【総再生数1.1億回超】パチンコ・パチスロ系人気YouTuber『ペカるTV Z』×メンズ脱毛サロン『メンズクリア』のコラボキャンペーン開催

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営するメンズ脱毛サロン『メンズクリア』と、人気YouTuber『ペカるTV Z』によるコラボ動画が、2026年2月27日（金）より公式YouTubeチャンネル『ペカるTV Z』にて配信が開始されました。

【コラボ記念１.】全身脱毛トライアル初回390円（税込）*¹で体験可能！

【コラボ記念１.】全身脱毛トライアル初回390円（税込）で体験可能！

『ペカるTV Z』×メンズ脱毛サロン『メンズクリア』の夢のコラボキャンペーンを開催いたします。初めてのメンズ脱毛をご検討中の方必見！大人気の全身脱毛トライアルが、今だけコラボ限定価格の初回390円（税込）でお試しいただけます。施術時間20分の中で、顔・VIOを含む全身の中からお好きな部位をお選びいただき、実際の脱毛をご体感いただけます。暖かくなり肌の露出が増える前に、ムダ毛ケアを始めるなら今がベストタイミング！話題のメンズ脱毛で毎日の面倒な自己処理から解放され、周囲と差がつくワンランク上のツルスベ肌を手に入れませんか？定番のヒゲ脱毛から、夏の不快な蒸れ対策に効果的なVIO脱毛まで。メンズクリアの脱毛は「痛みが少ない」と大好評です。コラボ限定の超お得なこの機会に、まずは無料カウンセリングへお気軽にご来店ください♪

*¹ 施術時間は20分です。初回ご来店のお客様限定の料金です。

【コラボ記念２.】契約特典として”超激レア！サイン色紙メッセージ付き+オリジナルステッカー”が抽選で5名様に当たる！

【コラボ記念２.】超激レア！サイン色紙メッセージ付き+オリジナルステッカーが抽選で5名様に当たる！

『ペカるTV Z』ファンの皆様必見！メンズクリアとの夢のコラボを記念して、ご契約者様限定の超豪華プレゼントキャンペーンをご用意いたしました。動画の概要欄に掲載されているURLからご予約のうえ、ご契約いただいた方を対象に『ペカるTV Z』メンバーの直筆コメントが添えられた『サイン色紙メッセージ付き』と、本コラボでしか手に入らない限定デザインの『オリジナルステッカー』をセットで、抽選5名様にプレゼントいたします！世界に一つだけの特別なコメント入りサインは、ファンなら絶対に見逃せない超激レアアイテムです！メンズ脱毛でワンランク上の男を磨きつつ、この激アツなコラボ限定アイテムも一緒に狙ってみませんか？皆様からの熱いご応募を心よりお待ちしております！

■契約特典

超激レア！サイン色紙メッセージ付き+オリジナルステッカー｜5名様

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G9UeMCBCUZY ]

◇人気YouTuber『ペカるTV Z』

『ペカるTV Z』『ペカるTV Z』

“日本一のエンタメパチンコ番組”を目指し、バラエティさながらの企画力と圧倒的な編集センスで熱狂的な支持を集めるYouTubeチャンネル。ゆうちゃろをはじめとする個性豊かな演者陣が、笑いありドラマありの実践動画を発信し、幅広い世代のファンを拡大中。

単なる勝敗にとらわれず、コント風の演出やコスプレ、身体を張ったリアクションを取り入れた独自のスタイルが特徴。パチンコ・パチスロユーザーだけでなく、遊技をしない層からも「純粋なお笑い番組として面白い」と高く評価されている。

YouTubeを主戦場に活動中。再生回数上位の動画は数百万回再生を超えるなど、業界トップクラスのエンタメ系チャンネルとして今後のさらなる進化が期待される存在。

◇全身脱毛するならの『メンズクリア』

メンズクリアスタッフ

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン『メンズクリア』。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2025年10月には創業12周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*²の店舗数を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*³を突破し、グループ全体の脱毛実績は1,000万回*⁴を達成しました。メンズクリアの脱毛は『熱破壊式（IPL脱毛）』と『蓄熱式（SHR脱毛）』を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*² 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社 調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

*³ 2025年4月時点

*⁴ 株式会社クリアが運営するメンズクリア／ストラッシュにおける脱毛実績を含む

メンズクリア公式HPを見る :https://mensclear.com/

メンズ脱毛サロン『メンズクリア』が選ばれる理由

【 POINT.1 】最新の脱毛機『クリアプロ』を使用し痛みを軽減

メンズクリアは、IPL（熱破壊式）×SHR（蓄熱式）のハイブリッド脱毛機を使用しています。照射面には光を効率的に通すクリスタル・サファイアを使用し、肌に接する部分をマイナス4度まで冷却しています。それにより脱毛照射時に発生する熱を緩和し、痛みを軽減しています。

【 POINT.2 】全国100店舗以上を自由に移動可能！引っ越しや出張でも安心して通える

独自の予約システムにより、お申込みされた店舗に限らず自由にご予約を取ることができます。転勤や出張による長期の移動や、ご希望の予約日時を近隣店舗で探す等、お客様のご要望にあわせて簡単に店舗をご変更いただけます。

【 POINT.3 】毛周期に関係なく通えるので効果の実感が早い

美容脱毛はダウンタイムが少ないので、最短2週間の間隔で施術を受けることができます。

成長期の毛を逃さず効率的に脱毛することができるので、大幅な脱毛期間の短縮が可能です。

メンズクリア脱毛機『クリアプロ』店舗移動自由施術風景脱毛するならメンズクリア :https://mensclear.com/

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

郵便番号：〒150-6024

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー24階

代表取締役： 勝沼 潤

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

メンズクリアWebホームページ： https://salons.mensclear.com/

メンズクリア店舗一覧 ：https://salons.mensclear.com/

メンズクリア公式Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

メンズクリア公式instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

メンズクリア公式YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

メンズクリア公式TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan