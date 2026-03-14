『桜蘭高校ホスト部』より、ぬいパルすきっぷシリーズとぱしゃこれが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

2010年まで「LaLa」（白泉社）で連載された大人気少女コミック、『桜蘭高校ホスト部』。今なお多くのファンを抱える本作の新商品が登場いたします。

「ぬいパルすきっぷ」とは、ふんわり優しく、あたたかみある手のひらサイズのぬいぐるみシリーズ「ぬいパル」をイラストに描き起こしたシリーズ。まるでぬいぐるみが動き出したかのような動きのある愛らしいポーズにご注目ください！

「ぱしゃこれ」とは、インスタントカメラで撮影したような写真風カードアイテムです。第2弾となる今回は全35種がラインナップ！

これらのアイテムはただいま全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r100573_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】アクリルヘアクリップ／ぬいパルすきっぷ(全7種)

【価格】各990円（税込）

【商品名】ステッカー／ぬいパルすきっぷ(全7種)

【価格】,各385円（税込）

【商品名】証明写真館(全14種)

【価格】1パック［1枚入り］275円（税込）

1BOX ［14パック入り］3,850円（税込）

【商品名】ころっと／ぬいパルすきっぷ(全7種)

【価格】各770円（税込）

【商品名】アクリルキーホルダーコレクション／ぬいパルすきっぷ(全7種)

【価格】1バック ［1個入り］660円（税込）

1BOX［7パック入り］4,620円（税込）

【商品名】ホロキャラバッジコレクション／ぬいパルすきっぷ(全7種)

【価格】1パック［1個入り］550円（税込）

1BOX ［7パック入り］3,850円（税込）

【商品名】ハニー先輩のうさ耳中着

【価格】2,200円（税込）

【商品名】ぱしゃこれ／第2弾

【価格】1パック（3枚入り）275円（税込）

1BOX（10パック入り）2,750円（税込）

【発売日】2026年5月29日頃発売予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)葉鳥ビスコ/白泉社

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。