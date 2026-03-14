【池袋 初出店】 全国50店舗達成！サラダボウル専門『WithGreen』池袋 IT tower TOKYOに3月14日オープン

株式会社 WithGreen

『WithGreen 池袋 IT tower TOKYO店』4/30まで販売する季節限定サラダ

一杯で主食になるサラダボウル専門店を運営する株式会社 WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年3月14日(土)に、池袋 IT tower TOKYO（東京都豊島区）に『WithGreen 池袋 IT tower TOKYO店』をオープンいたします。「WithGreen」では、季節ごとの旬野菜を中心に、お肉や玄米など、様々なトッピングやドレッシングをお客さまご自身がお好みに合わせてセレクトいただけます。ヘルシーで美味しく毎日食べたくなる、ボウル一杯で「主食」となるサラダボウルをご提供しています。

池袋初出店！エリアの新ランドマークで、日々の食事にサラダボウルという選択肢を

WithGreenは、東京を中心に関東・中部・近畿・中四国・九州エリアで展開し、池袋初出店となる『WithGreen 池袋 IT tower TOKYO店』のオープンをもって、全国50店舗を達成いたします。50店舗出店という節目に、池袋 IT tower TOKYOの開業に合わせてエリア初出店が叶うことを大変嬉しく思います。オフィスワーカーや旅行者など様々な目的で訪れる方々が行き交うエリアで、「主食」になるサラダボウルという健康的な食の選択肢をお届けしてまいります。

『WithGreen 池袋 IT tower TOKYO店』は、9席のイートインをご用意し、ショッピングなどのお出かけ時、仕事合間のランチにもお気軽にお立ち寄りいただけます。また、ご自宅やオフィスで召し上がるためのテイクアウトや、忙しい時のデリバリーなど、さまざまなシーンでご利用いただくことが可能です。WithGreenでは、季節の旬野菜を中心に、お肉や玄米などの多彩なトッピングやドレッシングを自由に選べる“カスタムサラダボウル”を提供しています。ヘルシーでありながらしっかりと満足感を得られ、毎日食べたくなる「主食になるサラダ」として、皆さまの日々の食卓やランチタイムを豊かに彩ります。

店舗概要

店舗名 ：WithGreen 池袋 IT tower TOKYO店

オープン日 ：2026年3月14日(土)

住所 ：〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-28-13 IT tower TOKYO B1F 040区画

店内座席数：9席

TEL ：03-6826-9205

営業時間 ：10:00-21:00

＜池袋 IT tower TOKYO店 ストアマネージャーからのコメント＞

この度、50店舗目となる『WithGreen 池袋 IT tower TOKYO店』がオープンいたします。

そして5月には、創業10年という節目を迎えます。日々足を運んでくださること、その一皿を選んでくださること、その積み重ねがWithGreenを育ててくださいました。

50店舗という数字も、10年という時間も、私たちだけでは決して辿り着けなかったものです。いつも支えてくださり、ありがとうございます。

これからも変わらず、「おいしい」と「うれしい」をお届けできるよう、スタッフ一同努めてまいります。今後ともWithGreenをよろしくお願いいたします。

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業。お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたいという想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは、『WithGreen with your life』。

サラダボウルという新しい食文化を通して、お客さま・生産者・パートナーとの間に、商品やサービスを超えた絆を築いていく企業を目指しています。現在は全国で50店舗を展開し、今後も拡大していく予定です。





【サラダボウルについて】

一杯で『主食』となることをコンセプトに、私たちWithGreenはサラダボウルを提供しています。創業以来、台風や天災などの特殊な状況を除いては、国産野菜を使うことを大切にしてきました。日本には四季があり、美味しい旬の野菜があります。２か月ごとに「季節限定サラダ」を作り、日本にある豊かな四季と食材を、サラダボウルを通して楽しんでいただきたいと考えています。





【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/