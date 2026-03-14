兵庫県加西市の魅力発信拠点でアコースティックライブ開催。昨年12月開催の好評を受け、新たな音楽ユニットも加えての第2弾。

Harima Creative株式会社

兵庫県加西市を中心に播磨地域の地域創生に取り組む地域商社Harima Creative株式会社（所在地：兵庫県加西市、代表：大谷拓、以下「当社」）の敷地内にあるイベントスペース「Kasai Garage」では、3月15日（日）13:00～、『KASAI GARAGE Acoustic Live 2nd』を開催します。

本イベントは、昨年12月に近隣在住の音楽ユニットが集まって開催して好評だった『KASAI GARAGE Acoustic Live』の第2弾です。新たな音楽ユニット3組が加わり7組が集結し、加西市街地でアコースティックの演奏を奏で、買い物途中や遊びに来た市民の耳を楽しませます。

当社は今後もこの場所を地域の活動や交流の場として活用し、この場所を拠点として、加西市の様々な魅力を発信してまいります。

★イベント概要★

イベント名：KASAI GARAGE ACOUSTIC LIVE 2nd

日時：2026年3月15日（日）13:00～(12:30開場)

出演音楽ユニット：Cotton Candy/レレレの夫婦/AS/TOIZ/Rika/ナスカ/infini

入場：無料

加西市の魅力発信拠点【Kasai Garage】で、近隣音楽ユニットによるアコースティックライブ第2弾開催。

2024年12月に加西市のガバメントクラウドファンディングでプロジェクトへの寄附を募ったKasai Garage（カサイガレージ）。全国の方から応援をいただき、寄せられた寄附を元に改装を行い、2025年5月に加西の魅力発信拠点として加西市の中心街にオープンしました。

オープン後は農産物の直売やアート展などを開催し、昨年12月には音楽イベント第1弾『KASAI GARAGE Acoustic Live』を開催しました。地元の方や来訪者など、多くの方に楽しんでいただきました。今回はその好評を受け、新たな音楽ユニット3組も加わり、合計7組で春の加西を彩るライブを開催します。

春の陽ざしの中、優しいアコースティックな響きの素敵な音楽と優しい歌声に酔いしれてみてはいかがでしょうか。

昨年12月のライブの様子

■主催者のコメント

姫路を中心に音楽活動をしているCotton Candyです。学生時代に一緒に活動していた仲間と子育てが一段落した事をきっかけに活動再開しました。イベント等で知り合ったり、学生時代の先輩方と一緒に主催イベントの第2弾をKasai Garageにて開催させて頂く事となりました。私たちと一緒に楽しみましょう。

■出演者紹介

Cotton Candy

学生時代に結成し、子育てが一段落した事をきっかけにバンド名はそのままに再始動。カバー曲をメインにイベント等に出演しています。

加西市での主催イベント2回目になりますが、皆さんに楽しんで頂ける様、頑張りたいと思います。

どうぞ、宜しくお願いします。

AS

ASです♪

まだまだ未熟ですが、楽しい時間を一緒に作っていけたらと思っています。

宜しくお願いします。

レレレの夫婦

レレレの夫婦です。

夫がウクレレを弾き、妻が歌う。

妻の機嫌取りユニット

Rika ※初参加

Cotton Candyのギター&ボーカルをしているRikaです。

ソロ活動でオリジナル曲をYouTubeにて公開しております。

どうぞ、宜しくお願い致します。

ナスカ ※初参加

ナスカです。

今回は1人少ないので、スカです。

アニソンと浜省を演奏します。

よろしくお願いいたします。

アンフィニ（infini） ※初参加

姫路を拠点に活動していますアンフィニです。

“無限”という意味を持つアンフィニ。

その名の通り、可能性も、笑顔も、つながりも、どこまでも広がっていきます。一人では生まれない力が、仲間とともに“無限”に広がる瞬間。世代を越えて楽しめるJ-POPの名曲をお届けします。

TOIZ

TOIZです。

オリジナルを中心に活動している謎の2人組男性ユニット

加西市の魅力発信拠点として今後もますます活躍。

Kasai Garage（カサイガレージ）は加西市の中心地、人・車通りが非常に多い場所に位置しています。その拠点で地域に魅力を発信し、魅力に気づいてもらうことで、市民のシビックプライドの形成につなげていければと本プロジェクトを推進してきました。2月に開催した、『【手織りのあいだ】― 播州織・さをり織手織り作家と写真家が共に作る写真展 ―』にも多くの方に足を止めていただき、大盛況の内に幕を閉じました。

今後も農産物の直売（ぶどう、いちご、トマトなど）、加西市地場産品の販売（日本酒、食材加工品）、市内メーカーの展示会・アウトレット（家電、家具、調理器具など）、スイーツ店の出張出店、個人製作物の展示会（アート）など、さらに加西市の様々な魅力を発信していく活動を推進してまいります。

Kasai Garageへの出展申し込みはこちらから→https://forms.gle/BXShWuyDyVJ3uHi56(https://forms.gle/BXShWuyDyVJ3uHi56)

【手織りのあいだ】― 播州織・さをり織手織り作家と写真家が共に作る写真展 ―【手織りのあいだ】― 播州織・さをり織手織り作家と写真家が共に作る写真展 ―

加西市を中心とした播磨地域の自立自走可能な地域創生をめざして。地域商社として自治体や地元企業と連携して地域活性化に取り組む。

当社は2023年5月に兵庫県加西市に設立した加西市を中心に播磨地域の地域創生に取り組む地域商社です。加西市や周辺自治体のふるさと納税サポート業務の他に自治体の地域活性化を目的としたコンサルティングなどを行っています。

当社は今後も様々な活動を通じて、地域が自ら稼げる仕組みを作り、「自立自走可能な地域創生」の実現をサポートすることによって播磨地域を盛り上げてまいります。

【Harima Creative株式会社】

住所：〒675-2312 兵庫県加西市北条町北条42-６

設立：2023年5月

代表者：大谷 拓

事業内容：ふるさと納税支援事業 / 地域商社事業

URL：http://harima-creative.com

【本リリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原（みはら）

e-mail：pr_harimacreative@redhorse.co.jp