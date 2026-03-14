イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴)は、スマホ決済『AEON Pay』の新TVCMキャラクターとして、タレントの杉浦太陽さん、辻希美さん※、そして長女の希空さんの3名を起用することを決定いたしました。「杉浦ファミリー」として親子3名が揃いTVCMに出演するのは今回が初めてとなります。

新CMは、2026年4月10日(金)より順次、全国で放映を開始いたします。

※辻さんのシンニョウの点は1つが正式表記になります。





キービジュアル









■起用の背景

今回、新CMキャラクターに就任いただいたのは、おしどり夫婦として知られる杉浦太陽さん・辻希美さんご夫妻と、Z世代から絶大な支持を集める長女・希空さんです。仲良し家族として親しまれている「杉浦ファミリー」の、多忙な毎日の中でもお買い物を楽しみ、家族との時間を大切にする3人の姿は、まさに『AEON Pay』が応援したいライフスタイルそのものです。『AEON Pay』を普段から利用されているとのことで、それぞれの視点から『AEON Pay』の利便性を伝えていただける唯一無二のファミリーとして、この度就任いただく運びとなりました。









■就任コメント

杉浦太陽さん

「初めての親子3人での共演になります。長女・希空がここまで大きくなり、こうして一緒に仕事ができることを本当に感慨深く感じています。普段からお世話になっている『AEON Pay』のCM撮影も、親子で和気あいあいと、とても楽しい時間になりました。これからは、僕たち家族だからこそお伝えできる『AEON Pay』の便利さや魅力を、しっかりと届けていきたいと思っています。ぜひ楽しみにしていてください！」





辻希美さん

「3人で撮影できたのも新鮮でしたが、なによりLOVEマシーンをこの3人で踊る日が来るとは思ってなかったので本当に不思議な気持ちでした！共演を通して娘の成長を感じることができたのも大きかったです！

本当にイオンは我が家が一番お世話になっているスーパーなので、そこに私たちのビジュアルが貼られると思うとちょっと恥ずかしいのですが、せっかくお買い物をするなら手軽でお得な『AEON Pay』を使って皆さんに楽しくお買い物をしてもらえたら嬉しいです！杉浦ファミリーで今後もどんどん『AEON Pay』広げていけたらと思います！」





希空さん

「正直ちょっと家族とCMの撮影をするのは不思議な感覚ですが、すごく嬉しいです。普段はお父さん、お母さんなので、同じ立場で並んで取り組めることが新鮮でした。同世代のみんなにも、“家族で使う”という楽しさや安心感を伝えていけたらと思っています。」









■プロフィール

杉浦太陽

杉浦太陽

1981年3月10日生まれ。大阪府出身。1998年デビュー。2001年『ウルトラマンコスモス』で主演を務める。プライベートでは2007年に結婚し、現在は5児の父。「ベジタブル＆フルーツアドバイザー」「きのこマイスター」などの資格を持ち、料理の腕前もプロ級。自身のYouTubeやSNSで発信する家族の日常や子育ての様子が、多くのママ・パパから支持を集めている。

Instagram： https://www.instagram.com/sugiurataiyou_official/

YouTube ： https://www.youtube.com/@taachannel_official





辻希美

辻希美

1987年6月17日生まれ。2000年、モーニング娘。の第4期メンバーとして選ばれ、デビュー、2004年に同グループを卒業してからはユニット活動を経てソロとして数多くのバラエティ番組に出演。2007年に結婚し、出産・育児の為、休業。現在5児の母として育児の傍ら、TV・イベントに出演のほかアメブロ＆インスタを日々更新中。アパレル・ライフスタイル・ビューティーとオリジナルブランドを展開し、自身の経験を活かしたアイテム作りを展開しつつ、週3回で公開しているYouTube「辻ちゃんネル」では飾らない等身大のリアルな部分が共感を呼んでいる。

Instagram： https://www.instagram.com/tsujinozomi_official/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@tsujinozomiofficial

YouTube ： https://www.youtube.com/@tsujichannel_official





希空

希空

2007年11月26日生まれの18歳。17歳の誕生日に芸能界デビューし、SNS総フォロワー数は364万人超え。

ぷにるんず(バンダイ)TVCMやプリングルズ(ケロッグ)の広告に出演する他、TGCを始めとするコレクションイベントにも出演している。リアルなライフスタイルとファッションセンスが支持され、ティーンから絶大な人気を誇る。趣味はお菓子作りで、製作したお菓子はInstagramやYouTubeに掲載中。

Instagram： https://www.instagram.com/noa._.1126_/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@noa.s1126/

YouTube ： https://www.youtube.com/@noachannel1126/









■AEON Payについて

「AEON Pay」はイオンのトータルアプリ「iAEON(アイイオン)」または「イオンウォレット」をダウンロードすることでご利用いただけるキャッシュレス決済サービスです。お財布を持たなくても、スマホ1つでイオンや全国の加盟店でスムーズにお支払いが可能です。

AEON Payの魅力は、コード決済(2次元コード、バーコード)とWAONタッチ(電子マネーWAON)の2つの決済方法を自由に選択できることです。また、それぞれのチャージ残高をアプリ内でいつでも簡単に移行ができるため、お客さまの状況に合わせて柔軟に使い分けることができます。

また、AEON Payには「ご当地WAON」機能が搭載されており、全国約180の地域・団体から寄付先を選び、チャージ払いを通じて寄付が可能です。普段のお買い物が、地域経済の活性化や環境保全、観光振興など社会貢献につながります。





AEON Payの詳しい機能や特典については以下をご確認ください。

詳細はこちら https://www.aeon.co.jp/service/lp/aeonpay/