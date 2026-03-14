マーダーミステリー専門店「Rabbithole」新橋店が3月14日にオープン！新作マーダーミステリー「HOTEL IN RED-ホテル・インレッド-」も公演スタート

株式会社ミスティブ

BAKERUグループで、体験型エンターテインメントを提供する株式会社ミスティブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：酒井りゅうのすけ）は、2026年3月14日、マーダーミステリー専門店「Rabbithole」新橋店をオープンします。新橋店では新たに、新作マーダーミステリー「HOTEL IN RED-ホテル・インレッド-」公演もお楽しみいただけます。

予約URL：https://rabbithole.jp/

Rabbithole新橋店がオープン！

「Rabbithole」はマーダーミステリー専門店として全国に姉妹店含め新橋店のオープンで10店舗を展開する体験型エンターテインメント施設です。新橋店はボードゲームカフェ「JELLY JELLY CAFE」とのコラボ店舗としてオープンします。

JELLY JELLY CAFEは、全国に23店舗（2026年3月現在）を展開する国内最大級のボードゲームカフェグループです。新橋店では、JELLY JELLY CAFEの店内にマーダーミステリー専用スペースとしてRabbitholeが併設されます。

マーダーミステリーとボードゲームの両方を楽しむ方はもちろん、これまで触れたことのない遊びに出会うきっかけとなる場所を目指しています。

新作マーダーミステリー公演がスタート！

新橋店では、新作マーダーミステリー「HOTEL IN RED -ホテル・インレッド-」の公演を開始します。本作は、秀島在さん率いるクリエイティブユニットHOXによる作品です。

HOXはこれまでに、ミスティブとのコラボレーションで「SUNDOG」「《維新奇談》京都炎上」「ニッポン放送殺人事件」など、多くの人気マーダーミステリー作品を手がけてきました。

また、新橋店ではボードゲームカフェとの併設店舗だからこそおすすめしたい作品を取りそろえています。ボードゲームに親しみのある方にも参加しやすい作品や、王道のマーダーミステリー作品、ゲーム的ギミックに優れた作品などを通して、マーダーミステリーが初めての方から、すでに多くの作品を遊んでいる方まで、さまざまなプレイヤーに楽しんでいただけるラインナップです。ぜひ新橋店へお越しください。

「マーダーミステリー」とは

マーダーミステリーとは、殺人などの事件が起きたシナリオをもとに、参加者が物語の登場人物となり、会話や推理を通して事件の真相を解き明かしていくゲームです。参加者の中には犯人役が存在する場合もあり、犯人は逃げ切ることを目指します。

プレイヤーは登場人物として物語に入り込み、それぞれの思惑や秘密を抱えながら物語を進めていきます。その場に集まった人々の会話や選択によって展開が変わるため、同じストーリーでも体験は一度きりという点が特徴です。

「HOTEL IN RED-ホテル・インレッド-」 概要

イントロダクション

街外れにある古びたホテル『ホテル・インレッド』は、その夜数十年ぶりの満室となった。しかし、部屋を埋めたのは宿泊客ではない。その日、カリカリ国で秘密の作戦を決行するために集った〈レジスタンス〉たちであった。

ムース国外務省は、カリカリ国の重要ネコから亡命要請を受けた。亡命対象は、かつてない威力をもつ戦争兵器と、その開発者ロビー博士。

ムース国は亡命作戦実行のため、諜報員を派遣。現地協力者たちと合流し、対象を国境まで移送する計画が、今夜決行される。

これは、あなたが紡ぐ悲劇────。

ジャンル：マーダーミステリー

所要時間：約4時間（説明、エンディング含む）

プレイ人数：8～9名

クレジット

企画/構成/シナリオ：秀島在（HOX）

キービジュアル: 石川蒼

監修：酒井りゅうのすけ

料金：

【平日】おひとり4,500円（税込）/ U-22割引対象 3,800円（税込）

【土日祝日およびピークタイム】おひとり5,000円（税込）

予約URL：https://rabbithole.jp/event/hotelinred

マーダーミステリー専門店「Rabbithole」概要

店舗： ［東京］新宿、渋谷、池袋、新宿御苑、歌舞伎町、新宿三丁目、水道橋、新橋

［大阪］十三

公式サイト：https://rabbithole.jp/

株式会社ミスティブ 会社概要

社名：株式会社ミスティブ

代表取締役：酒井りゅうのすけ