シェアしながら楽しむ至福のひととき。ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHGで《スイーツインダルジェンス》が新発売

明海グループ株式会社カフェZ《スイーツインダルジェンス》甘美と香ばしさに包まれる、特別な午後を。

株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナルが運営する「ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG」（北海道虻田郡洞爺湖町）では、「ロビーラウンジCafeZ」にて《スイーツインダルジェンス》の販売を開始致しました。パティシエ特製スイーツ、ブーランジュリー特製サンドイッチとクロックムッシュでここにしかない贅沢をお楽しみください。

洞爺湖を望む甘いご褒美《スイーツインダルジェンス》３段スイーツラインナップ

◼️上段「最初に心がときめく、華やぎのひと皿。」

・マカロン（フランボワーズ/シトロン）

・フィナンシェプティ

・パートドフリュイ

◼️中段「甘みと香りがほどける、味わいのステージ。」

・ミルクサブレ（ナチュール/ショコラ）

・ロシェレ

・ロシェノワール

・ヌガー（モンテリマール）

・ボンボンショコラ

◼️下段「素材を楽しむ、満ち足りた余韻のセレクション。」

・サンドイッチ

・クロックムッシュ

・パウンドケーキ

写真はイメージです。スイーツ等の内容は、仕入れ状況により変更となる場合がございます。

気分に合わせて選べるドリンク（ソフトドリンク850円～／別料金）は、別料金でご用意しています。

ロビーラウンジ CafeZ

カフェZ《スイーツインダルジェンス》 :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/blog/cafez/洞爺湖を望む甘いご褒美、三段スタンドの《スイーツインダルジェンス》ロビーラウンジ CafeZ

■販売店舗 ： ロビーラウンジ CafeZ（1F）

■提供時間 ： 11:00～16:00

（ロビーラウンジは10:00～17:30まで営業）

■商品名 ： スイーツインダルジェンス

■販売価格 ： 3,000円（消費税・サービス料込）

■飲み物 ： ソフトドリンク 850円～／別料金（消費税・サービス料込）

ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

電話番号 ： 0142-73-1111

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/