3月14日より開催！アニメイト渋谷にて「Fate/Grand Order藤丸立香はわからない」BOUQUETver. POPUPSHOP槌田監督による新規イラストを大公開！店舗で楽しめる特別企画も

株式会社ディー・エル・イー(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO・CCO：小野 亮、以下「DLE」）がアニメーション制作を担当する、ショートアニメ『Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない』(以下『藤丸立香はわからない』) のPOP UP SHOPを2026年3月14日（土）からアニメイト渋谷にてスタートいたしました。

本POPUPSHOPでは、槌田監督による新規描き下ろしビジュアル“BOUQUET ver.のグッズ展開に加え、POPUPSHOPで開催される企画「『なぞまるQ』渋谷出張版 藤丸立香を探せ」の実施もいたします。

また、POPUPSHOPにご参加できなかった方へ事後通販開催もいたします。

DLE は、アニメーション制作にとどまらず、作品が持つ世界観や魅力を、さまざまな形で

体験へと広げていくことを重要な取り組みのひとつとしています。

今後も DLE は、IP の価値を多角的に発信する企画・展開を継続してまいります。

■POPUPSHOPイベント内企画

『なぞまるQ』渋谷出張版 藤丸立香を探せ

開催期間 2026年3月14日～2026年3月29日

開催場所 アニメイト渋谷

期間中、開催店舗のPOPUPSHOPの会場内 なぞまるQの問題場所にて藤丸の表情を掲示いたします。

POPUPSHOP内壁面に同じ表情の藤丸が何人いるかを数えていただき、回答をアニメイト渋谷スタッフへお伝えください。

正解者の方には 「なぞまるQ」アニメイト渋谷POPUPSHOP出張版限定

槌田監督 新規描き下ろしイラストの「正解」ブロマイド（全1種）を1枚プレゼント！

※回答が外れても同日再度チャレンジ可能です。

※お一人様1日1枚までです。

※特典はなくなり次第、引換券対応となります。

※引換券はアニメイト渋谷のみ有効です。

※引き換え期間が設定されておりますので、引き換え有効期間に十分ご注意願います。

■POPUPSHOP取り扱い商品

■プレゼントキャンペーン

アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. アクリルスタンド(全8種) 各1,210円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. ぬいぐるみ(全2種) 各4,180円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. アクリルキーホルダー(全8種) 各880円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. トレーディング缶バッジ(全8種) ※ランダム商品 1パック：495円(税込)1BOX(8パック入り)：3,960円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. 前髪クリップ(8種) 各770円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. マフラータオル 2,530円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. マグカップ 2,200円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. ダイカットステッカー(8種) 各550円(税込)アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」BOUQUETver. アクリル付きボールペン(8種) 各1,518円(税込)

期間中、開催店舗にて『Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」関連のキャラクターグッズ・映像・書籍をご購入2,000円（税込）毎にミニブロマイド（全8種）をランダムで1枚プレゼントいたします。

◼︎開催概要

・場所：アニメイト渋谷

・応援店：アニメイト池袋本店・名古屋・大阪日本橋

・期間：2026年3月14日（土）～2026年3月29日 (日)

◼︎事後通販情報

「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」 BOUQUETver.

POPUPSHOP 事後通販決定！

開催場所：アニメイト通販

開催期間：2026年４月２日（木）午前10時 ～ 2026年5月6日（水）終日

こちらは「受注付」での通販受付展開となります。

POPUPSHOPとの商品変更はありません。

ただし、POPUPSHOP限定特典は通販でご予約されても付与がありませんのでご注意ください。

※通販での商品のお届け日は2通りあります。（ぬいぐるみとそれ以外）

１. ぬいぐるみ 事後通販での予約受付からの商品再販予定日： 2026年8月予定

２. ぬいぐるみ以外 事後通販での予約受付からの商品再販予定日：2026年6月中旬予定

【「Fate/Grand Order」とは】

「Fate/stay night」をはじめとする数多くの「Fate」シリーズのひとつとして2015年7月に始まった、TYPE-MOONが手掛けるスマートフォン向けRPG。

未来が失われた世界でプレイヤーはマスターとなり、英霊(サーヴァント)と呼ばれるキャラクターたちを従えて過去へ遡り、聖杯探索(グランドオーダー)と呼ばれる旅に出ることになる。

制作にはTYPE-MOON武内崇や奈須きのこをはじめとするクリエイター陣が参加し、さらに、作品を彩る豪華声優陣が集結！

メインストーリーに加え、サーヴァントごとに個別のストーリーがあり、500万字を超えるボリュームのシナリオが展開される。

公式HP：https://www.fate-go.jp/

【『Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない』とは】

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

藤丸の素朴な疑問に英霊たちが振り回される新感覚FGOショートギャグ！

WEBマガジン「TYPE-MOONコミックエース」にて連載中。

（漫画：槌田、原作：TYPE-MOON）

https://web-ace.jp/tmca/contents/2000027/

最新コミック第６巻が発売中！

人類最後のマスター「藤丸立香」。彼なくしては人理修復することはできなかっただろう。しかし、そんな彼にも欠点があった...。それは、素直すぎること！ 藤丸の素朴な疑問に英霊たちが振り回されるドタバタコメディが登場！

※本作はFGO2部のネタバレを含みます。

■株式会社ディー・エル・イーとは

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野 亮

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。