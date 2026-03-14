めっちゃ美人、初のMV「まれびと」は、ダンボールと張り子で紡ぐ異世界アート作品。

The Orchard Japan

東京を拠点に活動するギターレス4ピースバンド“めっちゃ美人”が、3月13日（金）22時に、キャリア初のミュージックビデオ「まれびと」をYouTubeチャンネルで公開した。

めっちゃ美人は、ロック／ジャズ／ファンク／ソウル／フュージョン／歌謡曲などをクロスオーバーさせ、確かな演奏・歌唱力と遊び心溢れるライブで次世代のバンドシーンを掻き回す存在。結成からわずか1年2ヵ月の間に『JYOJI-ROCK U22 CHAMPIONSHIP 2025年 春大会』と『マイナビ 閃光ライオット2025』でのグランプリ獲得や、東南アジア最大のショーケースフェスティバル『AXEAN FESTIVAL 2025』（インドネシア／バリ）への出場を経験。今年2月11日（水）に開催された自主企画イベント『美人とパーティー』（会場：笹塚ボウル）も、チケットをソールドアウトさせ大成功。2月に配信した最新シングル「Parallel」では、Spotify“Fresh Finds Japan”のプレイリストカバーも飾るなど、着実にその実力を知らしめている。

今回ミュージックビデオになった「まれびと」は、昨年末に配信したEP「美人ノシカク」の収録音源。ロックやファンクに口上や祭り囃子を掛け合わせた彼らの最重要曲だが、その強烈な音世界を映像監督・CMプラナーの中田みのりが映像化。ダンボールで作られたDIY空間での演奏シーンに、時代を交差させた衣装とヘアメイク、張り子アーティストの“にしこはりこ”とのコラボレーションによるストーリーテリングが重なり、異世界アート作品を生み出している。

そんなめっちゃ美人だが、間髪入れずに、3月18日配信予定の最新シングル「Cider」もSNSで情報解禁されている。

◎メンバーコメント：イヌヅカエイジ（Drums）

バンドのMV＝楽器演奏シーンというセオリーにとらわれない映像作品を作りたくて、架空の楽器を自分たちで作らせてもらいました。過去、未来、どの時代にも当てはまらない楽器を演奏してるパラレルワールドの世界、“ネオ江戸感”をDIYで表現しました。今見ている世の中を違う視点で表現している「まれびと」ですが、あまのじゃくな僕らのことを僕ら以上に理解してくれて、ジャケットやアーティスト写真でも最高の作品にしてくれた中田みのりさんに具現化してもらい、想像の斜め上を行く映像になったと思います。

▼まれびと（Music Video）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r34u7yZUc3M ]

▼1st EP「美人ノシカク」（「まれびと」収録作品）

https://orcd.co/bizin-no-shikaku

▼「美人ノシカク」 ＜タワーレコード限定＞ CD

https://tower.jp/item/7956703

「美人ノシカク」 ＜タワーレコード限定＞ TAPE

https://tower.jp/item/7967612

▼3月18日配信シングル「Cider」

https://orcd.co/cider

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