴を活かしたボクササイズを実施。

パンチ動作やフットワークを応用したエクササイズにより、以下4つを同時に実現。

・体幹活性化

・姿勢改善

・全身血流促進

・ストレス発散

楽しさを通じて身体を動かすことで、運動のハードルを下げ、習慣化の第一歩を後押しする設計となっています。

登壇者

本イベントのメイン講師は、元プロボクサーで理学療法士の金 起徹氏。

2016年に理学療法士免許を取得後、医療現場での経験を積み、2023年にプロボクシングライセンスを取得。

さらに両立支援コーディネーター、健康経営エキスパートアドバイザーなどの資格も有し、医療・スポーツ・企業健康支援の領域を横断して活動しています。

サポート講師は、理学療法士の新谷 晃輔氏

2017年に理学療法士免許を取得。回復期の患者様から、産業分野で企業の従業員様の健康のサポートなど幅広く活動中。

Offi-Stretch(R) Sessionとは？

Offi-Stretch(R) Sessionは、企業の健康経営推進を目的とした医療専門職による本格的なフィジカルケアプログラムです。

・なぜ肩こり・腰痛が起こるのか

・なぜ慢性的な疲労が抜けないのか

・なぜ姿勢不良が生産性低下につながるのか

といった背景を、解剖学・運動学・生理学に基づいて分かりやすく解説。

理解→実践→習慣化までを設計した「行動変容型」セミナーです。

■医療国家資格者のみが担当

登壇者は全員、理学療法士・作業療法士などの医療国家資格保持者。臨床現場での知見を活かし、企業特有の健康課題（デスクワーク由来の不調、立ち仕事による慢性痛など）に対して、実践的かつ安全性の高いアプローチを行います。

■業種・規模に合わせた完全オリジナル設計

企業ごとに異なる健康課題に対応するため、

・対面セミナー

・オンライン配信

・動画コンテンツ提供

・ワークショップ型イベント

・定期導入プログラム

など、柔軟な実施形式を提案。

単発イベントで終わらず、企業の健康経営戦略に組み込める継続型支援を特徴としています。

■高い満足度評価

20代から60代まで幅広い年代層が受講。

満足度調査では4.85／5.00点という高評価を獲得しています。

身体の変化実感だけでなく、「わかりやすい」「職場ですぐ実践できる」「コミュニケーションのきっかけになる」といった声を多数いただいています。

Offi-Stretch(R) Sessionに関する資料はこちら(https://offi-stretch.com/ssesion_download/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260304_release)

今後の展望

Well Body株式会社は、従来の「Offi-Stretch(R)」の提供に加え、今回のようなワークショップ型イベントやカスタマイズ型健康施策を通じて、企業・労働組合の多様なニーズに応えてまいります。

医学的根拠に基づいた「楽しく学べるフィジカルケア」を通じて、従業員の健康増進と企業価値向上の両立に貢献してまいります。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

Well Body株式会社 広報窓口

TEL：090-4129-4259

E-mail：info@office-stretch.com

サービスに関するお問い合わせはこちら(https://offi-stretch.com/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=20260304_release)