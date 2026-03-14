韓国でウェルネス文化をリードするVITABON.Bioが、原宿にグランドオープン

株式会社ビタボンバイオJP

ビタボンバイオ株式会社（ソウル特別市江南区）は、会社設立10周年を記念し、2026年3月7日（土）に東京・原宿に「VITABON Bio 原宿」をグランドオープンしました。ブランドの世界観と製品の魅力に触れられる記念イベントも開催され、インフルエンサーやメディア関係者、著名人ら多くの来場者が訪れました。

TikTokフォロワー数約2,000万人を誇るインフルエンサー On Oppa（オンオッパ） も来場し、イベントを盛り上げました。

また、ビタボンバイオが追求するウェルネス文化に大きな関心を持っていた元フィリップモリス代表「ロマン・ミリチン(Roman Militsyn)」は、 VITABON Bio原宿店のオープンを通じてウェルネス精神に貢献するため、本社の顧問として就任しました。

これに合わせてオープンを記念し、 V°21 FLOWER ZEROシリーズを発売しました。その中でも「 V°21 FLOWER ZERO ROSE 」が大きな注目を集めました。

また、来場者にはコンパクトライン「COTTON CANDY ZERO」の5種類のフレーバーと、ベーシックライン「V21 ZERO」の製品がプレゼントされ、VITABONの香りとリフレッシュを楽しめる機会となりました。

店舗概要

店舗名：VITABON Bio 原宿

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目23-7

オープン日：2026年3月7日(土)

営業時間：12:00~20:00

定休日：定休日無し

店舗形態：VITABON製品の販売および体験スペース

公式サイト： https://vitabonshisha.jp/

公式SNS：https://www.instagram.com/vitabonbio_official

ショールーム空間とイベントの様子

会場1階には、「V°21」シリーズをはじめとした商品が陳列され、来場者が実際に手に取り、香りや使用感を確かめながら購入できる店舗スペースとなっています。

2階はシーシャルームとなっており、電子シーシャによる5種類のフレーバーを体験することができます。高級感のある個室空間の中で、ゆったりとシーシャを楽しめるリラックス空間が用意されています。

ショールームイベント当日には、インフルエンサーや著名人など多くの来場者が訪れ、VITABONの香りやリフレッシュ体験を実際に体感しました。電子シーシャ「VITABON SHISHA」ならではのフレーバーや洗練された香りを楽しむ様子が見られました。

来場者はラグジュアリーな空間の中で、VITABONの新たな楽しみ方を体験。商品を手に取りながら香りを試す姿や、シーシャルームでくつろぐ様子、写真撮影を楽しむシーンも見られ、会場は終始リラックスした雰囲気に包まれていました。

また、ショールームイベントでは、VITABON10周年を記念したテープカットセレモニーを実施。テープカットには代表のリン・ボミン(LIM BOMIN)氏、ミリチン・ロマン氏が参加し、節目となる10周年を祝福しました。来場者の拍手に包まれる中、ショールームイベントを華やかに彩るセレモニーとなりました。

今後の展開

2階 SHISHA room左から）代表リン・ボミン(LIM BOMIN),顧問ミリチン・ロマン(Roman Militsin)

ビタボンバイオは、今回オープンした「VITABON Bio 原宿」を日本市場におけるブランド拠点と位置づけ、今後日本の主要都市において体験型店舗の展開を進めていく予定です。

また、原宿店のオープンを記念してV°21 FLOWER ZEROシリーズ「ROSE」を発売しました。

今後も日本市場向けの新フレーバー開発および製品ラインナップの拡充を進め、ブランド体験を重視した店舗展開を通じてブランド認知のさらなる拡大を図っていきます。

VITABON

VITABONは、植物由来成分とハーブアロマをベースに開発されたウェルネス志向のノンニコチンブランドです。香りとリフレッシュ体験を通じて、日常のリフレッシュを提案するライフスタイルブランドとして展開しています。

2016年に日本で発売されて以来、日本国内においてブランド認知を広げてきました。現在はV21シリーズを中心に、アロエベラ、シャインベリー、ピーチアイス、マンゴー、ストロベリーなど多様なフレーバーを展開しています。

また、コンパクトライン「COTTON CANDY」、花のエッセンシャルオイルを使用したプレミアムライン「FLOWER」など、複数の製品ラインを展開しています。

製品ラインナップ

V°21 ZEROV°21 COTTON CANDYV°21 FLOWER

VITABONでは現在、複数の製品ラインを展開しています。

V°21 ZERO

アロエベラ、シャインベリー、ピーチアイス、マンゴー、ストロベリーの5種類のフレーバーを展開するベーシックライン。

COTTON CANDY ZERO

コンパクトサイズで持ち運びやすいシリーズ。今回のイベントでは来場者へのプレゼントとして配布されました。

FLOWERシリーズ

ローズ、カモミール、ジャスミンなど、花のエッセンシャルオイルを使用したプレミアムライン。

電子シーシャ「VITABON SHISHA」について

VITABON SHISHAは、ステンレススチールと強化ガラスを使用した洗練されたデザインが特徴の電子シーシャです。20世紀のインダストリアルデザインから着想を得ており、フランスの著名デザイナー、フィリップ・スタルクの作品にも影響を受けたデザインコンセプトを採用しています。機能性と芸術性を兼ね備えたプロダクトとして展開されています。

専用ポッドには、メロン、ピーチ、アロエベラ、マンゴー、グリーンティーなど複数のフレーバーが用意されており、植物由来成分とエッセンシャルオイルを使用したフレーバーが蒸気として広がり、クリアで洗練された香りを楽しむことができます。



VITABON SHISHAは、香りによるリフレッシュ体験を通じて、日常の特別な時間を演出するライフスタイルプロダクトとして展開されています。

会社概要

会社名：VITABON Bio

事業内容：ウェルネス志向のノンニコチン製品の企画・開発・販売

設立：2016年

ブランド名：VITABON

ブランドコンセプト：

VITABONは、植物由来成分とハーブアロマをベースに、健康的でバランスの取れたライフスタイルを提案するウェルネスブランドです。ノンニコチン製品を中心に、香りと体験を通じて日常のリフレッシュとウェルビーイングをサポートする製品を展開しています。